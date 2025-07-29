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    Marvel, Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'unu Marvel Sinematik Evreni'nde tutmak istiyor

    Avengers: Doomsday ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne dönecek olan Robert Downey Jr., uzun yıllar MCU'da kalmaya devam edebilir. Marvel, Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'unu MCU'da tutabilir.

    Marvel Sinematik Evreni Robert Downey Jr. Tam Boyutta Gör
    Iron Man rolüyle Marvel hayranlarının kalbini kazanan Robert Downey Jr., önümüzdeki yıl çıkacak Avengers: Doomsday ile birlikte Marvel Sinematk Evreni'ne geri dönecek. Ancak bu kez Iron Man değil Doctor Doom olarak karşımıza çıkacak. Avengers: Doomsday ve ondan bir yıl sonra gelecek olan Avengers: Secret Wars ile birlikte MCU yeni bir döneme gireceği için, Downey Jr.'ın da sadece bu iki film için geri döndüğü düşünülüyordu. Ancak gelen son duyumlar, Marvel'ın Downey Jr.'dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini gösteriyor.

    Robert Downey Jr., Avengers: Secret Wars'tan Sonra da MCU'da Kalabilir

    Hollywood içinden bilgi sızdıran önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman'ın aktardığı bilgilere göre Marvel, Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'unu MCU'da tutmak istiyor. 2027'de çıkacak Avengers: Secret Wars ile birlikte MCU'da pek çok şey resetlenecek olsa da Doctor Doom bunlardan biri olmayabilir.

    Bu hafta gösterime giren The Fantastic Four: First Steps ile birlikte Fantastik Dörtlü de Marvel Sinematik Evreni'ne katılmış oldu. Doctor Doom temelde bir Fantastik Dörtlü kötüsü olduğu için, onların hikâyesinde de önemli bir yer tutması bekleniyor. Yani Robert Downey Jr.'ı ileride sadece Avengers filmlerinde değil, yeni Fantastic Four filmlerinde de görebiliriz.

    Avengers: Endgame sonrası Marvel'ın karşılaştığı en büyük sorunlardan biri tüm bu evreni taşıyacak yeni yıldızlar bulamaması oldu. Bu yüzden stüdyonun şimdi yeniden Robert Downey Jr.'a yönelmiş olması sürpriz değil. Avengers: Secret Wars sonrası evren daha da değişeceği için, Downey Jr.'ı tutmak daha da kritik olabilir.

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