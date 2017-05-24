Karbon emisyonunu dengelemek için ağaç dikmek yeterli olmayacak

Doğal oksijen kaynakları olan ağaçlar ve ormanlar, atmosferdeki karbon oranını dengelemek için son derece önemli araçlar. Ne var ki yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanların neden olduğu karbon emisyonu bugünkü seviyede kaldığı sürece ne kadar çok ağaç dikilirse dikilsin yeterli olmayacak.

Almanya'da bulunan Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü (PIK)'nde görevli araştırmacı Lena Boysen, eğer bugünkü gibi fosil yakıt yakmaya devam edersek ileride, gerekli önlemleri almadığımız için pişmanlık duyacağımızı ifade etti. Boysen'e göre fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kısa süre içinde kurtulmadığımız taktirde atmosferdeki sera gazı miktarı ağaç dikerek dengeleyemeyeceğimiz kadar yüksek olacak.

Boysen ve ekibinin araştırma kapsamında hazırladıkları simülasyonlara göre, Paris İklim Anlaşması kapsamında alınan kararlar yürürlüğe girse dahi ağaçlar tek başına atmosferdeki karbon miktarını dengellemek için yeterli olmayacak. Bu yüzden bu karbon emisyonunun önemli ölçüde düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca ağaçlar tarafından toplanan karbondiyoksitin teknolojik yöntemler kullanılarak depolanması da bu yolda önemli katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak Boysen ve ekibi tarafından düzenlenen bu araştırma; ağaçlar ile atmosferdeki karbonu temizlemenin uzun vadede etkili bir yöntem olmadığını ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için fosil yakıtların neden olduğu karbon emisyonunun bir an önce azaltılması gerektiğini ortaya koyuyor.

https://www.engadget.com/2017/05/21/planting-trees-not-enough-to-offset-co2-emissions/?ncid=txtlnkusaolp00000595