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Karbon emisyonunu dengelemek için ağaç dikmek yeterli olmayacak

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü (PIK) tarafından yapılan son araştırmaya göre, karbon emisyonu önemli ölçüde azaltılmadığı taktirde ne kadar çok ağaç dikilirse dikilsin yeterli olmayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Doğal oksijen kaynakları olan ağaçlar ve ormanlar, atmosferdeki karbon oranını dengelemek için son derece önemli araçlar. Ne var ki yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanların neden olduğu karbon emisyonu bugünkü seviyede kaldığı sürece ne kadar çok ağaç dikilirse dikilsin yeterli olmayacak.
Almanya'da bulunan Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü (PIK)'nde görevli araştırmacı Lena Boysen, eğer bugünkü gibi fosil yakıt yakmaya devam edersek ileride, gerekli önlemleri almadığımız için pişmanlık duyacağımızı ifade etti. Boysen'e göre fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kısa süre içinde kurtulmadığımız taktirde atmosferdeki sera gazı miktarı ağaç dikerek dengeleyemeyeceğimiz kadar yüksek olacak.
Boysen ve ekibinin araştırma kapsamında hazırladıkları simülasyonlara göre, Paris İklim Anlaşması kapsamında alınan kararlar yürürlüğe girse dahi ağaçlar tek başına atmosferdeki karbon miktarını dengellemek için yeterli olmayacak. Bu yüzden bu karbon emisyonunun önemli ölçüde düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca ağaçlar tarafından toplanan karbondiyoksitin teknolojik yöntemler kullanılarak depolanması da bu yolda önemli katkı sağlayabilir.
Sonuç olarak Boysen ve ekibi tarafından düzenlenen bu araştırma; ağaçlar ile atmosferdeki karbonu temizlemenin uzun vadede etkili bir yöntem olmadığını ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için fosil yakıtların neden olduğu karbon emisyonunun bir an önce azaltılması gerektiğini ortaya koyuyor.

https://www.engadget.com/2017/05/21/planting-trees-not-enough-to-offset-co2-emissions/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen rx7enes
Orijinalden alıntı: rx7enes
Asıl oksijen kaynağı ağaçlar değildir. Okyanuslardaki canlılardır. Adını unuttum. Bilen söylesin.

Algler ve fitoplankterler oksijen üretiminin yaklaşık %90 karşılarlar.
Orijinalden alıntı: rx7enesAsıl oksijen kaynağı ağaçlar değildir. Okyanuslardaki canlılardır. Adını unuttum. Bilen söylesin.Algler ve fit...
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fuujitsu 2 yıl
Yapay ağaç projesi vardı bir ara.
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Katalikitci 2 yıl
Geleceği bırakın şimdi bile yeterli değil.
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Gaddar Kerim 2 yıl
elektrikli araçlar yaygınlaşsın artık
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BlindGuardianNN 2 yıl
Doğal oksijen kaynakları olan ağaçlar ve ormanlar, atmosferdeki karbon oranını dengelemek için son derece önemli araçlar. Ne var ki yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanların neden olduğu karbon emisyonu bugünkü seviyede kaldığı sürece ne kadar çok ağaç dikilirse dikilsin yeterli olmayacak.

Almanya'da bulunan Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü (PIK)'nde görevli araştırmacı Lena Boysen, eğer bugünkü gibi fosil yakıt yakmaya devam edersek ileride, gerekli önlemleri almadığımız için pişmanlık duyacağımızı ifade etti. Boysen'e göre fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kısa süre içinde kurtulmadığımız taktirde atmosferdeki sera gazı miktarı ağaç dikerek dengeleyemeyeceğimiz kadar yüksek olacak
Çözümü elektrik, bir yandan emisyonu azaltıp bir yandan ağaç dikilmesi bir yandanda elektrik enerjisinin kullanılması lazım ancak o şekilde kurtarır
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kadirirdem 2 yıl
İşte bu yüzden elektrikli araçların gelişmesini istiyoruz.
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rx7enes 2 yıl
Asıl oksijen kaynağı ağaçlar değildir. Okyanuslardaki canlılardır. Adını unuttum. Bilen söylesin.
1 Yanıt Yanıtla
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GreyParrot 2 yıl rx7enes
Orijinalden alıntı: rx7enes
Asıl oksijen kaynağı ağaçlar değildir. Okyanuslardaki canlılardır. Adını unuttum. Bilen söylesin.

Algler ve fitoplankterler oksijen üretiminin yaklaşık %90 karşılarlar.
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Spider_hip 2 yıl
Transportasyon epa verilerine göre karbon emisyonuna %14 lük bir etki sağlıyor. Ülkeler bazında ise Çin doğal olarak nüfusu ile de beraber %30 ile en fazla etkiyi sağlayan ülke ardından da Amerika %15 ile ikinci en fazla etkiyi sağlayan ülke. Rusya %9.
En azından başta bu ülkeler acil olarak fosil yakıt tüketen araçları bırakıp, elektrikli araçları kademeli bir şekilde zorunlu hale getirirlerse hatırı sayılır bir etki yaratacaktır. Hazır teknoloji artık buna müsait, tüketiciler için de çok daha kârlı.
Gerçi petrole bu kadar yakın olmamıza rağmen hatta ülkemizden bile (sözde değersiz) petrol çıkmasına rağmen dünyanın en pahalı benzinini kullanan bizde bu elektrikler için nasıl bir uygulama çıkartılacak çok merak ediyorum. Zira ciddi milyar dolarların döndüğü bir piyasayı kimse bırakmak istemeyecektir.
Şimdilik elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçlara göre yaklaşık %60 daha az karbon salınımı yapıyor. Bu da dünyadaki tüm araçların elektrikli olması halinde, dünyadaki karbon salınımının % 8,5 gibi bir oranda düşmesi anlamına gelir.
Bunun dışında %21 ile tabi ki endüstri salınımda büyük bir rol oynuyor. Bunu düşürmek içinde kömür, petrol kullanımlarının sınırlandırılması, bunun yerine elektrik kullanımının teşviki gibi bir kaç kanunlar uygulanabilir. %15 dolayları hedeflenebilir.
Valla tek evimiz olan dünyaya iyi bakmamız lazım. Bireylerin, toplumun bilinçlendirilmesi gerekli. Sonuçta her şey bireyde başlar, ileride kimi fabrikanın sahibi olur, 10 milyon yerine 11 milyon kazanayım diye karbon salınımı yüksek araçları tercih eder, diğeri başbakan olur, bu konuları hiç önemsemez.
1 Yanıt Yanıtla
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Fenomenon 2 yıl Spider_hip
Spider_hip

Transportasyon epa verilerine göre karbon emisyonuna %14 lük bir etki sağlıyor. Ülkeler bazında ise Çin doğal olarak nüfusu ile de beraber %30 ile en fazla etkiyi sağlayan ülke ardından da Amerika %15 ile ikinci en fazla etkiyi sağlayan ülke. Rusya %9.

En azından başta bu ülkeler acil olarak fosil yakıt tüketen araçları bırakıp, elektrikli araçları kademeli bir şekilde zorunlu hale getirirlerse hatırı sayılır bir etki yaratacaktır. Hazır teknoloji artık buna müsait, tüketiciler için de çok daha kârlı.

Gerçi petrole bu kadar yakın olmamıza rağmen hatta ülkemizden bile (sözde değersiz) petrol çıkmasına rağmen dünyanın en pahalı benzinini kullanan bizde bu elektrikler için nasıl bir uygulama çıkartılacak çok merak ediyorum. Zira ciddi milyar dolarların döndüğü bir piyasayı kimse bırakmak istemeyecektir.

Şimdilik elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçlara göre yaklaşık %60 daha az karbon salınımı yapıyor. Bu da dünyadaki tüm araçların elektrikli olması halinde, dünyadaki karbon salınımının % 8,5 gibi bir oranda düşmesi anlamına gelir.

Bunun dışında %21 ile tabi ki endüstri salınımda büyük bir rol oynuyor. Bunu düşürmek içinde kömür, petrol kullanımlarının sınırlandırılması, bunun yerine elektrik kullanımının teşviki gibi bir kaç kanunlar uygulanabilir. %15 dolayları hedeflenebilir.

Valla tek evimiz olan dünyaya iyi bakmamız lazım. Bireylerin, toplumun bilinçlendirilmesi gerekli. Sonuçta her şey bireyde başlar, ileride kimi fabrikanın sahibi olur, 10 milyon yerine 11 milyon kazanayım diye karbon salınımı yüksek araçları tercih eder, diğeri başbakan olur, bu konuları hiç önemsemez.

transportasyon ne ağa transporteyşın diyecektin heralde.
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arel.gr 2 yıl
belediye maketlerindeki ağaçlandırma yetmez tabii, prof dilencilere, yardımseverlere, hayırseverlereyse cüzi harcamayla kırsala çınar, şehir içinde müsait yerlere yaz kış yaprağını dökmeyen ligustrum japonicum ve defne dikiyorum.
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12 Angry Men 2 yıl
Dunyadaki oksijenın çoğu okyanuslardan gelir oradaki canlılardan yosunlardan vs.
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The Balance 2 yıl
Soluduğumuz oksijenin çoğunluğu zaten ağaçlar sayesinde değil. Ağaçların katkısı yok demiyorum lakin denildiği gibi ne kadar dikersek dikelim yetmeyecektir. Artık o küresel ısınma kaderimiz oldu. Zenginlerin açgözlülüğü,bizim umursamazlığımız bu dünyayı bize dar edecek. Kişisel çıkarlarımız yerine ortak çıkarlarımıza baksaydık şuan bunu asla konuşuyor olmazdık.
Artık çoğu şey için geç. Battı balık yan gider. Ortak bilinç ne kadar olursa olsun asla umursamayacağız taa ki başımıza gelene kadar. Ama o zamanda çok geç olacak. Einstein'ın insanlar aptaldır sözü çok doğru. Bir şey başımıza gelene kadar umursamayız. Başımıza gelince de geçmişe dönmek isteriz.
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