Karayip Korsanları 5'ten ilk fragman: Dead Men Tell No Tales

Uzun yıllardır izleyicileri sinema salonlarına kilitlemeyi başaran Pirates of the Caribbean – Karayip Korsanları serisi, beşinci filmi ile yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Tüm zamanların en çok kazandıran serilerinden olma özelliğine sahip Karayip Korsanları’nın beşinci filmi için ilk tanıtım videosu geldi.

Aslında ilk üçleme sonrası gelen dördüncü film, orijinal havayı yakalayamadığı için eleştirmenleri pek de memnun etmemişti. Walt Disney yine de potansiyeli yüksek olan seri için beşinci filmi çekmeye karar vermişti ancak bazı sorunlar nedeniyle film iki kere erteleme almıştı.

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Beşinci filme bu kez Will Turner’ın oğlu Henry ile başlıyoruz. Uçan Hollandalı’nın dümenine geçen babasına kavuşabilmek için çetin mücadelelere atılan Henry, ayrıca Jack Sparrow’dan da intikam almak niyetinde. Kadroda Keira Knightley yok ancak önemli isimlerin katıldığını görüyoruz.

Örneğin Javier Bardem, Kaptan Salazar rolünde. Henry’yi ise Giver filminden hatırlayacağımız Brenton Thwaites canlandırıyor. Geoffrey Rush ise Kaptan Barbossa olarak yine kadroda. Maze Runner serisinden tanıdığımız Kaya Scodelario ise filmin yeni güzeli olacak. Filmin 26 Mayıs 2017 tarihinde tüm dünyada gösterime girmesi bekleniyor.