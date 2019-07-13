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Genetiği değiştirilmiş bitkiler daha fazla miktarda karbon yakalıyor

Araştırmacılar doğadaki bitkilerin karbonu yakalama ve depolama yeteneklerini artıran EXOCYST70A3 kod adlı yeni bir gen keşfetti. Yeni keşfedilen gen; bitkilerin kök gelişimini belirliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Gün geçtikçe dünyamız daha fazla kirleniyor ve daha fazla miktarda karbon atmosferimize salınıyor. Karbon salınımı sebebiyle de çeşitli iklim değişiklikleri yaşanıyor ve bu değişiklikler dünyamız için çeşitli potansiyel tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Olumsuz iklim değişikliklerini kontrol altına almak amacıyla birçok uzman isim bu konu üzerinde çalışıyor ve hava kirliliğine yol açan maddeleri azaltmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Bugüne kadar bilim insanları atmosferdeki karbonu yakalamak için çeşitli mekanik çözümlere odaklanmıştı. Salk Institute’s Harnessing Plants kurumundan bir grup araştırmacı ise daha organik ve çevreci bir yaklaşımla doğadaki bitkilerin karbonu yakalama ve depolama yeteneklerini artırmanın bir yolunu aramaya başladı ve bu durumu kökten değiştirebilecek EXOCYST70A3 kod adlı yeni bir gen keşfetti.

Karbon, bitkilerin köklerinde depolanıyor


Doğal yaşamda bitkiler; çevrelerinden karbonu emiyor ve yerin altında bulunan köklerinde depoluyorlar. Bitkinin kök sistemi ne kadar derin ve sağlam olursa depolama fonksiyonu da o kadar iyi oluyor.

Salk kurumundan bilim insanları Arabidopsis thaliana yani fare kulağı teresi adlı bir bitkide bulunan EXOCYST70A3 kod adlı genin, bitki köklerinin gelişimini ve derinliğini belirlediğini keşfetti. Araştırmacılar EXOCYST70A3 genin genetiğini değiştirdi ve genetiği değiştirilmiş yeni bitkinin köklerini daha derinlere kadar geliştirebildiğini gözlemledi. Yapılan çalışmalar neticesinde diğer bitkilerin de aynı veya benzer genlere sahip olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Tarihte ilk defa organizma içindeki HIV virüsü yok edildi"

Araştırmalar daha da derinleştikçe genetik bilimi insanoğluna yararlı olacak gibi görünmekle birlikte genetiği değiştirilen bitkilerin çevre ve doğal yaşam açısından potansiyel zararları olabilir. Bu zararlar ise ne yazık ki denenmeden tam olarak öngörülemiyor. Bu sebeple yarar zarar dengesinin iyi bir şekilde hesap edilmesi gerekiyor.


Yeni araştırma the Journal Cell dergisinde de yayımlandı.
https://futurism.com/the-byte/scientists-gene-editing-plants-carbon-capture Yorum Yaz
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huzzeyin 3 sa. en beğenilen
Araştırmaları derinleştirme gerek yok.
"Bitkinin kök sistemi ne kadar derin ve sağlam olursa depolama fonksiyonu da o kadar iyi oluyor." demiş adamlar. Yani ağaçları, özellikle de yaşlı ağaçları kesmeyin. Bak biz kesiyoruz ama yerine dikiyoruz diyerek insanları kandırmayın. Yeni dikilen ağacın 5 yıl kendine faydası yok. (Bkz. Her fidan ağaç olur mu?
insanvehayat.com/... )
Bu 5 yıl bebek gib bakıma muhtaç dik sonra kendi haline bırak. Onların da bir çoğu ağaç olmuyor.
Ağaçları kesmezsen her şey güzel olur.
Araştırmaları derinleştirme gerek yok."Bitkinin kök sistemi ne kadar derin ve sağlam olursa depolama fonksiyonu da o kadar iyi oluyor." demiş adamlar. Yani...
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SEO-Uzmanı 23 dk.
bir tek el atmadığınız şey
Allah'ın işiydi !
ona da el attınız elinizde kaldı !
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Serdar 1 sa.
Rant oldu mu karbon marbon dinlemez ağaç mağaç dümdüz eder bizimkiler...
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x2147 2 sa. yeni yorumcu
seytanok.blogspot.com/...
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huzzeyin 3 sa. en beğenilen
Araştırmaları derinleştirme gerek yok.
"Bitkinin kök sistemi ne kadar derin ve sağlam olursa depolama fonksiyonu da o kadar iyi oluyor." demiş adamlar. Yani ağaçları, özellikle de yaşlı ağaçları kesmeyin. Bak biz kesiyoruz ama yerine dikiyoruz diyerek insanları kandırmayın. Yeni dikilen ağacın 5 yıl kendine faydası yok. (Bkz. Her fidan ağaç olur mu?
insanvehayat.com/... )
Bu 5 yıl bebek gib bakıma muhtaç dik sonra kendi haline bırak. Onların da bir çoğu ağaç olmuyor.
Ağaçları kesmezsen her şey güzel olur.
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