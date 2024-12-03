BYD, elektrikli motosikletler için batarya geliştirecek

TAILG’nin yeni ürün lansmanında duyurulan ortaklık, elektrikli iki tekerlekli araçlarda batarya teknolojisinin karşılaştığı zorluklara çözüm üretmeyi hedefliyor. Şirketin açıklamasına göre, BYD'nin bataryaları araçların kullanım ömrüyle uyumlu hale getirilecek. Ayrıca, bu iş birliği sayesinde batarya güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atılacak.
BYD, motosikletler için LFP batarya üretecek
BYD, bu yılın başlarında iki tekerlekli araçlar için güvenli ve güvenilir LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar üretme planlarını açıklamıştı. Şirket, “Amacımız insanların bataryaları endişe duymadan kullanmalarını sağlamaktır” demişti. Bu açıklama, Çin’de 23 Şubat'ta bir binada meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği elektrikli scooter yangını sonrası gündeme gelmişti. Olayın ardından Çin genelinde birçok şehirde elektrikli araçların binalar içinde park edilmesi yasaklanmıştı.
Shenzhen merkezli TAILG, yılda 15 milyon araç üretim kapasitesine sahip ve 90’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Elektrikli motosiklet, bisiklet, üç tekerlekli araç ve scooter üretiminde lider konumda olan şirket, yakın zamanda Vietnam ve Endonezya’da Ar-Ge merkezleri kurarak küresel pazarlardaki varlığını güçlendirdi. BYD ise Çin’in ikinci büyük batarya üreticisi olarak biliniyor ve Ekim ayında 15,82 GWh batarya kapasitesi kurarak yüzde 26,7 pazar payına ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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