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Kara deliklerin çarpışma anlarını izleyin!(Animasyon)

Einstein'ın bundan tam 100 yıl önce tahmin ettiği kütleçekim dalgaların varlığı nihayet kanıtlandı. İki kara deliğin birleşme anlarını haberimizdeki animasyon yardımıyla görebilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kara deliklerin çarpışma anlarını izleyin!(Animasyon)
 
LIGO araştırmacılarının dün akşam düzenlediği toplantıyla beraber, kütleçekim dalgalarının keşfinin açıklandığı tarihi anlara hep beraber şahitlik etme fırsatı yakalamıştık. Bu tarihi keşfi mümkün kılan olay ise; yaklaşık 30 Güneş kütlesindeki iki kara deliğin birleşmesiydi. Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız bu inanılmaz olayı şimdi bir animasyon yardımıyla daha iyi görebilirsiniz.

Sketchfab kullanıcısı moroplogo'nun hazırladığı animasyon, Dünya'dan 1.3 milyar ışık yılı uzaklıkta çarpışıp birleşen bu iki karadeliğin temsili anlarını gösteriyor. Kara deliklerin birleştiği muhteşem anları animasyon şeklinde aktaran videoda, kütleçekim dalgalarının da temsili görüntülerini görebiliyorsunuz.

LIGO araştırmacılarının 14 Eylül 2015 tarihinde gözlemlediği kütleçekim dalgalarının varlığı, ilk kez Einstein tarafından 1916'da tahmin edilmişti. Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı çerçevesinde var olması gerektiğini açıkladığı dalgalar, böylece tam 100 yıl sonra kanıtlanmış oldu. Astronomi biliminde yeni bir dönemin başlangıcı olan keşif, LIGO araştırmacısı David Reitze tarafından, Galileo'nun teleskopla uzayı izlemeye başladığı anlara benzetildi.

Gözlemlenebilen ilk kütleçekim dalgalarının kaynağı olan iki karadeliğin temsili çarpışma anlarını görmek için alttaki animasyonu kullanabilirsiniz.

gravitational waves by moroplogo on Sketchfab


http://www.popsci.com/animation-this-is-black-hole-collision-that-created-todays-gravitational-wave-announcement Yorum Yaz
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CrowMeister 3 yıl en beğenilen
kenan_0
Bu ne şimdi

Çikolata tarifi.. Açıklamada yazıyo kardeşim. Sırf 'yazmak' için gelmeyin böyle konulara.
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nefret2055 3 yıl
büyük olan küçük olanı mı yuttu ki acaba? animasyonda eşit görünüyorlar ama gercekte nasul oluyor ki?
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kadirirdem 3 yıl
başım döndü bakayım derken...
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Jül Sezar 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
başım döndü bakayım derken...

Çok mu döndü
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Evren 3 yıl
ying yang :D
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redoracle 3 yıl
Dondurmam Gaymaktaki cima tanımına uyan bi olay olmuş.
Cima kadın ve erkeğin tek vücud olmasıdır.
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zbilici 3 yıl
i3e
yerçekimi dalgaları mı? peh. sıkıysa 3 yaşındaki kızın amcasının yanına gelmemesi gerektiğini, yoksa başka dalgaların kalkacağını bulsunlar.

Laf attı bal kabağa, koy tabağa, ye sabaha... Bi bitmediniz ya...
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xense 3 yıl
görüldüğü üzere hiç çekimi olmayan kütleler de var..
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CrowMeister 3 yıl en beğenilen
kenan_0
Bu ne şimdi

Çikolata tarifi.. Açıklamada yazıyo kardeşim. Sırf 'yazmak' için gelmeyin böyle konulara.
1 Yanıt Yanıtla +13
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tugares 3 yıl CrowMeister
CrowMeister
kenan_0
Bu ne şimdi

Çikolata tarifi.. Açıklamada yazıyo kardeşim. Sırf 'yazmak' için gelmeyin böyle konulara.




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kenan_0 3 yıl
Bu ne şimdi
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