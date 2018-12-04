Kansere karşı “fazerli” mücadele

Amerikan Enerji bakanlığına bağlı Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı (SLAC) ve Stanford Üniversitesinin geliştirmekte olduğu hızlandırıcı temelli teknoloji ile kanser hastalığına karşı kullanılan ışın tedavisinin süresi bir saniyenin altına iniyor. Bu sayede söz konusu tedavinin sebep olduğu yan etkilerde ciddi azalmalar gözlenebilecek.

Daha kompakt tıbbi cihazların üretimine de olanak sağlayacağı düşünülen teknoloji sayesinde, ışın tedavisinin dünya çapında yaygın hale gelebileceği ifade ediliyor.

Teknoloji, kanserli tümörleri yok etmek için iki potansiyel yönteme dayanıyor. Bunlardan ilki X ışınlarını kullanmak, diğeri ise proton ışınını. Her iki yöntemdeki amaç da kanserli hücreleri çok hızlı bir şekilde yok edip, sağlıklı organ ve dokuları tedavinin olası tehlikelerinden korumak.

Kanseri X-ışınları ile yok etmek Bilim insanları “fazer” adını verdikleri proje ile x-ışınlarını hastalıklı hücrelere çok hızlı bir şekilde göndermeyi hedefliyorlar. Basitçe ifade etmek gerekirse; günümüz teknolojisinde elektronlar, 100 santimetre uzunluğunda bir hızlandırıcı içindeki radyo dalgalarına çarparak X-ışınlarına dönüştürülüyor. Tahmin edileceği üzere bu süreç dakikalar alabiliyor. Geçen süre zarfında bilim insanları, farklı prototiplerle yapılan testlerde bu işlemi hızlandırmayı başarabilmiş. Sonraki adımların ise hızlandırıcıların üretilmesi ve test edilmesi olduğu vurgulanıyor. Proton tedavisini daha pratik hale getirmek Prensipte, proton tedavisi X-ışınlarının kullanılmasına kıyasla daha tehlikesiz. Ancak tedavi için çok büyük tesislere ve ağırlıkları yüzlerce tonu bulan devasa mıknatıslara ihtiyaç var. Söz konusu tedavi de dakikalar sürüyor. Bu yüzden geliştirici ekip, gelecekte daha basit ve hızlı makinalar üreterek proton ışınının hastanın bedenine gönderilmesi eylemini anlık hale getirmeyi umuyor. Ortaya çıkan gelişmeler ise umut verici cinsten.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181130175055.htm