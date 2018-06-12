Infinity War yönetmenlerinden Avengers 4 ile ilgili enteresan açıklama (Spoiler)

Marvel Stüdyoları'nın geçtiğimiz Nisan ayında vizyona giren dev filmi Avengers: Infinity War, bildiğiniz gibi hem izleyiciler ve eleştirmenler karşısında hem de gişede inanılmaz bir başarıya ulaşmıştı. Bugün itibarıyla tam 2 milyar dolar hasılatı geride bırakan Infinity War, şu sıralar tarihin en çok hasılat elde eden 4. filmi konumunda. Ayrıca film, Star Wars: The Force Awakens'ın da sadece 60 milyon dolar gerisinde bulunuyor.

https://www.huffingtonpost.com/entry/avengers-infinity-war-directors-respond_us_5b1050dce4b0e096a4627d6d

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