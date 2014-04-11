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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karada sürülebilir VTOL hava aracı AT Black Knight Transformer, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Karada sürülebilir VTOL hava aracı AT Black Knight Transformer, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Geçtiğimiz dönemde tanıtımı yapılan Advanced Tactics'in yeni VTOL (Dikey kalkış ve iniş yapabilen) hava aracı Black Knight Transformer, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
Tam model ismiyle AT Black Knight Transformer, dünyanın ilk karada da sürülebilir VTOL hava aracı olarak gösteriliyor. Üzerinde taşıdığı turbo dizel motorları ile 453 kg kargoyu ya da 5 kişilik personeli saatte 214 km hız ile 463 km menzil içerisinde havada taşıyabilen Black Knight Transformer, kara da ise 726 kg kargoyu ya da 8 kişilik personeli saatte 110 km hız ile gidecekleri yere götürebiliyor. Geliştirme süreci devam eden ve özellikle insansız olarak çalışma gösterebiliyor olmasıyla dikkat çeken araç, yasal yol limitleri nedeniyle motor bölümlerini de katlayarak çok daha kompakt bir yapıya bürünebiliyor. Advanced Tactics tarafından açıklanan son bilgilere göre Mart ayı içerisinde ilk uçuş testleri yapılan ve bu denemelerden başarıyla ayrılan Black Knight Transformer, güvenlik nedeniyle yerden 3 metre kadar havalanmış ve güç değişimi dışında tamamen otomatik pilot tarafından kontrol edilmiş. Acil durumlar amacıyla altına yerleştirilen kabloya ihtiyaç bırakmayan araç, Advanced Tactics'e göre beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koymuş ve gayet stabil şekilde kontrol edilebilir bir sonuç sergilemiş.
Geleceğin savaş alanları içerisinde taşıma görevini hem havada hem de karada üstlenebilecek kapasitesi bulunan Black Knight Transformer, farklı konulardan geliştirilmeye devam ediyor. Advanced Tactics'in ise ABD ile yabancı devletlerde aktif yatırımcılar ve farklı ticari fırsatlar aradığı belirtiliyor.
 
Karada sürülebilir VTOL hava aracı AT Black Knight Transformer, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı

https://www.advancedtacticsinc.com/black-knight-transformer-first-flights/ Yorum Yaz
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M.E.S.A.R.S 5 yıl en beğenilen
Bak işte bunlar hep insanlara yardım etmek için kullanılacak
2 Yanıt Yanıtla +13
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Gönderme yapmıştım aslında.
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Gönderme yapmıştım aslında.
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Captain_Ivy 5 yıl
Tam bombardımanlık, koy içine bombaları yolla anasını satim
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Batmobile sanmıştım
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tamtamam 5 yıl
aslında önüne arkasına birer 20 mm top takılsa uzaktanda yardım edebilir.
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307kd 5 yıl
Amerikanın elinde bu araç insan kıyma makinesi olarak işlev görür...
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Breaak4Love 5 yıl
Cok Kaba Gorunuyor Hocam
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furkan69610 5 yıl
Saints Row daki araca benziyo
images3.wikia.nocookie.net/...
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artenis 5 yıl furkan69610
furkan69610

Saints Row daki araca benziyo

images3.wikia.nocookie.net/...

aha birebir aynısı


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M.E.S.A.R.S 5 yıl en beğenilen
Bak işte bunlar hep insanlara yardım etmek için kullanılacak
2 Yanıt Yanıtla +13
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matmuhendisi 5 yıl M.E.S.A.R.S
M.E.S.A.R.S
Bak işte bunlar hep insanlara yardım etmek için kullanılacak

Orasi hic belli olmaz :D
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Atmosfx 5 yıl M.E.S.A.R.S
M.E.S.A.R.S

Bak işte bunlar hep insanlara yardım etmek için kullanılacak

İnsanları öldürmek için kullanılmasında ne için kullanırlarsa kullansınlar..
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