Harley-Davidson temelli LiveWire, polislere özel elektrikli motosikletleri tanıttı

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Tam Boyutta Gör Elektrikli motosiklet pazarının önemli isimlerinden LiveWire, emniyet güçlerine yönelik geliştirdiği özel motosiklet modellerini resmen tanıttı. Harley-Davidson’dan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen LiveWire, bu hamlesiyle elektrikli iki tekerlekli araçların yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda profesyonel ve kamuya ait filolarda da kendine yer bulacağını gösteriyor.

Polisler elektrikli motosikletlere geçiyor

Yeni tanıtılan modeller, özellikle şehir içi devriyeler, güvenlik hizmetleri ve etkinlik alanlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Polis teşkilatlarına özel bu motosikletlerde siren sistemleri, acil durum ışıkları ve ekipman sabitleme noktaları gibi çeşitli donanımlar yer alıyor. Sessiz çalışmaları ve yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde kalabalık şehir merkezlerinde etkili bir operasyonel araç olma potansiyeline sahipler.

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LiveWire, bu modellerde kullanılan elektrikli motor sisteminin geleneksel benzinli motosikletlere kıyasla pek çok avantaj sunduğuna dikkat çekiyor. Daha az bakım gereksinimi, düşük işletme maliyetleri ve sessiz çalışma gibi özellikler, modern polislikte stratejik avantajlar sağlayabiliyor. Elektrik motorunun sunduğu ani tork ve hızlı ivmelenme yeteneği ise özellikle yoğun trafik koşullarında görev yapan ekipler için ciddi bir performans artışı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör S2 Del Mar ve Alpinista olarak adlandırılan motosikletler elektrikli oldukları için bünyelerinde debriyaj ve vites gibi donanımlar barındırmıyor. LiveWire’ın filo programı kapsamında kurumlar, motosikletlerini çeşitli özelleştirme seçenekleriyle yapılandırabilecek. Rejeneratif frenleme sistemi, kişiselleştirilebilir sürüş modları ve hızlı şarj olanağı gibi özellikler, sahada görev yapan ekiplerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış.

15.999 ila 16.249 dolar arasında fiyatlandırılan ve 190 km’ye kadar şehir içi menzil sunan modeller için beş yıllık batarya ve iki yıllık sınırsız kilometre garantisi veriliyor. Hatta firma, Florida eyaletinde bazı polis departmanlarıyla filo anlaşmaları da imzalamış durumda.

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LiveWire, polislere özel elektrikli motosikletleri tanıttı