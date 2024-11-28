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    Modern savaşların yeni nesil süvarileri: Elektrikli motosikletler

    Rusya-Ukrayna savaşı, yeni teknolojilerin sahada kullanılması açısından pek çok ilke sahne oluyor. Son dönemde cephede sıkça görülmeye başlanan araçlardan biri de elektrikli motosikletler.
    Kalashnikov, Rus ordusu için elektrikli motosikletler üretiyor Tam Boyutta Gör
    Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yandan Çin'in Kuzey Pasifik'te artan tatbikatları derken, global güçlerin ellerindeki askeri teknolojileri sergilediği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yüzden son dönemde robot köpeklerden, senkronize hareket eden drone sürülerine kadar pek çok modern teknolojinin sahada kullanıldığına şahit olduk. Bu süreçte dikkat çeken projelerden biri de Rusya'nın Ukrayna cephesinde test etmeye başladığı elektrikli motosikletleri oldu.

    Rusya, Kalashnikov Group tarafından üretilen elektrikli motosikletleri Ukrayna cephesinde test etmeye başladı. Modern süvariler olarak nitelendirilen bu elektrikli motosikletler, geleneksel motorlu taşıtlara kıyasla iki önemli avantaja sahip: İlk olarak, çok düşük bir sesle, hatta neredeyse sessiz çalışıyorlar; İkincisi ve belki de daha önemlisi ise, ısı yaymadıkları için termal kameralara yakalanmıyorlar.

    Kalashnikov, Rus Ordusu İçin Elektrikli Motosikletler Üretiyor

    Rusların meşhur silah üreticisi Kalashnikov Group tarafından Rusya'da üretilen bu motosikletlerin paylaşılan görselleri, bunun tek kişilik bir taşıt olduğunu gösteriyor. Araçta, zincir tahrikli elektrikli motor ile bir metal kafes içinde korunan lityum-iyon bataryanın yer aldığı görülüyor.

    Rusya gibi Ukrayna da bir süredir elektrikli motosikletleri cephede kullanıyor. Ukrayna ve Almanya yapımı elektrikli motosikletler, Ukrayna ordusu tarafından özellikle keşif görevlerinde sıkça kullanılıyorlar. Diğer yandan Ukrayna merkezli Delfas tarafından üretilen motosikletler de NLAW tanksavar roketlerini cepheye taşımak için sahaya sürülüyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 15 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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