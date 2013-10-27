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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kargo takip uygulaması Delivery Status, iOS 7'ye özel bir tasarıma kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kargo takip uygulaması Delivery Status, iOS 7'ye özel bir tasarıma kavuştu
iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri için geliştirilen evrensel kargo takip uygulaması Delivery Status, iOS 7'ye özel bir tasarım yapısıyla güncellendi.
Aralarında UPS, FedEx, USPS, DHL, TNT, Canada Post, City Link, Royal Mail, DPD’nin bulunduğu 30'dan fazla taşımacılık şirketinden ve Amazon ya da Apple gibi satış kanallarından gelen kargoların takip edilmesi gibi bir işlev için hazırlanan Delivery Status, yayınlanan 5.0 güncellemesi ile Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine uygun bir tasarım yapısına ve yine bu işletim sistemine özel yeni bildirim seçeneklerine kavuşuyor. Ayrıca arama, takvim, arşiv, iCloud senkronizasyon, barkod okuma, AirDrop ve metin ya da iMessage paylaşma imkanı gibi destekler sunmaya başlayan uygulama, 1Password entegrasyonuyla da şifre güvenliği noktasında kişilere yardımcı olabiliyor.
8,99 TL fiyat etiketiyle satılan Delivery Status uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id290986013?mt=8 Yorum Yaz
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denizoguz 5 yıl en beğenilen
Merhaba
Tum Turk sirketlerini ve bir cok uluslar arasi sirketi (toplamda 21 tane) iceren kargo takip uygulamasini ucretsiz olarak kullanabilirsiniz. Uygulamnin android versiyonu 4 aydir yayinda ve 5 uzerinde 4.7 puan almis durumda. Linkini asagida veriyorum. itunes.apple.com/...
MerhabaTum Turk sirketlerini ve bir cok uluslar arasi sirketi (toplamda 21 tane) iceren kargo takip uygulamasini ucretsiz olarak kullanabilirsiniz. Uygulamni...
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6 Yanıt Yanıtla +9
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bimin aystiisi 5 yıl
Yuh 5ş
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denizoguz 5 yıl en beğenilen
Merhaba
Tum Turk sirketlerini ve bir cok uluslar arasi sirketi (toplamda 21 tane) iceren kargo takip uygulamasini ucretsiz olarak kullanabilirsiniz. Uygulamnin android versiyonu 4 aydir yayinda ve 5 uzerinde 4.7 puan almis durumda. Linkini asagida veriyorum. itunes.apple.com/...
6 Yanıt Yanıtla +9
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teknologs 5 yıl denizoguz
denizoguz
Merhaba
Tum Turk sirketlerini ve bir cok uluslar arasi sirketi (toplamda 21 tane) iceren kargo takip uygulamasini ucretsiz olarak kullanabilirsiniz. Uygulamnin android versiyonu 4 aydir yayinda ve 5 uzerinde 4.7 puan almis durumda. Linkini asagida veriyorum. itunes.apple.com/...

Sen varya süpersin..adamın dibisin..abi süper yapmışssın ellerine sağlık..sırf senin program için az daha androide geçiyordum..
Teşekkürler..pro olanıda alacağım destek için
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teknologs 5 yıl denizoguz
denizoguz
Merhaba
Tum Turk sirketlerini ve bir cok uluslar arasi sirketi (toplamda 21 tane) iceren kargo takip uygulamasini ucretsiz olarak kullanabilirsiniz. Uygulamnin android versiyonu 4 aydir yayinda ve 5 uzerinde 4.7 puan almis durumda. Linkini asagida veriyorum. itunes.apple.com/...

Pro sürümün ne farkı var?
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rfuysen 5 yıl denizoguz
denizoguz
Merhaba
Tum Turk sirketlerini ve bir cok uluslar arasi sirketi (toplamda 21 tane) iceren kargo takip uygulamasini ucretsiz olarak kullanabilirsiniz. Uygulamnin android versiyonu 4 aydir yayinda ve 5 uzerinde 4.7 puan almis durumda. Linkini asagida veriyorum. itunes.apple.com/...

Tesekkurler.
Emeginize saglik...
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VR_27 6 yıl
Bi kargo takip uygulamasına 5$ vermek mi ?
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