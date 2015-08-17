Kara delikler yıldızları kendi galaksilerinin dışına fırlatıyor

1827 yılından beri düzenli olarak çıkan ve en önemli astrofizik dergileri arasında yer alan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir makale, astronomi dünyası tarafından uzun süredir cevabı aranan önemli bir soruya oldukça ilgi çekici bir yorum getirdi. Uzay boşluğunda tek başına gezinen başıboş yıldızlar nereden geldiler?



Bu önemli soruya cevap bulmak için Hubble Uzay Teleskobu'nun bulgularını inceleyen Illinois Üniversitesi araştırmacısı Ryan Foley ve ekibi, uzay boşluğunda tek başına duran ve ölen bu yıldızların kara delikler tarafından galaksilerinin dışına fırlatıldığı sonucuna vardılar.

Yıldızlar çoğunlukla gruplar halinde kümelendikleri için son derece nadir görülen yalnız yıldızların neden evrenin bir köşesinde tek başına kaldıklarını öğrenmek için Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen 13 başıboş yıldızı inceleyen Foley ve ekibi, patlayarak süpernovaya dönüşmüş olan bu yıldızların nereden geldiklerini araştırdılar. Bu yıldızların Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendikleri anda evrenin neresinde yer aldığını ve hızlarını inceleyen araştırmacılar, eskiden bu yıldızlara ev sahipliği yapan galaksileri tespit ettiler.

Bu yıldızları ait oldukları galaksilerdeki asıl yerlerinden oynatan ve evrenin bir köşesinde tek başlarına bırakan gücün, iki galaksinin birleşmesi sırasında ortaya çıkan yoğun kara delik aktivitesi olduğu belirtiliyor. Tek başına duran bu süpernovaların bir zamanlar çift yıldız olduğunu belirten Foley, bir çift yıldızı galaksinin dışına fırlatabilecek tek kuvvetin kara delik olduğunu ifade etti.



http://news.illinois.edu/news/15/0813supernova_slingshot_ryanfoley.html