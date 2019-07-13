Genetiği değiştirilmiş bitkiler daha fazla miktarda karbon yakalıyor

Gün geçtikçe dünyamız daha fazla kirleniyor ve daha fazla miktarda karbon atmosferimize salınıyor. Karbon salınımı sebebiyle de çeşitli iklim değişiklikleri yaşanıyor ve bu değişiklikler dünyamız için çeşitli potansiyel tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Olumsuz iklim değişikliklerini kontrol altına almak amacıyla birçok uzman isim bu konu üzerinde çalışıyor ve hava kirliliğine yol açan maddeleri azaltmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor.

doğadaki bitkilerin karbonu yakalama ve depolama yeteneklerini artırmanın bir yolunu aramaya başladı ve bu durumu kökten değiştirebilecek EXOCYST70A3 kod adlı yeni bir gen keşfetti.

Karbon, bitkilerin köklerinde depolanıyor

Doğal yaşamda bitkiler; çevrelerinden karbonu emiyor ve yerin altında bulunan köklerinde depoluyorlar. Bitkinin kök sistemi ne kadar derin ve sağlam olursa depolama fonksiyonu da o kadar iyi oluyor.

bitki köklerinin gelişimini ve derinliğini belirlediğini keşfetti

genetiği değiştirilmiş yeni bitkinin köklerini daha derinlere kadar geliştirebildiğini gözlemledi. Yapılan çalışmalar neticesinde diğer bitkilerin de aynı veya benzer genlere sahip olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Bkz.

"Tarihte ilk defa organizma içindeki HIV virüsü yok edildi"

the Journal Cell

https://futurism.com/the-byte/scientists-gene-editing-plants-carbon-capture

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bugüne kadar bilim insanlarıyakalamak için çeşitliodaklanmıştı.kurumundan bir grup araştırmacı ise dahavebir yaklaşımlakurumundan bilim insanları Arabidopsis thaliana yaniadlı bir bitkide bulunankod adlı. Araştırmacılargenin genetiğini değiştirdi vedaha da derinleştikçe genetik bilimiyararlı olacak gibi görünmekle birlikte genetiği değiştirilen bitkilerinveyaşam açısındanolabilir. Bu zararlar ise ne yazık ki denenmeden tam olarak. Bu sebeple yarar zarar dengesinin iyi bir şekilde hesap edilmesi gerekiyor.Yeni araştırmadergisinde de yayımlandı.