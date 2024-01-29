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    JAXA, Ay'a inen ve 'uyutulan' uzay aracını tekrar kullanmaya başladı

    JAXA, Cumartesi günü Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren ancak güneş panellerindeki sorun nedeniyle "uyku moduna" alınan uzay aracı SLIM'deki sorunun çözüldüğünü duyurdu.

    JAXA,'uyutulan' uzay aracını tekrar kullanmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), umartesi günü Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren ancak güneş panellerindeki sorun nedeniyle "uyku moduna" alınan uzay aracı SLIM'deki sorunun çözüldüğünü duyurdu.

    JAXA'ya göre ilk etapta güneş panelleri yanlış yöne baktığı için güç üretemeyen araç, Güneş'in açısının değişmesiyle yeniden sinyal göndermeye başladı. Fonksiyonlarını geri kazanan aracın ne kadar keşif yapabileceği şimdilik bilinmiyor.

    Japonya, SLIM ile Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran beşinci ülke olmuştu. Bunu başaran diğer ülkeler; ABD, eski Sovyetler Birliği, Çin ve Hindistan,

    Kapatılmadan önce, SLIM'in son durumuyla ilgili ayrıntıların yanı sıra Ay yüzeyine inişiyle ilgili görüntü ve veriler elde edilmişti.

    JAXA ekibi, "Çok sayıda verinin elde edildiğini teyit ettikten sonra rahatladık ve heyecanlanmaya başladık" demişti.

    Ay'a iniş yapmak isteyen uzay araçları genellikle Güneş'in doğu ufkunda yükseldiği "Ay gününün" erken saatlerinde inmeye çalışıyor.

    Böylece Güneş batıda batmadan önce yaklaşık iki "dünya haftası" süren bir aydınlık dönemi olur. Bunu ise iki haftalık karanlık takip ediyor.

    SLİM yanında iki küçük keşif aracı taşıyordu ve JAXA'nın elde ettiği verilere göre bunları inişten hemen önce planlandığı gibi fırlatmayı başardı.

    Araçta ayrıca Ay'daki jeolojik yapıyı incelemek için bir kızılötesi kamera da bulunuyor. İstatistiklere bakıldığında Ay'a iniş yapmak oldukça zor. Şimdiye kadar yapılan tüm denemelerin sadece yarısı başarılı oldu. Özel bir Amerikan misyonu bu ayın başında fırlatıldıktan kısa bir süre sonra bir itici güç arızası nedeniyle iniş yapmaktan vazgeçti. Bir başka ticari ABD misyonu ise Şubat ayı sonunda şansını deneyecek.

    Japonya bu misyonuyla Ay’da su ve insan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli diğer maddeleri bulmaya çalışmayı hedefliyor.

    Japonya'nın uzay ajansı ayrıca, Moon Sniper ismi verilen aracın kullandığı hassas iniş teknolojisi sayesinde oksijen, su ve yakıt kaynaklarının bulunma ihtimali olan Ay’ın engebeli kutuplarını keşfetmeyi umuyor.

    SLIM projesi üzerinde yirmi yılı aşkın bir süredir çalışılıyordu. Bu, JAXA'nın 2022'de OMOTENASHI iniş aracıyla iletişimini kaybetmesinin ardından Ay’a ikinci iniş girişimi.

    JAXA, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis programının bir parçası olarak Ay’a önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir astronot göndermeyi hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    turkcell eski numarayı geri alma işten çıkma bahaneleri sevgiliyle sinemaya gitmek kurutma makinesi altından su akıtıyor ne yazık ki biçim şu anda desteklenmediğinden

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