Razer’dan Kraken Pro V2 ve Kraken 7.1 V2 oyuncu kulaklıkları

Oyun dünyasının önde gelen bilgisayar ve çevre birimi üreticilerinden Razer, beğenilen Kraken serisini iki yeni kulaklık ile genişletiyor. Razer Kraken Pro V2 ve Razer Kraken 7.1 V2, günümüz eSpor takipçilerinin ve oyun tutkunlarının yükselen beklentilerini karşılamak üzere geliştirildi.

Razer Kraken Pro V2 oyun kulaklığı

Razer Kraken Pro V2 modelinde oyun içi ses ve iletişim dengesi için iki adet özel ayarlanabilir 50 mm ses hoparlörü kullanıldığını görüyoruz. Bu hoparlörler önceki nesil Kraken kulaklıklarda bulunanlardan daha geniş. Böylece, oyun içi ses ile takım iletişimi arasındaki mükemmel dengeyi kuran daha geniş bir frekans aralığı sunuyor.

Tamamen ayarlanabilir 7.1 sanal çevresel ses motoru sayesinde oyuncuya özel konuma dayalı sesler üretilebiliyor. Kulaklığın gövdesinde diğer tüm kulaklık malzemelerinden daha dayanıklı ve esnek olan tamamen yeni bir birleşik alüminyum iskelet kullanılıyor.

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Kafa bandı, uzun oyun seansları sırasında konforu en yükseğe çıkarmak için, dengeli ağırlık dağılımı sağlamak ve kafayı çok sıkmamak amacıyla tasarlandı. Kulaklık minderleri de öncesine oranla daha geniş, daha yumuşak ve daha iyi ses izolasyonu sağlıyor.

Kulaklığın frekans tepkisi 12 Hz – 28 kHz, mikrofonun ise 100 Hz – 10 kHz aralığında. Mikrofon tek yönlü kayıt yapabiliyor. Kablo üzerindeki modülden ses ve mikrofon geçişleri kontrol edilebiliyor. Model 90 Avro fiyat etiketi ile ön siparişe sunulmuş durumda.

Razer Kraken 7.1 V2

Razer Kraken 7.1 V2 modeli ise dijital bir USB kulaklığı. Öne çıkan özelliği ise Razer Synapse uygulaması üzerinden aktive edilen, aktif bir gürültü önleyici dijital mikrofona sahip olması. Bu sayede oyuncuların LAN etkinliklerinde takım arkadaşlarıyla kesintisiz ve temiz iletişim kurmaları sağlanıyor.

Donanım olarak ilk modelden farklı olmayan ürünün kulaklık frekans tepkisi 12 Hz – 28 kHz aralığında iken mikrofon frekans tepkisi ise 100 Hz – 10 kHz aralığında gerçekleşiyor. Modelin satış fiyatı 110 Avro ve önümüzdeki hafta ön siparişe açılacak.