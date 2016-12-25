Karabük Üniversitesi öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu

Bu yıl 17-18 Aralık tarihleri arasında 28. kez düzenlenen turnuvaya "Sakin", "Avcı", "Hırçın" ve "Neşter" isimli sumo robotlarla katılan Karabük Üniversitesi Robot Kulübü (KAROT), dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçen yıl "Sakin" ile yine dünya birinciliğini elde eden ekip, bu yıl unvanlarını korumanın yanı sıra ikincilik ipini de göğüsledi. KAROT ayrıca Japonların milli güreşi sumoda en iyi sumocu (başpehlivan) olarak nitelendirilen "Yokozuna" unvanını da tekrar kazanmayı başardı.

21 ülkeden 48 adet robotun yarıştığı etkinliğin final müsabakasında "Avcı" ile karşılaşan "Sakin"in 2-1 üstünlükle turnuvada şampiyon olduğu, böylelikle "Avcı"nın ise ikincilik ödülünü kazandığı belirtiliyor. Sanayiye dönük robotlar üretmek istediklerini söyleyen öğrenciler bilgi birikimi ve deneyimlerini daha yaygın bir alanda kullanmayı hedefliyorlar.