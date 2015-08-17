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Kara delikler yıldızları kendi galaksilerinin dışına fırlatıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kara delikler yıldızları kendi galaksilerinin dışına fırlatıyor
1827 yılından beri düzenli olarak çıkan ve en önemli astrofizik dergileri arasında yer alan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir makale, astronomi dünyası tarafından uzun süredir cevabı aranan önemli bir soruya oldukça ilgi çekici bir yorum getirdi. Uzay boşluğunda tek başına gezinen başıboş yıldızlar nereden geldiler?
 Bu önemli soruya cevap bulmak için Hubble Uzay Teleskobu'nun bulgularını inceleyen Illinois Üniversitesi araştırmacısı Ryan Foley ve ekibi, uzay boşluğunda tek başına duran ve ölen bu yıldızların kara delikler tarafından galaksilerinin dışına fırlatıldığı sonucuna vardılar.
 
Kara delikler yıldızları kendi galaksilerinin dışına fırlatıyor
 Yıldızlar çoğunlukla gruplar halinde kümelendikleri için son derece nadir görülen yalnız yıldızların neden evrenin bir köşesinde tek başına kaldıklarını öğrenmek için Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen 13 başıboş yıldızı inceleyen Foley ve ekibi, patlayarak süpernovaya dönüşmüş olan bu yıldızların nereden geldiklerini araştırdılar. Bu yıldızların Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendikleri anda evrenin neresinde yer aldığını ve hızlarını inceleyen araştırmacılar, eskiden bu yıldızlara ev sahipliği yapan galaksileri tespit ettiler.
 Bu yıldızları ait oldukları galaksilerdeki asıl yerlerinden oynatan ve evrenin bir köşesinde tek başlarına bırakan gücün, iki galaksinin birleşmesi sırasında ortaya çıkan yoğun kara delik aktivitesi olduğu belirtiliyor. Tek başına duran bu süpernovaların bir zamanlar çift yıldız olduğunu belirten Foley, bir çift yıldızı galaksinin dışına fırlatabilecek tek kuvvetin kara delik olduğunu ifade etti.

http://news.illinois.edu/news/15/0813supernova_slingshot_ryanfoley.html Yorum Yaz
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cengizhan72 4 yıl en beğenilen
"Eğer bu koskoca kainatta yalnız isek, bu kainat bize çok geniş."
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bkadem 4 yıl Mağdur Adam
Mağdur Adam


bkadem

Normal bir kara delik bir yıldızı galaksinin ötesine fırlatamaz. Galaksilerin merkezlerinde 1 milyon ve üzeri güneş büyüklüğünde süper kütleli kara delikler bulunmakta. Eğer iki galaksi birleşmişse bu süper kütleli karadelikler bahsedilen yıldızları fırlatmıştır.

Uzman konustu beyler forum silinebilir

Bilimsel konuşabileceksen konuş konuşamayacaksan konuyu kirletme.
Mağdur AdambkademNormal bir kara delik bir yıldızı galaksinin ötesine fırlatamaz. Galaksilerin merkezl...
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Mephalay 4 yıl
Muhtemelen slingshot effect denilen durum olusuyordur galaksilerin birlesmesi sirasinda, ben seyi merak ettim, bu yalniz yildizlar bir yere dogru basibos gidiyorlar mi yoksa en yakin galaksiye yorungeye oturmus sekilde ancak cok uzaktan mi takip ediyorlar ? Muhtemelen her ikisinin de ornegi vardir.
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savarog 4 yıl Mephalay
Evet galiba öyle,

phys.org/...

linkte özet bir anlatım var.

Bizim dünyadan gönderilen araçlarda yararlandığımız kütleçekimsel sapan etkisinin aynısı.
İki galaksi birbirine girerken ve merkezdeki karadelikler birbirine yaklaşırken bazı yıldızların, benzer etkiye mazur kalarak fırlamaları.
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xDarkAngelx 4 yıl
tabiki galaksinin merkezindeki karadeligin kitlesi tüm galaksideki yildizlari etrafinda tutmaya yetecek kadar büyük, milyonlarca belki daha büyük günes kitlesine sahip.
Iki galaksi birlesirken tabiki bukadar büyük cekim güclerinde bir kac yildiz karadeligin yörüngesinden cikmasina sebep olabilir.
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xDarkAngelx 4 yıl
evet evren inanilmaz derecede büyük, sadece bizim galaksimizde milyarlarca yildiz bulunuyor, assagi yukari her yildizin 1den fazla gezegeni var, bu rakamlar yeterince büyük olmasina rahmen, buda yetmiyormus gibi milyarlarcada galaksi oldugu tahmin ediliyor, yani evrende trilyonlarca yildiz ve gezegenler bulunuyor.
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kadirirdem 4 yıl
ben bu kainatta yalnız oldugumuza inanmıyorum muhakkak başka canlılar yada yaratıklar var.Eğerki yoksa bu evren bize çok geniş....
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CooL_ROMEO 4 yıl
14 yaşında arkadaşların bu konuya ilgisini anlıyorum , güzel ilgilenin mümkünse yorumsuz ilgilenin.
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keskin53 4 yıl
benide kızlarla dolu bi yere fırlatsa :)
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UltrAslan_06 4 yıl
Kalasso
Yalnız değiliz bi gün selam vermeye gelecekler

kapımız açık a.s uzaylı gardaş mustafa topaloğlunu görmeye geleceklermiş.
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bkadem 4 yıl
Normal bir kara delik bir yıldızı galaksinin ötesine fırlatamaz. Galaksilerin merkezlerinde 1 milyon ve üzeri güneş büyüklüğünde süper kütleli kara delikler bulunmakta. Eğer iki galaksi birleşmişse bu süper kütleli karadelikler bahsedilen yıldızları fırlatmıştır.
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tropik17 4 yıl
@Kalasso
Daha selamımı almadın mı?
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Mianfei 4 yıl
Yalnız değiliz bi gün selam vermeye gelecekler
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