Karuma'dan Gingerbread yüklü PlayBase tablet

2011 yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde firmalar üst seviye tablet modelleriyle pazar payını artırmaya çalışırken orta seviye tablet pazarında da firmaların girişimleri göze çarpıyor.





Mühendislik tasarımı üzerine üretim yapan Karuma firması tarafından tanıtılan uygun fiyatlı tablet PlayBase orta seviye pazarda sıkı bir rekabet oluşturma amacında.





7 inçlik 800 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekran, ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan 1.2GHz hızında Rockchip RK2918 tek çekirdekli işlemci, 8GB NAND bellek, WiFi, 32GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5mm kulaklık çıkışı, mikrofon, 204mm ×122m × 9.7mm ölçüler, 325gr ağırlık, 5 saat kullanım ömrü, microUSB portu, ön VGA kamera özellikleri sunan PlayBase Gingerbread üzerine kurulmuş bir kişisel arayüz kullanıyor.

Sonraki muhtemel Honeycomb veya Ice Cream Sandwich güncellemesi için 1GB DDR3 RAM de ihmal edilmemiş.





Ürünün kutusunda darbelere dayanıklı silikon kılıf/stand hediye olarak geliyor. 15 Kasım'da İngiltere’de ön siparişe başlayacak tablet 1 Aralık'ta satışa sunulacak. Tabletin fiyatı 270$. Karuma firması bu modeliyle özellikle eğitim çağındaki çocuk ve gençleri hedefliyor.