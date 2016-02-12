Kara deliklerin çarpışma anlarını izleyin!(Animasyon)

LIGO araştırmacılarının dün akşam düzenlediği toplantıyla beraber, kütleçekim dalgalarının keşfinin açıklandığı tarihi anlara hep beraber şahitlik etme fırsatı yakalamıştık. Bu tarihi keşfi mümkün kılan olay ise; yaklaşık 30 Güneş kütlesindeki iki kara deliğin birleşmesiydi. Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız bu inanılmaz olayı şimdi bir animasyon yardımıyla daha iyi görebilirsiniz.

Gözlemlenebilen ilk kütleçekim dalgalarının kaynağı olan iki karadeliğin temsili çarpışma anlarını görmek için alttaki animasyonu kullanabilirsiniz.

http://www.popsci.com/animation-this-is-black-hole-collision-that-created-todays-gravitational-wave-announcement

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sketchfab kullanıcısı moroplogo'nun hazırladığı animasyon, Dünya'dan 1.3 milyar ışık yılı uzaklıkta çarpışıp birleşen bu iki karadeliğin temsili anlarını gösteriyor. Kara deliklerin birleştiği muhteşem anları animasyon şeklinde aktaran videoda, kütleçekim dalgalarının da temsili görüntülerini görebiliyorsunuz.LIGO araştırmacılarının 14 Eylül 2015 tarihinde gözlemlediği kütleçekim dalgalarının varlığı, ilk kez Einstein tarafından 1916'da tahmin edilmişti. Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı çerçevesinde var olması gerektiğini açıkladığı dalgalar, böylece tam 100 yıl sonra kanıtlanmış oldu. Astronomi biliminde yeni bir dönemin başlangıcı olan keşif, LIGO araştırmacısı David Reitze tarafından, Galileo'nun teleskopla uzayı izlemeye başladığı anlara benzetildi.