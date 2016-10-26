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Karadeniz'de 40 adet bozulmamış Osmanlı ve Bizans gemisi bulundu

Southampton Üniversitesi Deniz Arkeolojisi tarafından uzun zamandır sürdürülen araştırmalar neticesinde, Karadeniz’de sayıları 40'tan fazla oldukça iyi durumda Osmanlı ve Bizans gemisi görüntülendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Aslında Buzul Çağı sonrasında bölgedeki su seviyelerinde meydana gelen yükselmeleri araştırmak için başlatılan Karadeniz Deniz Arkeolojisi Projesi (Black Sea MAP) adeta neye niyet neye kısmet dedirtti. Bulgaristan körfezinde değişen su seviyeleri ve bunların insanlar üzerindeki etkileri araştırmak için yola çıkan "Stril Explorer" gemisi, şans eseri 40'tan fazla Osmanlı ve Bizans’a ait gemi keşfetti.
1.800 metre derinliğindeki zemini taramada kullanılan uzaktan kumandalı iki adet cihazlardan biri yüksek çözünürlükte üç boyutlu görseller oluştururken, diğer cihaz ise projektörleri, kameraları ve lazer tarayıcıları taşıyarak bölge hakkında detaylı bilgi topladı.
Ekip lideri Prof. Dr. John Adams, gemilerin yerlerini kesin olarak tespit edebilmek için jeofizik çalışmalarının yapılacağını ve Karadeniz’in hikayesinin hazırlanması için ek veriler toplanacağını açıkladı. Üç boyutlu photogrammetry tekniğiyle net şekilde görüntülenen gemiler denizin derinliğindeki oksijen yetersizliğinden dolayı neredeyse battıkları gün kadar sağlam, çürümeden bugüne kadar ulaşmayı başardılar.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3866452/The-Black-Sea-s-dead-zone-Explorers-accidentally-graveyard-40-Ottoman-Byzantine-era-shipwrecks.html Yorum Yaz
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fz18 3 yıl SCWS
SCWS
Bizimkilerde osmanlı osmanlı geliyor derken daha kendi tarihine, değerlerine sahip çıkmaktan aciz, kim bilir nerelerde daha neler yatıyor yine gelmiş elin adamları sahip çıkıyor.
Osmanlı devleti zamanındaki güce kavuşma umudu olan cahil halkı bu söylemlerle kandırırlar, belki osmanlıyı da getirirler ancak gelen yozlaşmış çürümüş bir imparatorluğun son anlarındaki acizlik halinden fazlası olmaz, bu şekilde dünyaya korku salan osmanlıyı getiremezsin üstelik daha yeni bütün dünyaya rezil olmuşken, sen elindekini korumaktan acizsin birde adalara göz dikiyorsun.

saçmaladığının farkında mısın diye sormayacağım, bu eziklikle başka bir şey düşünemezsiniz zaten. Adalara göz dikmek için sebep yok, onlar zaten bizim, sadece şuan elimizde değil, bu iş güce ve iradeye bakar gün gelir oda olur. her fırsatta çamur atacağınıza olması gerekenleri siz yapın da örnek olun, lafla muhalefet etmek kolaylığını bırakın artık. türkiye de üniversiteler başörtüsüyle uğraşmak yerine bu işler için enerjilerini harcadılar da engel olan mı oldu? şuan bu ülkede eleştirilmesi gereken hususlarda hükumet zihniyeti yanında sizin gibilerin sorumluluğu daha az değildir.
SCWSBizimkilerde osmanlı osmanlı geliyor derken daha kendi tarihine, değerlerine sahip çıkmaktan aciz, kim bilir nerelerde daha neler yatıyor ...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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ilkerinanç 3 yıl
atalarının 700 sene hüküm sürdüğü topraklarda yaşayan şu zihniyetin söylediğine,düşünce tarzına bakarmısınız arkadaş.7 düvel düşmanın övüyor osmanlı şöyleydi böyledi bizimki utancından yerin dibine saklanacak fırsatını bulsa.allah akıl fikir versin.bi an önce ama.
atalarının 700 sene hüküm sürdüğü topraklarda yaşayan şu zihniyetin söylediğine,düşünce tarzına bakarmısınız arkadaş.7 düvel düşmanın övüyor osmanlı şöyleydi b...
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SCWS 3 yıl fz18
fz18

SCWS


Osmanlı devleti zamanındaki güce kavuşma umudu olan cahil halkı bu söylemlerle kandırırlar,

bu sözün sahibi anlamak için uzun boylu tahlile gerek yok,

Hadi kardeşim yoluna konuşmalarından kültür saçılıyor senin buralarda paralanma sen, aklıselim kimse öyle bir gücün yakın tarihimizde elde edilemeyeceğini bilir.
fz18SCWSOsmanlı devleti zamanındaki güce kavuşma umudu olancahil halkıbu söylemlerle ...
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cinemaker 3 yıl
yahu şu teknoloji sitesinde de siyaset konuşup içinden çıkılmaz tartışmalara girmeyi ne zaman bırakacaksınız
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engurlu 3 yıl
Osmanlı gemilerinin 20 sini İstanbul'a göndersinler feribot seferlerini onlar yapsın..Müthiş olur..


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Alpha Centauri 3 yıl
güzel haber
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1WAUXHALL 3 yıl
Bu ülkede Osmanlıyı savunanların tarih bilgisi yoktur televizyonlardan öğrenirler, açıp tarih okumazlar yani cahildirler. Günümüzde yaşayan Albül'ün torunu Adile Osmanoğlu'nun da dediği gibi "Kafalarına göre bir Osmanlı konsepti kurdular bizi bile Osmanlı saymıyorlar"
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ilkerinanç 3 yıl 1WAUXHALL
birader osmanlıyı da savunucan cumhuriyeti de.o da senin tarihin öbürü de.senin okumuş öğrenmiş halin buysa zaten allah kolaylık versin sana ihtiyacın olacak çünkü.sen bir ingilizi gördünmü bizim imparatorluğumuz çok dandikti ya diyen?fransız?alman?amerikalı?kafanıza birşey düşüp mü geçiyonuz bu bilgisayarların karşısına siz ya?
işte böyle atasından tarihinden nefret eden utanan pısırık bir nesil yetiştirmekti adamların derdi, başardılarda seneler sonra.bak bakalım diğerlerinin tarihine senin egemenliğinden kurtulanların hali ne onların elinden kurtulanların hali ne.ortadoğu ayrı bir olay zaten.adamlar bizi işgal etse bir yolunu bulur bu millet gene bağımsızlığını alırdı.şimdi gerek yok ki birşey yapmalarına.zaten ipi vermişin eline istediği gibi bir oyana bir bu yana çekiyor seni.dünyayı titreten milletten etliye sütlüye karışmamaya çalışan bir türk milletine.aman abi karışmayalım aman öyle olmasın.senin ve çevrenin geleceğini belirliyor adam senin ruhun duymuyor daha.daha ne istesin batılı.hey yavrum ya.acaip ümitliyim ben yeni nesilden.yersen tabi.
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kk king 3 yıl
Yıllardır orada geç kalmışlar. Kim bikir hangi denizde hangitarihi şey var
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Parola_18 3 yıl
Osmanlıyız pek şanlıyız.....gözünüz millet görsün devlet görsün
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idombayci 3 yıl
Keşif ayağına define çalışması başlar yakında. Belkide bitiyor
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kadirirdem 3 yıl
oldukça diri kalmışlar vay be...
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ssbrutality 3 yıl
Osmanlı'cılar..OSmanlıda'ki Türk Düşmanlığını da bir okuyun bence..Bunu, yıllardır MHP'ye oy veren biri olarak söylüyorum..Ecdadı tanımadan sallamayın bol keseden..Türk İmparatorluğu dediğimiz 'ŞEY' 7 nesil sonra kayboldu,bilimsel olarak ta büyük bir gerçek bu.Ama tabi canım evlenecek Türk Kadını kalmamıştı zaten O Yüzden Rum,Ermeni ve Devşirmelerle Evlendiler..SOnrası ne Oldu? İşte Günümüz...Devşirmeler Her Yerde..Anlayan Anladı.Türkçe Meal Geçmeye Lüzum Yok.
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ilkerinanç 3 yıl ssbrutality
he he kesin öyledir.senin avatarındaki adama rağmen almanlar almanlıklarından utanmıyorlar.bir millet olarak utanacakları birşey yok çünkü.ama siz osmanlıdan neden,neyinden utanıyorsunuz o kısmı hala anlamış değilim.adamlar bu ülkeyi işgal etse bunu beceremezlerdi.
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Redunay 3 yıl
Nathan Drake e heber verdim araştıracak hazine bulursa yarısı benim.
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