Kaspersky Lab, 15.yaşını kutluyor

Güvenlik çözümleriyle sektörün önde gelen isimlerinden Kaspersky Lab, kuruluşunun on beşinci yılını kutluyor. Güvenlik araştırmaları, siber suçlarla savaş gibi başlıca konularda 15 senedir güçlü şekilde çalışan firma, zaman içinde birçok virüsün keşfini sağlayarak son kullanıcıyı birçok sorundan kurtardı.

26 Haziran 1997 tarihinde Eugene Kaspersky ve ortaklarının liderliğinde kuruluan Kaspersky Lab, ilk zamanlar sadece 20 çalışanla faaliyetlerini yürütüyordu. Ancak günümüzde yaklaşık 200 ülkede faaliyet gösteren firma 2400’den fazla çalışanı ile özel sektörde kurulmuş en büyük güvenlik şirketlerinden biri.

Bugün güvenlik çözümleriyle dünya genelinde 300 milyon bireysel kullanıcı, 200000’den fazla işletmeye ulaşan Kaspersky’nin kendi uzmanlarınca tasarlanmış teknolojileriyle ürünleri, temelden, birlikte, sorunsuz ve etkili olarak çalışmak üzere yaratılıyor. Bu şekilde rakiplerine göre farklı bir büyüme stratejisi izleyen firmanın çözümleri, kolaylıkla yönetilebilen ve son derece etkin bir koruma sağlayan güvenlik yazılımları olarak biliniyor.

Kaspersky Lab, sunduğu güvenlik yazılımları kadar ileri düzey siber tehditlerin tespit ve analizinde önemli başarıların altına imza attı. Cabir, Duqu ve Flame gibi dünyanın gördüğü en karmaşık zararlı yazılımları ortaya çıkararak yeni nesil çevrimiçi organize suç ve siber silahlarda dünyanın güvenliğini sağladı.

İlk PC virüsünün ortaya çıktığı 1986 yılından başlayarak 2011 yılına kadar zararlı yazılımları hızlıca hatırlayalım;

15 sene önce Kaspersky Lab’ın temellerini atan ve şu anda firmanın tepe yöneticiliğini yürüten Eugene Kaspersky, konuyla yaptığı ilgili açıklamada şunları söyledi:



“Aynı işte on beş yıl uzun bir süre. Ancak ister inanın ister inanmayın, bunu halen seviyorum. Ekibimi ve yaptığımız işi seviyorum. Son 15 yıldır, her gün, her saat, siber holiganlıktan, siber suçlar kanalıyla siber savaşa yönelik her türdeki IT tehditlerini analiz ediyor ve onlara karşı mücadele ediyoruz. Günümüzde dijital tehditlere karşı işbirliği çok daha önemli. Stuxnet, Duqu ve Flame gibi yakın zamanda gerçekleşmiş olan saldırılar, BT altyapılarının, askeri ve terörist tehditlere karşı ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Ancak bu saldırıların sonucu olabilecek potansiyel felaketleri önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” dedi.