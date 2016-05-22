Karşınızda alüminyum tozundan 3B baskı yöntemiyle üretilen motosiklet

Uçak üreticisi Airbus, 3B yazıcı ile üretilen motosiklet satmaya başlıyor. Motosiklet üretimi, devasa boyuttaki uçak üretiminden oldukça farklı olsa da, Airbus’ın yaptığı iş bir o kadar da fütürist.

Airbus tarafından Light Rider olarak adlandırılan motosiklet, havacılık devinin Alman iştiraki olan APWorks tarafından geliştirilmiş. APWorks’ün uzmanlık alanı madeni 3B baskıcılığı. Şirket 3B basım sektöründe ise özellikle Scalmalloy adlı materyalle çalışmakta. Şirketin sitesinde yer alan tanıma göre Scalmalloy bir çeşit alüminyum tozu ve bu toz “aşınmaya karşı dirençli olmasının yanı sıra alüminyumun hafif yapısıyla neredeyse titanyum sertliğinde bir dayanıklılığı birleştiriyor.”

Peki bir motosikletin bir çeşit tozdan üretilmesi ne anlama geliyor? Airbus’a göre Light Rider’ın her parçası “sadece 60 mikron kalınlığındaki binlerce katmandan meydana geliyor.” Kovuklara sahip olan gövde, diğer motosikletlerle karşılaştırıldığında ağırlıkta %30’luk bir tasarruf gerçekleştirilmesini sağlamış. APWorks GmbH’nin yönetim kurulu başkanı Joachim Zettler’in yaptığı açıklamaya göre motosikletin kovuklu ve dallardan oluşan karmaşık gövdesinin frezeleme ve kaynak gibi geleneksel yöntemlerle yapılması imkansız. Yenilikçi yöntemle üretilen Light Rider’ın ağırlığı sadece 35 kg.

Airbus’ın arzusu, bu aracın gerçekten bir motosiklet olduğunun anlaşılması. Motosiklet 79 km/s hıza ulaşabiliyor ve üç saniyede yaklaşık 40 km/s’lik hıza ulaşabiliyor. Light Rider şehir içi kullanım için geliştirilmiş gibi duruyor zira Airbus, cihazın bataryasının 60 km’lik bir menzil sunacağını vurguluyor.

Geleneksel motosikletlerin Light Rider’a karşı bir üstünlüğü bulunmakta: Fiyat. Sıfır km bir Harley-Davidson Iron 883 Türkiye’de 13.943 Euroluk bir fiyatla satılırken, sadece 50 tane üretilecek olan Light Rider’ın ön sipariş ücreti 2.000 Euro. Sonraki aşamada motosikleti almak için ekstra 48.000 Euro ve ülkeye girişinde gerekli vergileri de ödemeniz gerekecek.

http://www.popularmechanics.com/cars/a20977/airbus-light-cycle/