Marvel, Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'unu Marvel Sinematik Evreni'nde tutmak istiyor

Robert Downey Jr., Avengers: Secret Wars'tan Sonra da MCU'da Kalabilir
Hollywood içinden bilgi sızdıran önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman'ın aktardığı bilgilere göre Marvel, Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'unu MCU'da tutmak istiyor. 2027'de çıkacak Avengers: Secret Wars ile birlikte MCU'da pek çok şey resetlenecek olsa da Doctor Doom bunlardan biri olmayabilir.
Bu hafta gösterime giren The Fantastic Four: First Steps ile birlikte Fantastik Dörtlü de Marvel Sinematik Evreni'ne katılmış oldu. Doctor Doom temelde bir Fantastik Dörtlü kötüsü olduğu için, onların hikâyesinde de önemli bir yer tutması bekleniyor. Yani Robert Downey Jr.'ı ileride sadece Avengers filmlerinde değil, yeni Fantastic Four filmlerinde de görebiliriz.
Avengers: Endgame sonrası Marvel'ın karşılaştığı en büyük sorunlardan biri tüm bu evreni taşıyacak yeni yıldızlar bulamaması oldu. Bu yüzden stüdyonun şimdi yeniden Robert Downey Jr.'a yönelmiş olması sürpriz değil. Avengers: Secret Wars sonrası evren daha da değişeceği için, Downey Jr.'ı tutmak daha da kritik olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: