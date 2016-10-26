Karadeniz'de 40 adet bozulmamış Osmanlı ve Bizans gemisi bulundu

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Aslında Buzul Çağı sonrasında bölgedeki su seviyelerinde meydana gelen yükselmeleri araştırmak için başlatılan Karadeniz Deniz Arkeolojisi Projesi (Black Sea MAP) adeta neye niyet neye kısmet dedirtti. Bulgaristan körfezinde değişen su seviyeleri ve bunların insanlar üzerindeki etkileri araştırmak için yola çıkan "Stril Explorer" gemisi, şans eseri 40'tan fazla Osmanlı ve Bizans’a ait gemi keşfetti.
1.800 metre derinliğindeki zemini taramada kullanılan uzaktan kumandalı iki adet cihazlardan biri yüksek çözünürlükte üç boyutlu görseller oluştururken, diğer cihaz ise projektörleri, kameraları ve lazer tarayıcıları taşıyarak bölge hakkında detaylı bilgi topladı.
Ekip lideri Prof. Dr. John Adams, gemilerin yerlerini kesin olarak tespit edebilmek için jeofizik çalışmalarının yapılacağını ve Karadeniz’in hikayesinin hazırlanması için ek veriler toplanacağını açıkladı. Üç boyutlu photogrammetry tekniğiyle net şekilde görüntülenen gemiler denizin derinliğindeki oksijen yetersizliğinden dolayı neredeyse battıkları gün kadar sağlam, çürümeden bugüne kadar ulaşmayı başardılar.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3866452/The-Black-Sea-s-dead-zone-Explorers-accidentally-graveyard-40-Ottoman-Byzantine-era-shipwrecks.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
saçmaladığının farkında mısın diye sormayacağım, bu eziklikle başka bir şey düşünemezsiniz zaten. Adalara göz dikmek için sebep yok, onlar zaten bizim, sadece şuan elimizde değil, bu iş güce ve iradeye bakar gün gelir oda olur. her fırsatta çamur atacağınıza olması gerekenleri siz yapın da örnek olun, lafla muhalefet etmek kolaylığını bırakın artık. türkiye de üniversiteler başörtüsüyle uğraşmak yerine bu işler için enerjilerini harcadılar da engel olan mı oldu? şuan bu ülkede eleştirilmesi gereken hususlarda hükumet zihniyeti yanında sizin gibilerin sorumluluğu daha az değildir.
Hadi kardeşim yoluna konuşmalarından kültür saçılıyor senin buralarda paralanma sen, aklıselim kimse öyle bir gücün yakın tarihimizde elde edilemeyeceğini bilir.