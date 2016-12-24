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Sosyal ağlarda terörü destekleyen paylaşımlarda bulunan 1656 kişi tutuklandı

Terörle mücadele kapsamında sosyal ağlarda titiz bir çalışma yürüten İçişleri Bakanlığı, 1656 kişinin tutuklandığını ve 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin devam ettiğini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Artan terör eylemleri neticesinde sanal dünyada Facebook, Twitter ve YouTube başta olmak üzere sosyal ağlarda halkı kin, nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü ile bağlantılı olduğunu açıkça beyan eden kişileri takibe alan İçişleri Bakanlığı, son 6 aydır devam eden çalışmalar hakkında son detayları web sitesi üzerinden yayınladı.
Açıklamaya göre 3.710 kişiyle ilgili adli işlem yapıldı ve bunlardan 1.656'sı tutuklandı. 1.203 kişi ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 84'ünün gözaltı işleminin devam ettiği ve 767 kişinin de gözaltından serbest bırakıldığı ifade ediliyor. İnternet kullanıcıları mesajlarıyla terörü destekleyen kişilerin tutuklanmasını doğru bir karar olarak değerlendirirken, uygulamanın amacından sapmaması gerektiği görüşündeler. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklama şu şekilde:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda Sosyal Medya üzerinden halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656'sı tutuklanmış, 1.203'ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84'ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltından serbest bırakılmıştır.
Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır."

https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi24122016 Yorum Yaz
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ÖzdalDoğru 2 yıl en beğenilen
İnşallah inanç, cinsiyet ayrımı yapan yobazları da tutuklarlar.
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addidas_85 2 yıl
Bizim foruma da bir el atsalar da rahat etsek
4 Yanıt Yanıtla +88
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Özellikle algı operasyonu yapan solcu terör örgütlerine karşı çalıştırılmalıdır.
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Dovahkiin 2 yıl
Benim anlamadığım internetten pkk'yı destekleyen mesaj yazınca ne oluyor? Aaa aslında terörist değilmiş bunlar mı dememizi bekliyorlar?
Bir de adı soyadı şekli şemali herşeyi açıkta olanlar yapıyor bunu. Beyinsiz lan bunlar.
Terör destekçisinde beyin olmaması şaşırtıcı değil gerçi...
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sistemli adam 2 yıl
Bereketli olsun. Umarım sanalda meydanı boş zannedip terörü destekleyenler, halkın bir kısımına hakaretler edip aşağılayanlar, devlet büyüklerimize küfür edenler, kendisi gibi düşünmeyenlere aşağılıkça saldıranların hepsi de alınır ve gün yüzü görmezler.
Adam gibi fikrini belirten, eleştirebilenlerin bir farkı olmalı.
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alp0007 2 yıl
Tahminim adı soyadı belli kişileri alıyorlardır. İşin kötü yanı twiterda 140 karakterde yazılan yazılarda yanlış anlaşılma ihtimali oldukça çok. Bazen aynı görüşte insanlar bile birbirine küfürü basıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Bence geç bile kalındı
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alemburda34 2 yıl
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Torlak Kemal 2 yıl
Bu konunun bilimle ilgisini anlayamadım. Biri açıklar mı?
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halil altın 2 yıl
Uzmanlık sorusu!
Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı na açık açık " vatan haini " ve "recep tayyip kurdistanin kurucu ortaklarindan." diyen bir forum üyesine
1-Ceza verilmesi gerekir mi?
2-Ceza verilirse, bu nasıl bir ceza olmalı?
3-Forum yönetiminin, bu tür yazılar yazanlara ceza vermemesi durumunda sorumluluğu artarmı?
1 Yanıt Yanıtla +3
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cocainbar 2 yıl halil altın
halil altın

Uzmanlık sorusu!

Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı na açık açık " vatan haini " ve "recep tayyip kurdistanin kurucu ortaklarindan." diyen bir forum üyesine

1-Ceza verilmesi gerekir mi?
2-Ceza verilirse, bu nasıl bir ceza olmalı?
3-Forum yönetiminin, bu tür yazılar yazanlara ceza vermemesi durumunda sorumluluğu artarmı?

1- ceza verilmesi gerekmez
2-
3- artmaz.

Cbninin vatan haini olup olmadigini yargi karar verir. Suanda vatan haini diyende kendine gore haklidir degildir diyende. Mevcut sistemde cbnini yargilayamayacagina gore simdilik bu konuda kimseyi suclayamayiz.

Yeni anayasada baskan adayi icin lisans sarti aranmiyor, bu bile rtenin diplomasinin olup olmadigi yonundeki tartismalara yon verecek nitelikte. Sadece su diploma sorununa bile ortada kesin cevap yokken senin iddaa ettigin seylere millet nasil cevap veripte cezasini kessin?
1 Yanıt Yanıtla +3
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mgora 2 yıl
Şimdi Fetö için Milat Reza Zarrap'ın hayırsever bir iş adamı olduğunun ortaya çıktığı 17-25 aralık ya.
Pkk ve Terör örgütü lideri için milat nedir eğer eski ise alltaki terör örgütü liderini övenleri de alacaklar mı ?

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1 Yanıt Yanıtla +10
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aycibin 2 yıl mgora
mgora
Şimdi Fetö için Milat Reza Zarrap'ın hayırsever bir iş adamı olduğunun ortaya çıktığı 17-25 aralık ya.
Pkk ve Terör örgütü lideri için milat nedir eğer eski ise alltaki terör örgütü liderini övenleri de alacaklar mı ?

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hep kandırıldılar
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Guest-1E24E8F01 2 yıl
Umarım. Devam.eder
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aerosoldreams 2 yıl
Dün bu forumda devlete ve hükümete hakaret eden aşağılayıcı sözler sarfeden bir kişiyi ilgili ekran görüntüleri ve bağlantı adresleri alınarak EGM ye şikayet ettim. (TCK nın 301.maddesi kapsamında bu tip aşağılayıcı sözler suçtur.) Hakaret ettiği DEVLETin karşısına çıktıklarında da aynı şekilde aslan kesilmelerini bekliyoruz...


Özetle sadece terör örgütü sempatizanlarını değil Atatürk'e, devlete, cumhurbaşkanına ve makamına hakaret edenleri itina ile şikayet edin.
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