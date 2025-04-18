Harley-Davidson temelli LiveWire, polislere özel elektrikli motosikletleri tanıttı

Polisler elektrikli motosikletlere geçiyor
Yeni tanıtılan modeller, özellikle şehir içi devriyeler, güvenlik hizmetleri ve etkinlik alanlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Polis teşkilatlarına özel bu motosikletlerde siren sistemleri, acil durum ışıkları ve ekipman sabitleme noktaları gibi çeşitli donanımlar yer alıyor. Sessiz çalışmaları ve yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde kalabalık şehir merkezlerinde etkili bir operasyonel araç olma potansiyeline sahipler.
LiveWire, bu modellerde kullanılan elektrikli motor sisteminin geleneksel benzinli motosikletlere kıyasla pek çok avantaj sunduğuna dikkat çekiyor. Daha az bakım gereksinimi, düşük işletme maliyetleri ve sessiz çalışma gibi özellikler, modern polislikte stratejik avantajlar sağlayabiliyor. Elektrik motorunun sunduğu ani tork ve hızlı ivmelenme yeteneği ise özellikle yoğun trafik koşullarında görev yapan ekipler için ciddi bir performans artışı anlamına geliyor.
15.999 ila 16.249 dolar arasında fiyatlandırılan ve 190 km’ye kadar şehir içi menzil sunan modeller için beş yıllık batarya ve iki yıllık sınırsız kilometre garantisi veriliyor. Hatta firma, Florida eyaletinde bazı polis departmanlarıyla filo anlaşmaları da imzalamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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