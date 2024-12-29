NASA, çok uzak bir galakside yan yatmış kara delik keşfetti

Bu şaşırtıcı keşif, NASA'nın Chandra X-ışını teleskobundan gelen bir ipucuyla başladı. Galaksiye ait iki plazma püskürtüsü tespit edildi: biri galaksi düzlemini dikine keserken, diğeri galaksi boyunca uzanıyor ve bu yapılar bir "X" şekli oluşturuyor. Bu tür bir galaktik yapı, astronomlar tarafından daha önce hiç gözlemlenmemişti.
Kozmik suç mahalli: NGC 5084
Bu keşfin ardında, Chandra teleskopundan gelen eski verilerin yeni bir analiz tekniğiyle incelenmesi yatıyor. Selective Amplification of Ultra Noisy Astronomical Signal veya kısaca SAUNAS adı verilen bu yöntem sayesinde düşük parlaklıktaki X-ışını emisyonlarını belirgin hale getirerek, galaksinin plazma püskürtülerini ortaya çıkarıldı.
Hubble ve Şili'deki ALMA’dan alınan ek veriler, NGC 5084’ün merkezindeki toz halkasını ve bu halkanın galaksiyle uyumsuz yönelimini doğruladı. Bu gözlemler, kara deliğin yan yatmış durumda olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Araştırmacılar, bu kozmik "suçun" detaylarını anlamak için NGC 5084'ü daha kapsamlı incelemeyi planlıyor. Ancak şimdiden bu keşif, eski verilerin yenilikçi analiz yöntemleriyle nasıl çarpıcı sonuçlar verebileceğini gözler önüne seriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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