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Kaptan Amerika, Avengers 4’ten sonra seriye veda ediyor mu?

Kaptan Amerika adlı süper kahramanı canlandıran aktör Chris Evans, Avengers 4 filminden sonra bu rolü bırakacağı söylemişti. Ancak, Kaptan Amerika olmaktan kurtulmak o kadar kolay değil gibi.
5 ay
17,3b
1
12
Diğer
Gökhan G.
Editör
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Marvel Sinematik Evreninde (MCU) Kaptan Amerika karakterine hayat veren aktör Chris Evans hatırlanacağı üzere,2019 yılı Nisan ayında gösterime girecek olan Avengers 4 filminden sonra Twitter üzerinden bu role veda edeceğini açıklamıştı.

Filmin hayranlarını üzen bu haberden sonra filmin yönetmenlerinden büyük kardeş Joe Russo’dan bugün kafaları karıştıran bir röportaj geldi.

USA Today’e konuşan Russo, hem Avengers 4 filminin prodüksiyon aşamasının tamamlanması hakkında bilgiler verdi hem de aktör Chris Evans’a veda etmenin kendileri için duygusal anlar yaşattığından bahsetti. Ancak, Russo’ya göre en duygusal anları kendileri değil de Chris Evans yaşadı. Çünkü, Steve Rogers’ın (Kaptan Amerika) görevi henüz tamamlanmamıştı.

Joe Russo’nun yaptığı açıklamalar sonunda başka bir detay vermemesi serinin hayranlarını heyecanlandırırken, Chris Evans’ın Twitter vedasının da büyük bir trolleme olabileceği yorumlarına neden oldu.

Her ne olursa olsun, Kaptan Amerika’ya kapıların tamamen kapanmamış olduğu bilmek, filmin ve kahramanın hayranlarını rahatlatmış gibi gözüküyor. Gelişmeler için lütfen bizleri takip etmeye devam edin.


https://www.gamesradar.com/uk/avengers-4-might-not-be-the-last-time-well-see-chris-evans-as-captain-america-joe-russo-says-hes-not-done-with-the-role/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Kaptan Amerika konuşuyor! Kaptan Amerika konuşuyor!
Çıkarın beni bu kaptan.
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Simone Simons 5 ay
Hiç sevmediğim bi karakter hiç bir olayı yok sadece amerikan propagandası yapıyo hepsi o
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Bay Robot 5 ay
Şu balonu patlatsınlar artık.
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Doanc4n 5 ay
şuursuz musun la? kaptan ve çöp? acilen marvel sinematik evrenini bırakmalısınız. iron ve captain ölünce ben bırakıcam da :D
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Moueson 5 ay
Kaptan Amerika ya gereksiz diyenler cehennem ateşinin sıcaklığını hissedin
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MERNEPTAH 5 ay Moueson
Kaptan amerikanın çöp olduğunu herkes bikiyor ne alaka
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V4LKyR 5 ay
Steve Rogers'in görevi tamamlanmadı ama Chris Evans ayrıldı... Ee ne demek bu? Başka bir adam gelir ve Steve Rogers'in görevini tamamlar işte?
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Simone Simons 5 ay
Hiç sevmediğim bi karakter hiç bir olayı yok sadece amerikan propagandası yapıyo hepsi o
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kaand12@ 5 ay
Loki haberi gibi buda yalan çıkacak, demedi demeyin.
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tugares 5 ay
Boşver be kaptan! Sende bir sonraki filminde kaplan olursun 😄
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le_tatative 5 ay
En nefret ettiğim süper kahraman. Acaip gereksiz
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Kaptan Amerika konuşuyor! Kaptan Amerika konuşuyor!
Çıkarın beni bu kaptan.
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koyunsavar 5 ay
kaptan ekrem daha karizmatik
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Bay Robot 5 ay
Şu balonu patlatsınlar artık.
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