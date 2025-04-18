Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Harley-Davidson temelli LiveWire, polislere özel elektrikli motosikletleri tanıttı

    Harley Davidson'ın eski elektrikli motosiklet markası LiveWire, kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçleri için özel olarak tasarlanmış yeni elektrikli motosiklet serisini resmen tanıttı.

    LiveWire, polislere özel elektrikli motosikletleri tanıttı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli motosiklet pazarının önemli isimlerinden LiveWire, emniyet güçlerine yönelik geliştirdiği özel motosiklet modellerini resmen tanıttı. Harley-Davidson’dan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen LiveWire, bu hamlesiyle elektrikli iki tekerlekli araçların yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda profesyonel ve kamuya ait filolarda da kendine yer bulacağını gösteriyor.

    Polisler elektrikli motosikletlere geçiyor

    Yeni tanıtılan modeller, özellikle şehir içi devriyeler, güvenlik hizmetleri ve etkinlik alanlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Polis teşkilatlarına özel bu motosikletlerde siren sistemleri, acil durum ışıkları ve ekipman sabitleme noktaları gibi çeşitli donanımlar yer alıyor. Sessiz çalışmaları ve yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde kalabalık şehir merkezlerinde etkili bir operasyonel araç olma potansiyeline sahipler.

    LiveWire, bu modellerde kullanılan elektrikli motor sisteminin geleneksel benzinli motosikletlere kıyasla pek çok avantaj sunduğuna dikkat çekiyor. Daha az bakım gereksinimi, düşük işletme maliyetleri ve sessiz çalışma gibi özellikler, modern polislikte stratejik avantajlar sağlayabiliyor. Elektrik motorunun sunduğu ani tork ve hızlı ivmelenme yeteneği ise özellikle yoğun trafik koşullarında görev yapan ekipler için ciddi bir performans artışı anlamına geliyor.

    LiveWire, polislere özel elektrikli motosikletleri tanıttı Tam Boyutta Gör
    S2 Del Mar ve Alpinista olarak adlandırılan motosikletler elektrikli oldukları için bünyelerinde debriyaj ve vites gibi donanımlar barındırmıyor. LiveWire’ın filo programı kapsamında kurumlar, motosikletlerini çeşitli özelleştirme seçenekleriyle yapılandırabilecek. Rejeneratif frenleme sistemi, kişiselleştirilebilir sürüş modları ve hızlı şarj olanağı gibi özellikler, sahada görev yapan ekiplerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış.

    15.999 ila 16.249 dolar arasında fiyatlandırılan ve 190 km’ye kadar şehir içi menzil sunan modeller için beş yıllık batarya ve iki yıllık sınırsız kilometre garantisi veriliyor. Hatta firma, Florida eyaletinde bazı polis departmanlarıyla filo anlaşmaları da imzalamış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    google maps bulanık giderme android dışkının siyah olması ne belirtisi plastik ne ile boyanır shell yağ barkod sorgulama akü ömrü ne kadar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum