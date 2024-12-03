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    BYD, elektrikli motosikletler için batarya geliştirecek

    BYD, elektrikli motosikletler, elektrikli bisikletler ve scooterlar için batarya geliştirecek. Firma bunun için Çinli iki tekerlek devi TAILG ile ortaklık kurmuş durumda.
    BYD, elektrikli motosikletler için batarya geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Çin'in önde gelen iki şirketi BYD ve TAILG, elektrikli motosikletler, bisikletler ve scooterlar için yenilikçi batarya teknolojileri geliştirmek üzere iş birliği yapacaklarını duyurdu. TAILG, BYD ile bu alanda ortaklık kuran ilk büyük iki tekerlekli araç üreticisi olarak dikkat çekiyor.

    TAILG’nin yeni ürün lansmanında duyurulan ortaklık, elektrikli iki tekerlekli araçlarda batarya teknolojisinin karşılaştığı zorluklara çözüm üretmeyi hedefliyor. Şirketin açıklamasına göre, BYD'nin bataryaları araçların kullanım ömrüyle uyumlu hale getirilecek. Ayrıca, bu iş birliği sayesinde batarya güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atılacak.

    BYD, motosikletler için LFP batarya üretecek

    BYD, bu yılın başlarında iki tekerlekli araçlar için güvenli ve güvenilir LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar üretme planlarını açıklamıştı. Şirket, “Amacımız insanların bataryaları endişe duymadan kullanmalarını sağlamaktır” demişti. Bu açıklama, Çin’de 23 Şubat'ta bir binada meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği elektrikli scooter yangını sonrası gündeme gelmişti. Olayın ardından Çin genelinde birçok şehirde elektrikli araçların binalar içinde park edilmesi yasaklanmıştı.

    BYD, elektrikli motosikletler için batarya geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Çin Ulusal Yangın ve Kurtarma Bürosu’nun verilerine göre, 2023 yılında elektrikli iki tekerlekli araçlarda 21 bin yangın rapor edildi. Bu, 2022’ye kıyasla yüzde 17,4’lük bir artışı temsil ediyor. 2022’de ise bu sayı 18 bin olmuştu ve bir önceki yıla göre yüzde 23,4’lük bir artış kaydedilmişti.

    Shenzhen merkezli TAILG, yılda 15 milyon araç üretim kapasitesine sahip ve 90’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Elektrikli motosiklet, bisiklet, üç tekerlekli araç ve scooter üretiminde lider konumda olan şirket, yakın zamanda Vietnam ve Endonezya’da Ar-Ge merkezleri kurarak küresel pazarlardaki varlığını güçlendirdi. BYD ise Çin’in ikinci büyük batarya üreticisi olarak biliniyor ve Ekim ayında 15,82 GWh batarya kapasitesi kurarak yüzde 26,7 pazar payına ulaştı.

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