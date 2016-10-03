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Karayip Korsanları 5'ten ilk fragman: Dead Men Tell No Tales

Johnny Depp’in sinema tarihindeki en iyi rollerinden biri olarak gösterilen Jack Sparrow, bitmeyen enerjisiyle beşinci kez beyazperdede! İşte Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales fragmanı:
2 yıl
4,2b
1
12
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllardır izleyicileri sinema salonlarına kilitlemeyi başaran Pirates of the Caribbean – Karayip Korsanları serisi, beşinci filmi ile yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Tüm zamanların en çok kazandıran serilerinden olma özelliğine sahip Karayip Korsanları’nın beşinci filmi için ilk tanıtım videosu geldi.

Aslında ilk üçleme sonrası gelen dördüncü film, orijinal havayı yakalayamadığı için eleştirmenleri pek de memnun etmemişti. Walt Disney yine de potansiyeli yüksek olan seri için beşinci filmi çekmeye karar vermişti ancak bazı sorunlar nedeniyle film iki kere erteleme almıştı.

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Beşinci filme bu kez Will Turner’ın oğlu Henry ile başlıyoruz. Uçan Hollandalı’nın dümenine geçen babasına kavuşabilmek için çetin mücadelelere atılan Henry, ayrıca Jack Sparrow’dan da intikam almak niyetinde. Kadroda Keira Knightley yok ancak önemli isimlerin katıldığını görüyoruz.

Örneğin Javier Bardem, Kaptan Salazar rolünde. Henry’yi ise Giver filminden hatırlayacağımız Brenton Thwaites canlandırıyor. Geoffrey Rush ise Kaptan Barbossa olarak yine kadroda. Maze Runner serisinden tanıdığımız Kaya Scodelario ise filmin yeni güzeli olacak. Filmin 26 Mayıs 2017 tarihinde tüm dünyada gösterime girmesi bekleniyor. 


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aycibin 2 yıl
Keira ablasız olmazzzz
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koobee24 2 yıl aycibin
aycibin
Keira ablasız olmazzzz

Keira da orlando da var

son fragmanda göründü keira.
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TheLastNinja 2 yıl
1. bölümü güzeldi bir tek bence, sonradan çekilenler aynı tadı vermiyor
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stalker(1979) 2 yıl
Bu seferki efsanevi gemi ne acaba ?
1. Siyah inci vardı.
2'de ve 3'de uçan hollandalı vardı.
4. filmde kraliçe Anne'nin intikamı vardı.
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likeablex 2 yıl
Çıksa da izlesek. Heyecanla bekliyorum.
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volkaneker 2 yıl
Süper bir film geliyor
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baysan240 2 yıl
umarım animasyonlar elden geçirilir şimdi adamın saçlarının hareketleri felan hiç gerçekçi durmuyor 3d anime gibi olmuş.
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N. Chomsky 2 yıl

Neden spoiler veriyorsun Editör kardeş?
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BekirTemel 2 yıl
Umarım zamana yenik düşmemiş kalitesini korumuş bir seri filmi gelecek uzun zaman sonra.
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huseyincarnege 2 yıl
güzel bir macera daha bekicez
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cengizhan72 2 yıl
Müzikleri için seyredenlerden biriyim.
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fuujitsu 2 yıl
En sevdiğim sinema serilerinden ama nedense hiçbir filmini adam gibi baştan sona izleyemedim.
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