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Karşınızda alüminyum tozundan 3B baskı yöntemiyle üretilen motosiklet

Airbus'ın Alman iştiraki APWorks tarafından üretilen Light Rider, hoş bir tasarıma, elektrikli motora ve sınırlı sayıda üretime sahip bir motosiklet. Detayları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Uçak üreticisi Airbus, 3B yazıcı ile üretilen motosiklet satmaya başlıyor. Motosiklet üretimi, devasa boyuttaki uçak üretiminden oldukça farklı olsa da, Airbus’ın yaptığı iş bir o kadar da fütürist.
Airbus tarafından Light Rider olarak adlandırılan motosiklet, havacılık devinin Alman iştiraki olan APWorks tarafından geliştirilmiş. APWorks’ün uzmanlık alanı madeni 3B baskıcılığı. Şirket 3B basım sektöründe ise özellikle Scalmalloy adlı materyalle çalışmakta. Şirketin sitesinde yer alan tanıma göre Scalmalloy bir çeşit alüminyum tozu ve bu toz “aşınmaya karşı dirençli olmasının yanı sıra alüminyumun hafif yapısıyla neredeyse titanyum sertliğinde bir dayanıklılığı birleştiriyor.”
Peki bir motosikletin bir çeşit tozdan üretilmesi ne anlama geliyor? Airbus’a göre Light Rider’ın her parçası “sadece 60 mikron kalınlığındaki binlerce katmandan meydana geliyor.” Kovuklara sahip olan gövde, diğer motosikletlerle karşılaştırıldığında ağırlıkta %30’luk bir tasarruf gerçekleştirilmesini sağlamış. APWorks GmbH’nin yönetim kurulu başkanı Joachim Zettler’in yaptığı açıklamaya göre motosikletin kovuklu ve dallardan oluşan karmaşık gövdesinin frezeleme ve kaynak gibi geleneksel yöntemlerle yapılması imkansız. Yenilikçi yöntemle üretilen Light Rider’ın ağırlığı sadece 35 kg.
Karşınızda alüminyum tozundan 3B baskı yöntemiyle üretilen motosiklet
 
Airbus’ın arzusu, bu aracın gerçekten bir motosiklet olduğunun anlaşılması. Motosiklet 79 km/s hıza ulaşabiliyor ve üç saniyede yaklaşık 40 km/s’lik hıza ulaşabiliyor. Light Rider şehir içi kullanım için geliştirilmiş gibi duruyor zira Airbus, cihazın bataryasının 60 km’lik bir menzil sunacağını vurguluyor.
Geleneksel motosikletlerin Light Rider’a karşı bir üstünlüğü bulunmakta: Fiyat. Sıfır km bir Harley-Davidson Iron 883 Türkiye’de 13.943 Euroluk bir fiyatla satılırken, sadece 50 tane üretilecek olan Light Rider’ın ön sipariş ücreti 2.000 Euro. Sonraki aşamada motosikleti almak için ekstra 48.000 Euro ve ülkeye girişinde gerekli vergileri de ödemeniz gerekecek.

http://www.popularmechanics.com/cars/a20977/airbus-light-cycle/ Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 3 yıl en beğenilen
yimmasabi
o sadece siklet, motoru taksın bakam noluyor :D Bir de şöyle üstüne 120 kiloluk biri otursun. Orda Motor falan yok ortada

ordaki elektrik motorunu görmüyorsan adam napsın?
yimmasabio sadece siklet, motoru taksın bakam noluyor :D Bir de şöyle üstüne 120 kiloluk biri otursun. Orda Motor falan yok ortadaord...
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underlater 2 yıl
48.000 € x 3,5 TL çevirisi x 1,18 KDV = 198240 TL
Düz hesap 200.000 TL'm olsa gider ev alırım bu parayla :D
Bu fiyata bence küçülüp cepte taşınması lazım. ;)
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tugra35 3 yıl
fikir güzel fakat fiyat saçmalik...
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DeanWinchester. 3 yıl
Çok çirkin bir tasarım ama sağlamlık açısından oda diye düşünüyorum
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BladesTR 3 yıl
Bu parayı buna vereceğime gider yurt dışından polaris slingshot getirtirim....
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berk70 3 yıl
çok dandik türkiyede bile o euroya ducati alıyon mv agusta alıyon bmw s1000rr kawasaki h2 alıyosun yada vespa... şekli de kötü zaten gitmez doğayı seven 50 bin gaymeyi doğaya saygılı bir şeye yatırır solar panel alır ne bileyim bu 3d yazıcının ürettiği şey doğaya zarar vermesede yararı yok yazıcının üretimi ağır endüstridir doğaya zarar verir vede bisiklet yada ucuz elektrikli bisikletten avantajı ne saçma bir şey tamamen artistlik için ben yaptım demek için
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kadirirdem 3 yıl
güzel olmuş gerçekten...
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Batuist 3 yıl
o harleyden o paraya 3 tane alırım zevki 9a katlarım...
kıyas bile olmaz..
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TIMERIDER 3 yıl
50.000 euro buna veren çıkarmı bilmem belki dan bilzerian falan gibi kumardan falan kazanan alır.Aklı fikri olan gider bir honda goldwing alır,custom chopper bilmemne alır.
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halitozbasli 3 yıl
3B priterların yaygınlaşması ve özellik kazanması ile yakında bu ve buna benzer motorsikletleri şu an istenen paranın 10da 1ne ala bileceğiz. 1800lerde aluminyum dogada saf olarak bulunmadığı ve elektroliz işlemi yeterince verimli olmadığı için maddeyi keşfeden bilimadamına hediye edilen aluminyum bardağın fiyatı hop elması fiayatındaymış...
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fthkn 3 yıl
Kefelon
Tamam güzel gelişmeler heyecanlanıyoruz ama silah ile çıkartabildiğini görünce insan korkmuyor değil. Evinde boş boş oturan bir insan yazıcıdan silah çıkarabilecek çok garip...

üstelik o silahı istediği heryere sokabilecek. Sonuçta sert plastikten yapılmış etkili silahlar yapılabildiği biliniyor. Alınabilecek en gerçekçi önlem 3D yazıcı ürün planlarının sertifika ile takip edilmesi. Kim nerede neyin 3D baskısını almış hep bilinmeli. Aynen balistik sistemi gibi. Oyuncak bile üretsen bilinecek.
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Captain_Ivy 3 yıl
MTB bisiklet sandım ilk
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fthkn 3 yıl
Saçma sapan bir fiyat. Amaçları ne bunların? Dünyayı yaşanabilir bir yer yapmak mı yoksa küçük zengin azınlığın yarattığı pahalı oyuncaklardan ibaret bir ekonomi düyası mı?
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