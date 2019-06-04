Karanlık enerji gök adalar arasındaki kozmik boşlukta saklı olabilir

Bilim insanları karanlık enerji adı verilen ve evrenin 3'te 2'sini oluşturan enerji türünün evreni genişlettiğini düşünüyorlar. Ohio State University kurumunda astofizikçi olan Paul Sutter kozmik ağların kümelenmiş mega bir ağ iskeleti olduğunu ve içinin diğer kozmik maddelerle tamamen dolu olduğunu, bu sebeple bilim insanlarının karanlık enerjiyle ilgili sinyalleri tespit etmekte zorlanabileceklerini söyledi.

aydınlık

karanlık

Karanlık madde

Karanlık madde parçacıkları, ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlemlenemiyor, ancak çevrelerinde sebep oldukları etkiler sayesinde varlıkları anlaşılabiliyor.

Karanlık maddenin varlığına işaret eden pek çok gözlemsel veri bulunuyor. Birinci açıklamaya göre gök cisimlerinin içinde bulundukları gök adaların merkezleri etrafındaki dönme hızlarının, gök adaların merkezine olan mesafeye bağlı olarak değişiminin açıklanabilmesi için sadece ışıkla etkileşen madde miktarı yeterli olmuyor. Kayıp kütle problemi olarak adlandırılan bu durumun sebebinin ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlemlenemeyen karanlık madde parçacıkları olduğu düşünülüyor.

kütle çekimsel mercekleme

Gök ada kümeleri ile ilgili gözlemler de karanlık maddenin varlığına işaret ediyor.



Karanlık madde tam olarak gözlemlenemiyor

Bu teorilere göre evren iki büyük boşluk kümesine bölünüyor yani Sutter'in düşüncelerine göre astronomlar; gizemli enerjiyi anlamak ve yapabilirlerse de gözlemlemek istiyorlarsa, astronomların Sutter'ın işaret ettiği noktalara bakmaları gerekiyor.

https://futurism.com/the-byte/cosmic-void-galaxies-dark-energy

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Ayrıcaevrenin dahamaddenin vemaddenin birlikte, büyük uzay boşluklarını karanlık enerjiyle doldurduklarını söyledi.Karanlık madde,veile ilgili gözlemleri açıklamak için öne sürülen bir madde tür olarak tanımlanıyor.Evrendekimadde miktarının yaklaşıkünün karanlık madde olduğu düşünülüyor. Karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların niteliği, günümüzde hâlâ tartışma konusu olmayı sürdürmekte.Karanlık maddenin varlığına işaret eden bir diğer gözlemsel olgu ise,ile açıklanıyor.kuramına göre. Işık ışınlarının uzayın eğriliğinden etkilenmesi, bazı gök cisimlerinin olduğundan daha büyük görünmesine neden oluyor. Merceklerin nesnelerigöstermesine benzediği içinolarak adlandırılan bu olgu sayesinde, bir sistemin sadece geometrisini inceleyerek içerdiği kütle miktarı hesaplanabiliyor.