Dünya şampiyonu CS: GO milli takımımız için yayınlanan video tepki çekti

Arjantin'le mücadele eden Türk Milli Takımımız, 9 Eylül'deki son karşılaşmayı da 2-1 skorla geçerek Hatırlayacağınız gibi bu ayın başında düzenlenen bir organizasyonda yarı final maçında Fransa’yı 2-1 yenerek finalde'le mücadele eden Türk Milli Takımımız, 9 Eylül'deki son karşılaşmayı daskorla geçerek CS: GO Dünya Şampiyonu oldu.

Final müsabakasında oyunu anlatan spikerin Arjantin’e yönelik fazlasıyla taraflı yayın yapması izleyenlerin gözünden kaçmamış ve bu yüzden yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Benzer bir durum şimdi de yayınlanan resmi video ile tekrar yaşanıyor.

e-frag.net tarafından gerçekleştirilen edilen organizasyona dair paylaşılan şampiyonluk videosunda takımımızın aldığı sayılar gösteriliyor ancak Arjantin ile yapılan final karşılaşmasına dair herhangi bir görüntü yer almıyor. Doğal olarak şampiyonluğun geldiği müsabakadan bölümlerin ağırlıkta olması beklenirken, tam aksine videoya konulmaması özellikle Türk oyunseverlerin tepkisini çekti. Bahsi geçen videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.