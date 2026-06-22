Galaksimizin merkezindeki kara deliğin 50 yıllık gizemi sonunda çözüldü

The Astrophysical Journal Letters'ta yayımlanan yeni araştırmaya göre gökbilimciler, Sagittarius A*'dan kaynaklanan ve uzun süredir tespit edilemeyen bir kara delik rüzgârının izlerini sonunda buldu. Araştırmacılar, bu keşfin yalnızca Samanyolu'nun merkezindeki süreçleri anlamamıza yardımcı olmadığını, aynı zamanda süper kütleli kara deliklerin genel davranışlarına dair önemli bilgiler sunduğunu söylüyor.
Kara Deliğin Çevresindeki Dev Boşluk, Kayıp Rüzgârın İzi Olabilir
Sagittarius A* tarafından tekrar uzaya gönderilen enerjinin bugüne kadar net olarak gözlemlenememesinin başlıca sebebi, galaksinin merkezinin yoğun gaz ile toz bulutlarıyla örtülü olmasıydı. Araştırmacılar bu sorunu aşabilmek için Şili'deki Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) teleskoplarından elde edilen beş yıllık gözlem verisini kullandı. Ekip, yeni veri işleme yöntemleri sayesinde kara deliğin çevresindeki bölgenin şimdiye kadarki en detaylı haritasını çıkarmayı başardı. Elde edilen görüntüler, Sagittarius A*'nın yalnızca yaklaşık üç ışık yılı çevresindeki soğuk moleküler gazları inceleyebilecek kadar yüksek çözünürlük sunuyordu.
Araştırma ekibi ilk etapta bu boşluğun çevredeki yıldızlardan kaynaklanıp kaynaklanamayacağını da değerlendirdi. Çünkü yıldızlar da zaman zaman güçlü yıldız rüzgârları oluşturabiliyor. Ancak yapılan hesaplamalar, bölgede bulunan yıldızların toplam enerji çıktısının bu büyüklükte bir boşluk yaratmak için yeterli olmadığını gösterdi. Araştırmacılara göre boşluğun oluşması için gereken enerji miktarı, mutlaka süper kütleli kara deliğin katkısını gerektiriyor. Üstelik koni şeklindeki yapının yönü de doğrudan Sagittarius A*'yı işaret ediyor. Bu da söz konusu boşluğun kaynağının kara delik olma ihtimalini daha da güçlendiriyor.
NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi'nden elde edilen eski veriler de bu sonuca destek veriyor. ALMA tarafından tespit edilen gazsız bölgenin tam olarak X-ışını emisyonlarının görüldüğü alanla çakıştığı ortaya çıktı. Bu durum, bölgede sıcak ve enerjik bir gaz akışının bulunduğu görüşünü destekleyen en önemli kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Galaksimizdeki Kara Delik Görece Daha Sakin Bir Yapıya Sahip
Araştırmacılar, rüzgârın çevredeki iyonize gaz yapıları üzerindeki etkisini inceleyerek bu akışın en az 20 bin yıldır devam ediyor olabileceğini hesapladı. Bununla birlikte elde edilen veriler, Sagittarius A*'nın diğer galaksilerde gözlenen birçok süper kütleli kara deliğe kıyasla oldukça sakin bir yapıya sahip olduğunu da ortaya koyuyor.
Bilim insanlarına göre bu keşif, kara deliklerin yalnızca en aktif ve enerjik dönemlerinde değil, görece sessiz evrelerinde de çevreleri üzerinde önemli etkiler yaratabildiğini gösteriyor. Üstelik gökbilimciler bugüne kadar uzak galaksilerdeki süper kütleli kara delikleri çoğunlukla en parlak ve hareketli dönemlerinde gözlemleyebiliyordu. Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A* ise araştırmacılara bir kara deliğin daha sakin dönemlerde nasıl davrandığını inceleme fırsatı sunuyor.
Yaklaşık yarım asırdır süren bu arayışın sonunda elde edilen bulgular, yalnızca Samanyolu'nun merkezindeki sır perdesini biraz daha aralamakla kalmıyor, aynı zamanda kara deliklerin galaksilerin evrimindeki rolüne dair mevcut teorileri de güçlendiriyor. Bu nedenle yeni çalışma, son yıllarda galaksi merkezleri üzerine yapılan en önemli keşiflerden biri olarak görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel