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Infinity War yönetmenlerinden Avengers 4 ile ilgili enteresan açıklama (Spoiler)

Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen bazı kahramanlar Avengers 4'te geri dönmeyebilir. Russo Kardeşler, filmin çok konuşulan son sahnesiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
6,8b
1
8
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avengers: Infinity War yönetmenleri Russo Kardeşler, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Avengers 4 filmiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Filmin çok tartışılan son sahnesiyle ilgili konuşan yönetmen ikili, Infinity War'da ölen bazı karakterlerin yeni filmleri onaylanmış olmasına rağmen geri dönmeyebileceklerini söylüyor.

Bildiğiniz gibi Avengers: Infinity War, "Çılgın Titan" Thanos'un adeta başrolde yer aldığı bir film olmuştu. Altı sonsuzluk taşını toplayabilmek adına ne gerekiyorsa yapan Thanos, Avengers ekibinin tüm çabasına rağmen nihayetinde hedefine ulaşmış ve sadece bir parmak şıklatmasıyla evrendeki canlıların yarısını yok etmişti. Tabi bununla beraber Marvel sinematik evreninin sevilen kahramanları olan Black Panther, Spider Man, Winter Soldier, Groot, Peter Quill, Doctor Strange gibi isimler de küllerine karışmıştı.

Ancak Black Panther 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Spider Man: Homecoming 2 gibi devam filmlerinin hali hazırda onaylanmış olması nedeniyle Infinity War'un son sahnesinde gerçekleşen bu ölümler birçok izleyicide beklenilen etkiyi yapamadı. Russo Kardeşler ise bu devam filmlerinin, ölen karakterlerin kesinlikle geri döneceği anlamına gelmediğini söylüyor.

Marvel evreninde zaman çizgisini lineer olarak ilerlemeyebileceğini söyleyen Anthony Russo, Huffington Post'a verdiği röportajda,"Öncelikle Marvel sinematik evreninde her şeyin mümkün olduğunu hatırlamakta fayda var. Devam filmlerin lineer bir zaman çizgisinde yer alacağının garantisi yok. Yani bu filmler Avengers 4 sonrasında geçmeyebilir de." ifadelerini kullanıyor.

Buna rağmen Spider Man: Homecoming 2'nin hikaye olarak Avengers 4'ün bittiği yerden sadece dakikalar sonra başlayacak olması Sony tarafından hali hazırda geçtiğimiz yıl onaylanmıştı. Ayrıca Guardians of the Galaxy Vol. 2'de Adam Warlock'un tanıtılmış olması ve genel anlamda Black Panther hikayesi de düşünülünce Anthony Russo'nun bu ifadelerini ciddiye almak aslına bakarsanız çok da mümkün değilmiş gibi görünüyor. Bakalım Avengers ekibi Captain Marvel öncülüğünde sevilen kahramanları geri getirmeyi başarabilecek mi.

Marvel Stüdyoları'nın geçtiğimiz Nisan ayında vizyona giren dev filmi Avengers: Infinity War, bildiğiniz gibi hem izleyiciler ve eleştirmenler karşısında hem de gişede inanılmaz bir başarıya ulaşmıştı. Bugün itibarıyla tam 2 milyar dolar hasılatı geride bırakan Infinity War, şu sıralar tarihin en çok hasılat elde eden 4. filmi konumunda. Ayrıca film, Star Wars: The Force Awakens'ın da sadece 60 milyon dolar gerisinde bulunuyor.

https://www.huffingtonpost.com/entry/avengers-infinity-war-directors-respond_us_5b1050dce4b0e096a4627d6d Yorum Yaz
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GAMBIT 11 ay en beğenilen
Hepsinin geri döneceği çok net belli. Heyecan yaratma peşindeler.
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Mianfei 11 ay
Black Panther dönmezse sevinirim
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anduril25 11 ay
Hayret ediyorum, gerçekten inanmamızı mı istiyorlar acaba? "Ya biz hata yaptık 1. filmin sonunda bazı kahramanlar ölüyor, ama kimin geri gelip kimin gelmeyeceğinin sır olması gerekiyordu. Ölen bazı kahramanların Filmlerini önceden duyurarak hata ettik. Şimdi de sıvıyoruz işte." deseler daha samimi olur.
Hayret ediyorum, gerçekten inanmamızı mı istiyorlar acaba? "Ya biz hata yaptık 1. filmin sonunda bazı kahramanlar ölüyor, ama kimin geri gelip kimin gelmeyeceği...
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eyoruk 11 ay
Tabı böyle dıyecek ..Normal bence
Olsa olsa Galaxy ekıbınden fire gelır en fazla bu olur o kadar
Sonra böyle bır Spider , böyle bir Peter varken mumkun değil bırakmazlar
Tom Holland cuk oturdu resmen
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mavizamanda 11 ay
-Spoiler-
Dr Strange 14 Milyar'da 1 ihtimal olduğunu gördü. O 1 ihtimalde Dr. Strange'nin taşı Thanos'a vermesi ile gerçekleşecek. Yani bir şekilde gerçeklik taşı ile vs uzay-zaman değişecek.
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DigitalKral 11 ay mavizamanda
14 Milyar değil. 13 Milyon 65 de bir ihtimal.
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Mianfei 11 ay
Black Panther dönmezse sevinirim
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theJuDGe_41 11 ay
Captain Marvel herkesi kurtaracak beyler sakin
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anduril25 11 ay
Hayret ediyorum, gerçekten inanmamızı mı istiyorlar acaba? "Ya biz hata yaptık 1. filmin sonunda bazı kahramanlar ölüyor, ama kimin geri gelip kimin gelmeyeceğinin sır olması gerekiyordu. Ölen bazı kahramanların Filmlerini önceden duyurarak hata ettik. Şimdi de sıvıyoruz işte." deseler daha samimi olur.
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stalker(1979) 11 ay
Örümcek adam gibi bir karakteri bu film yüzünden bitireceklerini düşünemiyorum zaten. Bu filmin öncesinde geçen örümcek adam filmi de çekersin tamam doğru da nereye kadar? Eninde sonunda bu film sonrasında geçen örümcek adam filmi yapmak zorunda kalacaklar. O yüzden bence de çok ciddiye alınacak bir açıklama değil.
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GAMBIT 11 ay en beğenilen
Hepsinin geri döneceği çok net belli. Heyecan yaratma peşindeler.
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