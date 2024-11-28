Modern savaşların yeni nesil süvarileri: Elektrikli motosikletler

Rusya, Kalashnikov Group tarafından üretilen elektrikli motosikletleri Ukrayna cephesinde test etmeye başladı. Modern süvariler olarak nitelendirilen bu elektrikli motosikletler, geleneksel motorlu taşıtlara kıyasla iki önemli avantaja sahip: İlk olarak, çok düşük bir sesle, hatta neredeyse sessiz çalışıyorlar; İkincisi ve belki de daha önemlisi ise, ısı yaymadıkları için termal kameralara yakalanmıyorlar.
Kalashnikov, Rus Ordusu İçin Elektrikli Motosikletler Üretiyor
Rusların meşhur silah üreticisi Kalashnikov Group tarafından Rusya'da üretilen bu motosikletlerin paylaşılan görselleri, bunun tek kişilik bir taşıt olduğunu gösteriyor. Araçta, zincir tahrikli elektrikli motor ile bir metal kafes içinde korunan lityum-iyon bataryanın yer aldığı görülüyor.
Rusya gibi Ukrayna da bir süredir elektrikli motosikletleri cephede kullanıyor. Ukrayna ve Almanya yapımı elektrikli motosikletler, Ukrayna ordusu tarafından özellikle keşif görevlerinde sıkça kullanılıyorlar. Diğer yandan Ukrayna merkezli Delfas tarafından üretilen motosikletler de NLAW tanksavar roketlerini cepheye taşımak için sahaya sürülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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