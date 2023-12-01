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    Anduril, benzersiz Roadrunner insansız hava aracını tanıttı!

    Anduril Industries, bir dizi faydalı yük taşıyabilen, dikey olarak kalkış yapabilen ve havadaki tehditleri yakalayıp yok edebilen yeniden kullanılabilir otonom hava aracı Roadrunner'ı tanıttı.
    Anduril, benzersiz Roadrunner insansız hava aracını tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Önde gelen savunma teknolojisi girişimi Anduril, düşük maliyetli, ancak yüksek performanslı hava tehditlerinin yaygınlaşmasına karşı koymak üzere tasarlanmış yeni bir ürün geliştirdi. Firmanın tanıttığı Roadrunner isimli yeniden kullanılabilir otonom hava aracı ile bir dizi faydalı yük taşıyabiliyor. Ayrıca Roadrunner, dikey olarak kalkış yapabilen ve havadaki tehditleri yakalayıp yok edebilen dahili sistemlere sahip. Bu haliyle SpaceX’in Falcon 9 gibi iniş yapabilen bir savaş uçağı silahı olarak nitelendirilebilir.

    Yenilikçı hava savunma aracı: Roadrunner

    Kaliforniya merkezli teknoloji firması 1 Aralık'ta sistemin iki çeşidini tanıttı. Roadrunner adı verilen ürün, düşük maliyetler için tasarlanmış modüler, çift jet motorlu otonom bir dikey kalkış ve iniş (VTOL) hava aracı konumunda. Temel Roadrunner hızlı bir şekilde fırlatılıp yüksek ses altı hızlarda uçabiliyor ve faydalı yükleri çeşitli görevler için yeniden konfigüre edilebiliyor. Anduril ayrıca Roadrunner-Munition ya da Roadrunner-M olarak adlandırılan, "yüksek patlayıcılı önleme aracı", yani savaş başlığı taşıyabilen ve aynı zamanda savunma amaçlı olarak hava tehditlerini yok edebilen bir varyant da duyurdu.

    Şirket, aracın düşman sistemlerini hızla bulabileceğini, izleyebileceğini ve devre dışı bırakabileceğini söylüyor. Anduril ayrıca aracın görev sırasında harcanmadığı durumlarda yakıt ikmali ve yeniden kullanım için tekrar iniş yapabildiğini ve bu sayede düşük maliyet ile yüksek performansa ulaşıldığını belirtiyor. Roadrunner sistemini bir sınıfa konumlandırmak zor. Ancak bunu deneyecek olursak şöyle dememiz gerekiyor: Yeniden kullanılabilir bir füze ile tam ölçekli bir otonom uçak arasında bir yerde.

    Müşterisi şimdiden hazır

    Anduril'in kurucusu Palmer Luckey, gazetecilere, şirketin Roadrunner sistemlerini iki yıldır kendi finansmanıyla tasarladığını, inşa ettiğini ve gösterimlerini yaptığını, hatta ABD’li bir müşteriyle düşük oranlı üretime başlamak üzere anlaştıklarını söyledi. Bu müşteri gizli tutulurken siparişin hacminin “yüzlerce birim” olduğu belirtildi. Şirketin strateji şefi Chris Brose ise ABD hükümetinin çalışmayı yakından izlediğini ve Roadrunner'ın titiz bir uçuş test programı aracılığıyla operasyonel faydasını gözler önüne serdiğini aktardı.

    Brose, Roadrunner-M'nin diğer anti-drone sistemlerinden daha pahalıya mal olsa da, daha geniş bir tehdit yelpazesine hitap edebildiğini ve Patriot gibi her biri yaklaşık 4 milyon dolara mal olan füzelere göre daha düşük maliyetli bir alternatif olduğunu belirtti. Seri üretime geçildiğinde sistemlerin daha da ucuzlayacağının altı çizildi.

    Anduril'e göre eski sistemlere kıyasla Roadrunner'ın birkaç önemli artısı daha var: daha hızlı fırlatma ve kalkış süresi, üç kat daha fazla savaş başlığı taşıma kapasitesi, on kat daha etkili menzil ve G-kuvvetlerinde üç kat daha fazla manevra kabiliyeti. Anduril'in diğer sistem aileleri gibi Roadrunner-M de Andruil'in yapay zeka destekli komuta ve kontrol yazılımı Lattice tarafından kontrol edilebiliyor ya da mevcut mimarilere entegre edilebiliyor.

    Kaynakça https://www.defensenews.com/unmanned/2023/12/01/anduril-reveals-roadrunner-drone-mum-on-first-us-customer/ https://techcrunch.com/2023/11/30/anduril-unveils-roadrunner-a-fighter-jet-weapon-that-lands-like-a-falcon-9/ https://www.anduril.com/roadrunner
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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