Infinity War yönetmenlerinden Avengers 4 ile ilgili enteresan açıklama (Spoiler)

Avengers: Infinity War yönetmenleri Russo Kardeşler, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Avengers 4 filmiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Filmin çok tartışılan son sahnesiyle ilgili konuşan yönetmen ikili, Infinity War'da ölen bazı karakterlerin yeni filmleri onaylanmış olmasına rağmen geri dönmeyebileceklerini söylüyor.
Bildiğiniz gibi Avengers: Infinity War, "Çılgın Titan" Thanos'un adeta başrolde yer aldığı bir film olmuştu. Altı sonsuzluk taşını toplayabilmek adına ne gerekiyorsa yapan Thanos, Avengers ekibinin tüm çabasına rağmen nihayetinde hedefine ulaşmış ve sadece bir parmak şıklatmasıyla evrendeki canlıların yarısını yok etmişti. Tabi bununla beraber Marvel sinematik evreninin sevilen kahramanları olan Black Panther, Spider Man, Winter Soldier, Groot, Peter Quill, Doctor Strange gibi isimler de küllerine karışmıştı.
Ancak Black Panther 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Spider Man: Homecoming 2 gibi devam filmlerinin hali hazırda onaylanmış olması nedeniyle Infinity War'un son sahnesinde gerçekleşen bu ölümler birçok izleyicide beklenilen etkiyi yapamadı. Russo Kardeşler ise bu devam filmlerinin, ölen karakterlerin kesinlikle geri döneceği anlamına gelmediğini söylüyor.
Marvel evreninde zaman çizgisini lineer olarak ilerlemeyebileceğini söyleyen Anthony Russo, Huffington Post'a verdiği röportajda,"Öncelikle Marvel sinematik evreninde her şeyin mümkün olduğunu hatırlamakta fayda var. Devam filmlerin lineer bir zaman çizgisinde yer alacağının garantisi yok. Yani bu filmler Avengers 4 sonrasında geçmeyebilir de." ifadelerini kullanıyor.
Buna rağmen Spider Man: Homecoming 2'nin hikaye olarak Avengers 4'ün bittiği yerden sadece dakikalar sonra başlayacak olması Sony tarafından hali hazırda geçtiğimiz yıl onaylanmıştı. Ayrıca Guardians of the Galaxy Vol. 2'de Adam Warlock'un tanıtılmış olması ve genel anlamda Black Panther hikayesi de düşünülünce Anthony Russo'nun bu ifadelerini ciddiye almak aslına bakarsanız çok da mümkün değilmiş gibi görünüyor. Bakalım Avengers ekibi Captain Marvel öncülüğünde sevilen kahramanları geri getirmeyi başarabilecek mi.
https://www.huffingtonpost.com/entry/avengers-infinity-war-directors-respond_us_5b1050dce4b0e096a4627d6d Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bildiğiniz gibi Avengers: Infinity War, "Çılgın Titan" Thanos'un adeta başrolde yer aldığı bir film olmuştu. Altı sonsuzluk taşını toplayabilmek adına ne gerekiyorsa yapan Thanos, Avengers ekibinin tüm çabasına rağmen nihayetinde hedefine ulaşmış ve sadece bir parmak şıklatmasıyla evrendeki canlıların yarısını yok etmişti. Tabi bununla beraber Marvel sinematik evreninin sevilen kahramanları olan Black Panther, Spider Man, Winter Soldier, Groot, Peter Quill, Doctor Strange gibi isimler de küllerine karışmıştı.
Ancak Black Panther 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Spider Man: Homecoming 2 gibi devam filmlerinin hali hazırda onaylanmış olması nedeniyle Infinity War'un son sahnesinde gerçekleşen bu ölümler birçok izleyicide beklenilen etkiyi yapamadı. Russo Kardeşler ise bu devam filmlerinin, ölen karakterlerin kesinlikle geri döneceği anlamına gelmediğini söylüyor.
Marvel evreninde zaman çizgisini lineer olarak ilerlemeyebileceğini söyleyen Anthony Russo, Huffington Post'a verdiği röportajda,"Öncelikle Marvel sinematik evreninde her şeyin mümkün olduğunu hatırlamakta fayda var. Devam filmlerin lineer bir zaman çizgisinde yer alacağının garantisi yok. Yani bu filmler Avengers 4 sonrasında geçmeyebilir de." ifadelerini kullanıyor.
Buna rağmen Spider Man: Homecoming 2'nin hikaye olarak Avengers 4'ün bittiği yerden sadece dakikalar sonra başlayacak olması Sony tarafından hali hazırda geçtiğimiz yıl onaylanmıştı. Ayrıca Guardians of the Galaxy Vol. 2'de Adam Warlock'un tanıtılmış olması ve genel anlamda Black Panther hikayesi de düşünülünce Anthony Russo'nun bu ifadelerini ciddiye almak aslına bakarsanız çok da mümkün değilmiş gibi görünüyor. Bakalım Avengers ekibi Captain Marvel öncülüğünde sevilen kahramanları geri getirmeyi başarabilecek mi.
Marvel Stüdyoları'nın geçtiğimiz Nisan ayında vizyona giren dev filmi Avengers: Infinity War, bildiğiniz gibi hem izleyiciler ve eleştirmenler karşısında hem de gişede inanılmaz bir başarıya ulaşmıştı. Bugün itibarıyla tam 2 milyar dolar hasılatı geride bırakan Infinity War, şu sıralar tarihin en çok hasılat elde eden 4. filmi konumunda. Ayrıca film, Star Wars: The Force Awakens'ın da sadece 60 milyon dolar gerisinde bulunuyor.
https://www.huffingtonpost.com/entry/avengers-infinity-war-directors-respond_us_5b1050dce4b0e096a4627d6d Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olsa olsa Galaxy ekıbınden fire gelır en fazla bu olur o kadar
Sonra böyle bır Spider , böyle bir Peter varken mumkun değil bırakmazlar
Tom Holland cuk oturdu resmen
Dr Strange 14 Milyar'da 1 ihtimal olduğunu gördü. O 1 ihtimalde Dr. Strange'nin taşı Thanos'a vermesi ile gerçekleşecek. Yani bir şekilde gerçeklik taşı ile vs uzay-zaman değişecek.