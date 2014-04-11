Karada sürülebilir VTOL hava aracı AT Black Knight Transformer, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı

Geçtiğimiz dönemde tanıtımı yapılan Advanced Tactics'in yeni VTOL (Dikey kalkış ve iniş yapabilen) hava aracı Black Knight Transformer, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Tam model ismiyle AT Black Knight Transformer, dünyanın ilk karada da sürülebilir VTOL hava aracı olarak gösteriliyor. Üzerinde taşıdığı turbo dizel motorları ile 453 kg kargoyu ya da 5 kişilik personeli saatte 214 km hız ile 463 km menzil içerisinde havada taşıyabilen Black Knight Transformer, kara da ise 726 kg kargoyu ya da 8 kişilik personeli saatte 110 km hız ile gidecekleri yere götürebiliyor. Geliştirme süreci devam eden ve özellikle insansız olarak çalışma gösterebiliyor olmasıyla dikkat çeken araç, yasal yol limitleri nedeniyle motor bölümlerini de katlayarak çok daha kompakt bir yapıya bürünebiliyor. Advanced Tactics tarafından açıklanan son bilgilere göre Mart ayı içerisinde ilk uçuş testleri yapılan ve bu denemelerden başarıyla ayrılan Black Knight Transformer, güvenlik nedeniyle yerden 3 metre kadar havalanmış ve güç değişimi dışında tamamen otomatik pilot tarafından kontrol edilmiş. Acil durumlar amacıyla altına yerleştirilen kabloya ihtiyaç bırakmayan araç, Advanced Tactics'e göre beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koymuş ve gayet stabil şekilde kontrol edilebilir bir sonuç sergilemiş.

Geleceğin savaş alanları içerisinde taşıma görevini hem havada hem de karada üstlenebilecek kapasitesi bulunan Black Knight Transformer, farklı konulardan geliştirilmeye devam ediyor. Advanced Tactics'in ise ABD ile yabancı devletlerde aktif yatırımcılar ve farklı ticari fırsatlar aradığı belirtiliyor.

https://www.advancedtacticsinc.com/black-knight-transformer-first-flights/