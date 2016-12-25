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Karabük Üniversitesi öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu

Tokyo’da gerçekleştirilen "Uluslararası Sumo Robot Turnuvası"na 4 farklı robotla katılan Karabük Üniversitesi Robot Kulübü öğrencileri, tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bu yıl 17-18 Aralık tarihleri arasında 28. kez düzenlenen turnuvaya "Sakin", "Avcı", "Hırçın" ve "Neşter" isimli sumo robotlarla katılan Karabük Üniversitesi Robot Kulübü (KAROT), dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.
Geçen yıl "Sakin" ile yine dünya birinciliğini elde eden ekip, bu yıl unvanlarını korumanın yanı sıra ikincilik ipini de göğüsledi. KAROT ayrıca Japonların milli güreşi sumoda en iyi sumocu (başpehlivan) olarak nitelendirilen "Yokozuna" unvanını da tekrar kazanmayı başardı.
21 ülkeden 48 adet robotun yarıştığı etkinliğin final müsabakasında "Avcı" ile karşılaşan "Sakin"in 2-1 üstünlükle turnuvada şampiyon olduğu, böylelikle "Avcı"nın ise ikincilik ödülünü kazandığı belirtiliyor. Sanayiye dönük robotlar üretmek istediklerini söyleyen öğrenciler bilgi birikimi ve deneyimlerini daha yaygın bir alanda kullanmayı hedefliyorlar.

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TinyAngel 2 yıl en beğenilen
Yine başlamışlar yüzde kaçı yerli diye.. Bir kere haber içeriğinde böyle bir olgudan bahsedilmemiş. Haber demiş ki birinci oldular.. Bunun tadını çıkarmak varken başka şeylere odaklanmak bana pek samimi gelmiyor.. İkinci olarak bu tür arkadaşlar okkadar yerli yazılıma yerli donanıma vs önem verirlerkii; abartmıyorum kullandıkları diş fırçasının tasarımından tutun kullanılan malzemesine, yapıldığı fabrikasına, fabrikasındaki dış fırçasını yapan makinenin yazılımlarına, fabrikanın sahibinin kökenine varıncaya kadar hepsi yüzde yüz olmazsa o dış fırçasını kullanmazlar, kullananıda sevmezler. İşte okkadar yerli malına önem verir bu zihniyet.
Yine başlamışlar yüzde kaçı yerli diye.. Bir kere haber içeriğinde böyle bir olgudan bahsedilmemiş. Haber demiş ki birinci oldular.. Bunun tadını çıkarmak var...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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Maroon On 2 yıl smart1978
smart1978
Yuzde kcai yerli uretim acaba ? Yazilimin kaynak kodlari kime ait ?
Yoksa sadece yarisamadan sampiyon olunusa mi sevinilmesi gerek ?

Ne zaman biteceksiniz?
smart1978Yuzde kcai yerli uretim acaba ? Yazilimin kaynak kodlari kime ait ?Yoksa sadece yarisamadan sampiyon olunusa mi sevinilmesi ger...
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Yanıtla +42
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Snnrvp 2 yıl TinyAngel
TinyAngel
Yine başlamışlar yüzde kaçı yerli diye.. Bir kere haber içeriğinde böyle bir olgudan bahsedilmemiş. Haber demiş ki birinci oldular.. Bunun tadını çıkarmak varken başka şeylere odaklanmak bana pek samimi gelmiyor.. İkinci olarak bu tür arkadaşlar okkadar yerli yazılıma yerli donanıma vs önem verirlerkii; abartmıyorum kullandıkları diş fırçasının tasarımından tutun kullanılan malzemesine, yapıldığı fabrikasına, fabrikasındaki dış fırçasını yapan makinenin yazılımlarına, fabrikanın sahibinin kökenine varıncaya kadar hepsi yüzde yüz olmazsa o dış fırçasını kullanmazlar, kullananıda sevmezler. İşte okkadar yerli malına önem verir bu zihniyet.

Sırf bu kötü niyetli insanlar yüzünden böyle çoğu kardeşlerimizin önü kapanıyor. Ülkede insan insana destek vermiyorken neden yüzde yüz yerli üretim yok diye yakiniriz sonra. Neyse haber çok önemli ve güzel, Rabbim yollarını açık etsin..
TinyAngelYine başlamışlar yüzde kaçı yerli diye.. Bir kere haber içeriğinde böyle bir olgudan bahsedilmemiş. Haber demiş ki birinci oldular....
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Yanıtla +19
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feelthedevil 2 yıl
Karabükte üniversite ne ara açıldı la bu arada işsiz kalacaksınız söyleyen olmadı galiba
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DH Misafiri 2 yıl
Bu olalı nerdeyse iki hafta oldu. Ayrıca ne kadarı yerli diye tartışmak yerine konuşanlar yerlisini yapsınlar da görelim.
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verag 2 yıl
güzel sevindirici haberler böyle haberlerin çoğalması dileği ile
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teramit 2 yıl
Bu robotlar kumandalı arabalara benziyor. Hareket eden kol ayak benzeri yapı yok, sanırım en büyük esprisi yazılımda. Tebrikler ekibe ama insansı robot olmadığını başlığa eklemek lazım sumo robot gibi.
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Cowinenge 2 yıl
Helal olsun arkadaşlara
Bu tür işlerde önemli olan malzeme değil yazılımdır, dünyanın en iyi en keskin bicagini uretseniz bile onu kullanan insan iyi olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz (Saçma örnek oldu ama başka şekilde aciklayamadim).
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Ametal58 2 yıl
bu forum da ne kadar sinir bozucu üyeler var...
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ultramarine caeruleum 2 yıl
o değilde japon yetkililerin elleri dizlerindeki oturuş şekilleri çok güzel. Daşşakları yayarak oturmuyorlar.
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realistik yönetmen 2 yıl
Bir sene önce yaptıkları robota '' sakin'' ismini verip yeni yaptıklarına '' hırçın'' ve '' avcı'' ismini vermeleri son 1 senede yaşanan olayların yarattığı psikolojik tahribatın küçük masumane bir göstergesi.
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Cossie 2 yıl
ODTÜ'deki robot yarışmalarında finali Karabük kendi robotlarını birbiriyle kapıştırarak oynuyordu. Çok sağlam bir robot kulübü var.
Edit: Tokyo'da da öyle olmuş.
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kadirirdem 2 yıl
Helal Olsun.
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Japonya, Tokyo ve
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