Kaptan Amerika, Avengers 4’ten sonra seriye veda ediyor mu?

Marvel Sinematik Evreninde (MCU) Kaptan Amerika karakterine hayat veren aktör Chris Evans hatırlanacağı üzere,2019 yılı Nisan ayında gösterime girecek olan Avengers 4 filminden sonra Twitter üzerinden bu role veda edeceğini açıklamıştı.

Filmin hayranlarını üzen bu haberden sonra filmin yönetmenlerinden büyük kardeş Joe Russo’dan bugün kafaları karıştıran bir röportaj geldi.

USA Today’e konuşan Russo, hem Avengers 4 filminin prodüksiyon aşamasının tamamlanması hakkında bilgiler verdi hem de aktör Chris Evans’a veda etmenin kendileri için duygusal anlar yaşattığından bahsetti. Ancak, Russo’ya göre en duygusal anları kendileri değil de Chris Evans yaşadı. Çünkü, Steve Rogers’ın (Kaptan Amerika) görevi henüz tamamlanmamıştı.

Joe Russo’nun yaptığı açıklamalar sonunda başka bir detay vermemesi serinin hayranlarını heyecanlandırırken, Chris Evans’ın Twitter vedasının da büyük bir trolleme olabileceği yorumlarına neden oldu.

Her ne olursa olsun, Kaptan Amerika’ya kapıların tamamen kapanmamış olduğu bilmek, filmin ve kahramanın hayranlarını rahatlatmış gibi gözüküyor. Gelişmeler için lütfen bizleri takip etmeye devam edin.

