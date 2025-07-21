Marvel Sinematik Evreni, Avengers: Secret Wars ile birlikte yeni bir döneme girecek

Tam Boyutta Gör Üst üste gelen hayal kırıklıkları yüzünden son birkaç yıl Marvel için epey zorlu geçmiş olsa da stüdyo 2026 ve ötesine umutla bakıyor. Çünkü önümüzdeki yıl Avengers filmleri geri dönecek. 2026 yazında Avengers: Doomsday vizyona girerken, bir sonraki yıl da Avengers: Secret Wars sinemaseverlerle buluşacak. Özellikle Secret Wars, Marvel Sinematik Evreni için bir dönüm noktası olacak.

Bu hafta sonu basın mensuplarıyla bir araya gelen Marvel Başkanı Kevin Feige, gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Avengers: Endgame sonrası başlattıkları tüm hikâyelerin Avengers: Secret Wars ile birlikte büyük bir finale ulaşacağını söyleyen Feige, bu fimle birlikte Marvel Sinematik Evreni'ni "resetleyip" tek bir zaman çizgisinde buluşturacaklarını ifade etti.

Ancak Feige, bunun bir "reboot" değil bir "reset" olacağının altını çiziyor. Yani Marvel Sinematik Evreni, DC'nin yaptığı gibi sıfırdan tekrar başlatılmayacak. Ancak MCU, Avengers: Secret Wars'un ardından pek çok şeyin değiştiği yeni bir döneme girecek. Kevin Feige, "Avengers: Endgame her şeyiyle sonlar hakkında bir filmdi, Avengers: Secret Wars ise başlangıçlar hakkında bir film olacak." diyor.

Avengers: Secret Wars Sonrası X-Men Ekibi de Değişecek

Yeni X-Men ekibi de bu noktadan sonra devreye girecek. Bildiğiniz gibi Marvel, eski X-Men oyuncularının Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars'ta yer alacağını açıklamıştı. Bu da X-Men'in geleceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Feige'nin son açıklaması bu soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Avengers: Secret Wars'a kadar eski X-Men oyuncularını görmeye devam edeceğiz. Ancak Secret Wars ile birlikte MCU resetlenince onlara veda edilecek ve yeni X-Men ekibiyle yola devam edilecek. Bu ekiple çekilecek yeni X-Men filmini Jake Schreier (Thunderbolts) yönetecek.

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