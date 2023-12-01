Anduril, benzersiz Roadrunner insansız hava aracını tanıttı!

Tam Boyutta Gör Önde gelen savunma teknolojisi girişimi Anduril, düşük maliyetli, ancak yüksek performanslı hava tehditlerinin yaygınlaşmasına karşı koymak üzere tasarlanmış yeni bir ürün geliştirdi. Firmanın tanıttığı Roadrunner isimli yeniden kullanılabilir otonom hava aracı ile bir dizi faydalı yük taşıyabiliyor. Ayrıca Roadrunner, dikey olarak kalkış yapabilen ve havadaki tehditleri yakalayıp yok edebilen dahili sistemlere sahip. Bu haliyle SpaceX’in Falcon 9 gibi iniş yapabilen bir savaş uçağı silahı olarak nitelendirilebilir.

Yenilikçı hava savunma aracı: Roadrunner

Kaliforniya merkezli teknoloji firması 1 Aralık'ta sistemin iki çeşidini tanıttı. Roadrunner adı verilen ürün, düşük maliyetler için tasarlanmış modüler, çift jet motorlu otonom bir dikey kalkış ve iniş (VTOL) hava aracı konumunda. Temel Roadrunner hızlı bir şekilde fırlatılıp yüksek ses altı hızlarda uçabiliyor ve faydalı yükleri çeşitli görevler için yeniden konfigüre edilebiliyor. Anduril ayrıca Roadrunner-Munition ya da Roadrunner-M olarak adlandırılan, "yüksek patlayıcılı önleme aracı", yani savaş başlığı taşıyabilen ve aynı zamanda savunma amaçlı olarak hava tehditlerini yok edebilen bir varyant da duyurdu.

Şirket, aracın düşman sistemlerini hızla bulabileceğini, izleyebileceğini ve devre dışı bırakabileceğini söylüyor. Anduril ayrıca aracın görev sırasında harcanmadığı durumlarda yakıt ikmali ve yeniden kullanım için tekrar iniş yapabildiğini ve bu sayede düşük maliyet ile yüksek performansa ulaşıldığını belirtiyor. Roadrunner sistemini bir sınıfa konumlandırmak zor. Ancak bunu deneyecek olursak şöyle dememiz gerekiyor: Yeniden kullanılabilir bir füze ile tam ölçekli bir otonom uçak arasında bir yerde.

Müşterisi şimdiden hazır

Anduril'in kurucusu Palmer Luckey, gazetecilere, şirketin Roadrunner sistemlerini iki yıldır kendi finansmanıyla tasarladığını, inşa ettiğini ve gösterimlerini yaptığını, hatta ABD’li bir müşteriyle düşük oranlı üretime başlamak üzere anlaştıklarını söyledi. Bu müşteri gizli tutulurken siparişin hacminin “yüzlerce birim” olduğu belirtildi. Şirketin strateji şefi Chris Brose ise ABD hükümetinin çalışmayı yakından izlediğini ve Roadrunner'ın titiz bir uçuş test programı aracılığıyla operasyonel faydasını gözler önüne serdiğini aktardı.

Brose, Roadrunner-M'nin diğer anti-drone sistemlerinden daha pahalıya mal olsa da, daha geniş bir tehdit yelpazesine hitap edebildiğini ve Patriot gibi her biri yaklaşık 4 milyon dolara mal olan füzelere göre daha düşük maliyetli bir alternatif olduğunu belirtti. Seri üretime geçildiğinde sistemlerin daha da ucuzlayacağının altı çizildi.

Bayraktar TB3 ile ABD’nin Mojave’si arasındaki yarış devam ediyor 4 gün önce eklendi

Anduril'e göre eski sistemlere kıyasla Roadrunner'ın birkaç önemli artısı daha var: daha hızlı fırlatma ve kalkış süresi, üç kat daha fazla savaş başlığı taşıma kapasitesi, on kat daha etkili menzil ve G-kuvvetlerinde üç kat daha fazla manevra kabiliyeti. Anduril'in diğer sistem aileleri gibi Roadrunner-M de Andruil'in yapay zeka destekli komuta ve kontrol yazılımı Lattice tarafından kontrol edilebiliyor ya da mevcut mimarilere entegre edilebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.