Sosyal ağlarda terörü destekleyen paylaşımlarda bulunan 1656 kişi tutuklandı

Artan terör eylemleri neticesinde sanal dünyada Facebook, Twitter ve YouTube başta olmak üzere sosyal ağlarda halkı kin, nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü ile bağlantılı olduğunu açıkça beyan eden kişileri takibe alan İçişleri Bakanlığı, son 6 aydır devam eden çalışmalar hakkında son detayları web sitesi üzerinden yayınladı.

Açıklamaya göre 3.710 kişiyle ilgili adli işlem yapıldı ve bunlardan 1.656'sı tutuklandı. 1.203 kişi ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 84'ünün gözaltı işleminin devam ettiği ve 767 kişinin de gözaltından serbest bırakıldığı ifade ediliyor. İnternet kullanıcıları mesajlarıyla terörü destekleyen kişilerin tutuklanmasını doğru bir karar olarak değerlendirirken, uygulamanın amacından sapmaması gerektiği görüşündeler. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklama şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda Sosyal Medya üzerinden halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656'sı tutuklanmış, 1.203'ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84'ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltından serbest bırakılmıştır.

Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır."

https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi24122016