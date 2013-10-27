Kargo takip uygulaması Delivery Status, iOS 7'ye özel bir tasarıma kavuştu

iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri için geliştirilen evrensel kargo takip uygulaması Delivery Status, iOS 7'ye özel bir tasarım yapısıyla güncellendi.

Aralarında UPS, FedEx, USPS, DHL, TNT, Canada Post, City Link, Royal Mail, DPD’nin bulunduğu 30'dan fazla taşımacılık şirketinden ve Amazon ya da Apple gibi satış kanallarından gelen kargoların takip edilmesi gibi bir işlev için hazırlanan Delivery Status, yayınlanan 5.0 güncellemesi ile Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine uygun bir tasarım yapısına ve yine bu işletim sistemine özel yeni bildirim seçeneklerine kavuşuyor. Ayrıca arama, takvim, arşiv, iCloud senkronizasyon, barkod okuma, AirDrop ve metin ya da iMessage paylaşma imkanı gibi destekler sunmaya başlayan uygulama, 1Password entegrasyonuyla da şifre güvenliği noktasında kişilere yardımcı olabiliyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle satılan Delivery Status uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id290986013?mt=8