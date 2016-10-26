Karadeniz'de 40 adet bozulmamış Osmanlı ve Bizans gemisi bulundu

Aslında Buzul Çağı sonrasında bölgedeki su seviyelerinde meydana gelen yükselmeleri araştırmak için başlatılan Karadeniz Deniz Arkeolojisi Projesi (Black Sea MAP) adeta neye niyet neye kısmet dedirtti. Bulgaristan körfezinde değişen su seviyeleri ve bunların insanlar üzerindeki etkileri araştırmak için yola çıkan "Stril Explorer" gemisi, şans eseri 40'tan fazla Osmanlı ve Bizans’a ait gemi keşfetti.

1.800 metre derinliğindeki zemini taramada kullanılan uzaktan kumandalı iki adet cihazlardan biri yüksek çözünürlükte üç boyutlu görseller oluştururken, diğer cihaz ise projektörleri, kameraları ve lazer tarayıcıları taşıyarak bölge hakkında detaylı bilgi topladı.

Ekip lideri Prof. Dr. John Adams, gemilerin yerlerini kesin olarak tespit edebilmek için jeofizik çalışmalarının yapılacağını ve Karadeniz’in hikayesinin hazırlanması için ek veriler toplanacağını açıkladı. Üç boyutlu photogrammetry tekniğiyle net şekilde görüntülenen gemiler denizin derinliğindeki oksijen yetersizliğinden dolayı neredeyse battıkları gün kadar sağlam, çürümeden bugüne kadar ulaşmayı başardılar.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3866452/The-Black-Sea-s-dead-zone-Explorers-accidentally-graveyard-40-Ottoman-Byzantine-era-shipwrecks.html