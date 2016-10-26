Dünya şampiyonu CS: GO milli takımımız için yayınlanan video tepki çekti

Haber Editörü
Hatırlayacağınız gibi bu ayın başında düzenlenen bir organizasyonda yarı final maçında Fransa’yı 2-1 yenerek finalde Arjantin'le mücadele eden Türk Milli Takımımız, 9 Eylül'deki son karşılaşmayı da 2-1 skorla geçerek CS: GO Dünya Şampiyonu oldu.
Final müsabakasında oyunu anlatan spikerin Arjantin’e yönelik fazlasıyla taraflı yayın yapması izleyenlerin gözünden kaçmamış ve bu yüzden yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Benzer bir durum şimdi de yayınlanan resmi video ile tekrar yaşanıyor.
e-frag.net tarafından gerçekleştirilen edilen organizasyona dair paylaşılan şampiyonluk videosunda takımımızın aldığı sayılar gösteriliyor ancak Arjantin ile yapılan final karşılaşmasına dair herhangi bir görüntü yer almıyor. Doğal olarak şampiyonluğun geldiği müsabakadan bölümlerin ağırlıkta olması beklenirken, tam aksine videoya konulmaması özellikle Türk oyunseverlerin tepkisini çekti. Bahsi geçen videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Final maçı bu gösterilen maçlardan ve fraglerdan kat ve kat daha iyi ve heyecanlı görüntülerden oluşuyordu. Kasıtlı olarak arjantin ile yapılan müsabakadan tek bir kare bile eklenmemiş. Yahu bu bizi bağlamaz onu geçtim. Ama bir tür kıskançlık olduğu ortada. Zaten spikerda arjantin frag aldığında çığlık atarken türkler frag aldığında monoton tepkiler veriyordu.