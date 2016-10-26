Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya şampiyonu CS: GO milli takımımız için yayınlanan video tepki çekti

Final karşılaşmasında Arjantin’i 2-1 skorla devirerek CS: GO Dünya Şampiyonu olmayı başaran Türk Mill Takımımız için yayınlanan resmi video, karşılaşmalardan seçilen görüntülerden dolayı tepki çekti.
2 yıl
5,5b
1
26
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hatırlayacağınız gibi bu ayın başında düzenlenen bir organizasyonda yarı final maçında Fransa’yı 2-1 yenerek finalde Arjantin'le mücadele eden Türk Milli Takımımız, 9 Eylül'deki son karşılaşmayı da 2-1 skorla geçerek CS: GO Dünya Şampiyonu oldu.
Final müsabakasında oyunu anlatan spikerin Arjantin’e yönelik fazlasıyla taraflı yayın yapması izleyenlerin gözünden kaçmamış ve bu yüzden yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Benzer bir durum şimdi de yayınlanan resmi video ile tekrar yaşanıyor.
e-frag.net tarafından gerçekleştirilen edilen organizasyona dair paylaşılan şampiyonluk videosunda takımımızın aldığı sayılar gösteriliyor ancak Arjantin ile yapılan final karşılaşmasına dair herhangi bir görüntü yer almıyor. Doğal olarak şampiyonluğun geldiği müsabakadan bölümlerin ağırlıkta olması beklenirken, tam aksine videoya konulmaması özellikle Türk oyunseverlerin tepkisini çekti. Bahsi geçen videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TIME 2 yıl en beğenilen
Türk'ün Türk'ten başka dostu yok.Maalesef her uluslar arasi organizasyonda bize karşı olumsuz bir tutum oluyor.Şaşirmiyorum artik.
Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GrıezmaNN 2 yıl
Video tamamen Türk oyuncuların görüntülerinden oluşuyor. Finalden görüntü olur olmaz ne farkeder onu anlamadım. Ben de türk oyuncuların görüntülerine çok az yer verilmiş videoda falan sandım.
Video tamamen Türk oyuncuların görüntülerinden oluşuyor. Finalden görüntü olur olmaz ne farkeder onu anlamadım. Ben de türk oyuncuların görüntülerine çok az yer...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 2 yıl GrıezmaNN
Deadp00L

Video tamamen Türk oyuncuların görüntülerinden oluşuyor. Finalden görüntü olur olmaz ne farkeder onu anlamadım. Ben de türk oyuncuların görüntülerine çok az yer verilmiş videoda falan sandım.


Final maçı bu gösterilen maçlardan ve fraglerdan kat ve kat daha iyi ve heyecanlı görüntülerden oluşuyordu. Kasıtlı olarak arjantin ile yapılan müsabakadan tek bir kare bile eklenmemiş. Yahu bu bizi bağlamaz onu geçtim. Ama bir tür kıskançlık olduğu ortada. Zaten spikerda arjantin frag aldığında çığlık atarken türkler frag aldığında monoton tepkiler veriyordu.
Deadp00LVideo tamamen Türk oyuncuların görüntülerinden oluşuyor. Finalden görüntü olur olmaz ne farkeder onu anlamadım. Ben de türk oyun...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 9 ay
Bildiğimiz oyun turnuvasında bile Türk bayrağı açıp işi siyasete çevirirsen her türlü art niyeti de görürsün. Bazı şeyler neden sosyal ve sivil kalamıyor? Sonra da Türkün Türkten başı bilmem nesi yoktur diye ağlıyorsunuz. Hiçbir Amerikalı Alman Ya da Avusturalyaı gördün mü turnuvadan sonra bayrak açan? Bu kadar olmaz. Kraldan çok kralcılık iyi değildir. Senin belki yedi sülalen bile bu milletçilik zırvalarından bir gram yarar görmemiş ama ezbere hemen bayrağı açıyorsun ve insanlar doğal olarak bir siyaset anlamı çıkarıyorlar. Maalesef ki siyaset de düşmanlık sürtüşme ve tatsızlık gibi kavramlarla çok güçlü bağlantılı. Bayrağı her yerde açma. Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Belki de birilerine gösteri yapıyorsun. Bir destek bir para yardımı için. Eğer öyleyse siyasetin içine kendini çekerek sonuçlarına da katlanıyorsun demektir. Sonra da Ağlamayın Türkün türkten başka dostu yoktur diye. Öyle bir şey yok. İnsan olana herkes dosttur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bence biz sevilmiyoruz galiba türkün türkten başka dostu yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
İLGinç bir ayrıntı ama can sıkmaya değmez. Herkes taraflı zaten günümüz dünyasında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 2 yıl
finalde 11-0 dan gelip koyunca bunlara çok fena koymuş demekki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xcalibure 2 yıl
Bence yersiz bir tartışma. Videoda sürekli bizim arkadaşları gösteriyorlar. Kaldı ki yanlı spikere en güzel cevabı super comeback ile bizim çocuklar verdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 2 yıl
yaw adamlar daha oyundaki başarımızı çekemiyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashris 2 yıl
gavurlar kupa zamanı salonu mu boşaltmış bana mı öyle geliyor :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nezcafe 2 yıl
TWC'nin acilen el değiştirmesi gerek. E-frag gerçekten bunun altından kalkabilecek bir yapı değil. e-frag dünya şampiyonası'nın değerini düşüyor hatta. Her anlamda çok yetersiz kalıyorlar, bizzat organizasyonun içinde olduğumdan biliyorum.

Bu videoda da kasıtlı bir şey aramıyorum ben, tamamen e-frag'ın sahip olduğu yeteneksiz editörlerin eseri. Normalde en basit bir clutch içeren movie i bile 2-3 kez izlerim, iki senedir istisnasız her maç yayınını yaptığım ve neticesinde şampiyonlukla sonuçlanan bu serüvenin sözde "highlights" olarak yayınlanan bize özel bu iğrenç edit i 2.kez bile izlemedim. Tekrar söylüyorum, bu kasıtlı hazırlanmış bir video değil, tamamen efrag'in beceriksizliği.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MertKarakus 2 yıl
muhtemelen en iyi oyunlari budur ya da baska bir sey olmustur ne bileyim cok da onemli degil oldunuz sampiyon iste keyfinize bakin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuffkiLLe 2 yıl
tepki gösterecek olay arıyorsunuz ha mis gibi video işte, karşılaşmayı takip eden zaten hatırlıyordur, takip etmeyen de videoyu izler ne güzel hep bizimkiler vurmuş bayağı farklı yendiler heralde der
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tropik17 2 yıl
Sorun neymiş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5467 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, cs:go ve
7 etiket daha counter strike:global offensive şampiyon türk milli takımı Oyunlar Yazılım Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni Macbook Pro lansmanı canlı yayın | Türkçe Simultane çeviri 2 yıl Türk Telekom, müşterilerini izlediği yönündeki iddialara yanıt verdi 2 yıl İnternet üzerinden yapılan korsan maç yayınları Cisco ile son bulacak 2 yıl Fiat Egea HB, Euro NCAP’te hayal kırıklığı yarattı 2 yıl Xiaomi’den ucuz ve kaliteli yeni VR gözlüğü 2 yıl Nintendo'da kötü gidişat devam ediyor 2 yıl Samsung yılın üçüncü çeyreğinde 4.7 milyar dolar kar açıkladı 2 yıl Projeler Kickstarter’dan önce Çin’de hayat buluyor 2 yıl Chrome'a alternatif olabilecek 11 ilgi çekici internet tarayıcısı 2 yıl Surface Dial: Microsoft’tan yenilikçi bir aksesuar 2 yıl Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu 2 yıl iPhone 7 Plus Portre Modu - Bokeh karşılaştırmalı fotoğraf örnekleri! Özel Video 2 yıl Windows 10 işletim sisteminden 3D atağı 2 yıl Samsung'dan ülkemizin kültürel eserlerine önemli destek 2 yıl Türk Telekom’dan borç açıklaması 2 yıl MSI ve Nvidia ile VR deneyim merkezindeyiz 2 yıl 2018 Mercedes-AMG E63 ve E63 S resmiyete kavuştu 2 yıl Hyundai’den çift katlı asansör 2 yıl Karadeniz'de 40 adet bozulmamış Osmanlı ve Bizans gemisi bulundu 2 yıl Volkswagen, ABD’de sattığı araçları geri almaya başlıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünya şampiyonu CS: GO milli takımımız için yayınlanan video tepki çekti Sonraki Nesnelerin interneti büyük DDoS saldırısının kaynağı 2 yıl Battlefield 1 ülkemizde yasaklanabilir 2 yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde internete erişim sağlanamıyor 2 yıl Mercedes’ten görüntüsü ile büyüleyen pick-up: X Class 2 yıl Google Jamboard ile tanışın 2 yıl Braun’dan para iade garantili iddialı kampanya 2 yıl Microsoft’tan güneş enerjili ve e-ink ekranlı Post-it notlar 2 yıl BlackBerry DTEK60: Yeni amiral gemisi ile tanışın 2 yıl Türk YouTube fenomenlerinin Instagram hesapları hack’lendi 2 yıl Apple’da düşüş sürüyor 2 yıl Google, göz izleme teknolojisi geliştiren şirketi satın aldı 2 yıl İşte yeni nesil MacBook Pro 2 yıl Xiaomi Mi5 incelemesi: Fiyat/performans canavarı telefon 2 yıl Amerikan internet şirketinin çalışanlarından Türkiye ile ilgili şok iddia 2 yıl Renault-Nissan yeni teknolojiler geliştirmek için ortaklığa açık olduklarını söylüyor 2 yıl Otomobilinizi akıllı hale getirecek aksesuar: Navdy satışta 2 yıl Peter Jackson'dan yeni bilim kurgu filmi: Yürüyen Kentler 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 faciası Güney Kore’nin ekonomisini küçük de olsa etkiliyor 2 yıl İnterneti kilitleyen DDoS saldırısını kimin yaptığı belli oldu 2 yıl Dünya üzerinde kaç kişi sizinle aynı soyadı taşıyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim