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Kaspersky Lab, 15.yaşını kutluyor

6 yıl
4,4b
1
68
Anti Virus
Shady
Haber Editörü
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Güvenlik çözümleriyle sektörün önde gelen isimlerinden Kaspersky Lab, kuruluşunun on beşinci yılını kutluyor. Güvenlik araştırmaları, siber suçlarla savaş gibi başlıca konularda 15 senedir güçlü şekilde çalışan firma, zaman içinde birçok virüsün keşfini sağlayarak son kullanıcıyı birçok sorundan kurtardı.

26 Haziran 1997 tarihinde Eugene Kaspersky ve ortaklarının liderliğinde kuruluan Kaspersky Lab, ilk zamanlar sadece 20 çalışanla faaliyetlerini yürütüyordu. Ancak günümüzde yaklaşık 200 ülkede faaliyet gösteren firma 2400’den fazla çalışanı ile özel sektörde kurulmuş en büyük güvenlik şirketlerinden biri.

Bugün güvenlik çözümleriyle dünya genelinde 300 milyon bireysel kullanıcı, 200000’den fazla işletmeye ulaşan Kaspersky’nin kendi uzmanlarınca tasarlanmış teknolojileriyle ürünleri, temelden, birlikte, sorunsuz ve etkili olarak çalışmak üzere yaratılıyor. Bu şekilde rakiplerine göre farklı bir büyüme stratejisi izleyen firmanın çözümleri, kolaylıkla yönetilebilen ve son derece etkin bir koruma sağlayan güvenlik yazılımları olarak biliniyor.

Kaspersky Lab, sunduğu güvenlik yazılımları kadar ileri düzey siber tehditlerin tespit ve analizinde önemli başarıların altına imza attı. Cabir, Duqu ve Flame gibi dünyanın gördüğü en karmaşık zararlı yazılımları ortaya çıkararak yeni nesil çevrimiçi organize suç ve siber silahlarda dünyanın güvenliğini sağladı.

İlk PC virüsünün ortaya çıktığı 1986 yılından başlayarak 2011 yılına kadar zararlı yazılımları hızlıca hatırlayalım;

  • 1986 Brain, ilk PC virüsü olarak ortaya çıktı: Virüs, kendini floppy disklerin önyükleme bölümüne yazarak yayıldı
  • 1988 Morris solucanı, internete bağlı bilgisayarların yaklaşık %10’una bulaştı (yaklaşık 6.000 bilgisayar)
  • 1992 Michelangelo, büyük çapta medya ilgisine maruz kalan ilk virüs oldu
  • 1995 Concept, ilk makrovirüs
  • 1999 Melissa devasa boyutta küresel salgınlardan sorumlu zararlı yazılımların kitle e-posta gönderimleri çağını başlattı
  • 2003 Slammer, dosyasız bu solucan, devasa boyutta küresel bir salgından sorumlu oldu
  • 2004 Cabir: Bluetooth üzerinden yayılan, Symbian için bu kavramı ilk kanıtlayan zararlı yazılım
  • 2006 Leap, Mac OSX için ilk virüs oldu
  • 2007 Storm Worm [Zhelatin] K&K sunucularının kullanımına liderlik etti
  • 2008 Koobface, Facebook’u hedef alan ilk zararlı yazılım
  • 2008 Conficker, 200’den fazla ülkede işletmeleri, ev kullanıcılarını ve devletleri etkileyen, tarihteki en büyük salgınlardan biri oldu.
  • 2010 FakePlayer, Android için SMS Trojan’ı
  • 2010 Stuxnet, siber savaş çağının başlangıcının sinyallerini veren, Veritabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemleri üzerine hedeflendirilmiş bir saldırı

15 sene önce Kaspersky Lab’ın temellerini atan ve şu anda firmanın tepe yöneticiliğini yürüten Eugene Kaspersky, konuyla yaptığı ilgili açıklamada şunları söyledi:

“Aynı işte on beş yıl uzun bir süre. Ancak ister inanın ister inanmayın, bunu halen seviyorum. Ekibimi ve yaptığımız işi seviyorum. Son 15 yıldır, her gün, her saat, siber holiganlıktan, siber suçlar kanalıyla siber savaşa yönelik her türdeki IT tehditlerini analiz ediyor ve onlara karşı mücadele ediyoruz. Günümüzde dijital tehditlere karşı işbirliği çok daha önemli. Stuxnet, Duqu ve Flame gibi yakın zamanda gerçekleşmiş olan saldırılar, BT altyapılarının, askeri ve terörist tehditlere karşı ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Ancak bu saldırıların sonucu olabilecek potansiyel felaketleri önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” dedi.


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kassatura 6 yıl en beğenilen
Affliction
Eset Smart Security en iyisi bence bana göre. Hem sistemi kasmıyor hemde kullanımı pratik, arayüzü de kullanıcı dostu.

Eset'in bulup da silemediği o kadar virüse şahit oldum ki artık nefret ettim kendisinden. Kaspersky'nin ise bulup da silemediği bir virüse denk gelmedim. 3 senedir Kaspersky kullanıyorum. Kaç kere hayati ve hayvani boyutta verileri kurtardı hatırlamıyorum.
AfflictionEset Smart Security en iyisi bence bana göre. Hem sistemi kasmıyor hemde kullanımı pratik, arayüzü de kullanıcı dostu.Eset...
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mattboy 6 yıl
Nice 15 yıllara da, son kullanıcıya promosyon falan yapsalarmış iyiymiş bizde kutlardık 15. yaşlarını :))
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Yaralı Dilberim 4 yıl
Ahh bir insan evladı da bir virüs yapamadı ki şu Amerikan şirketleri çöksün.
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cumfiçu 5 yıl
Arkadaş ya hotlatmayin şu haberleri
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Whippoorwill 5 yıl cumfiçu
cumfiçu
Arkadaş ya hotlatmayin şu haberleri

Yine misafir yine hort.Birde marifetini anlatıyor aferin diyelimde gitsin.
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DH Misafiri 5 yıl
Ben hiçbir virüs programı kullanmıyorum Gayet memnunum :)
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ByAdmin 5 yıl
Yokmu hiç kampanya.
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Tony 6 yıl
Kaspersky'ın adamın soyadı olduğunu bilmiyordum.
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turkishwarzone 6 yıl
bence kaspersky korsanları kara lısteye almasının 15. yılını kutluyor
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Amedra 6 yıl turkishwarzone
turkishwarzone

bence kaspersky korsanları kara lısteye almasının 15. yılını kutluyor


Güzel bir yaklaşım.
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silent knight 6 yıl turkishwarzone
turkishwarzone

bence kaspersky korsanları kara lısteye almasının 15. yılını kutluyor



evet arada çoktan satılmış olan fakat firmayla anlaşamadıkları için sattıkları keyleri de kara listeye almasalar güzel olurmuş.
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silent knight 6 yıl
fuckulteli
Kutusuyla, fişiyle/faturasıyla, Bimeksten aldığım 3 mayısta helyumdan aktifleştirip kullanmaya başladığım KIS 2012 bugün kayıp lisans/ lisansınız bloke edilmiştir uyarısı verdi. Helyum artık ilgilenmiyormuş bende yeni yetkililere mail attım bakalım ne yanıt gelecek. Referans numarası/ bugüne kadar kullandığım lisans numarası her şey bende duruyor, kutu, fiş/fatura vs. bakalım sonuç ne olacak, neden böyle bir şey oldu onuda bilmiyorum. Lisans numaram program içinde yazmasına rağmen tanımıyor artık!




dostum aynı sıkıntıyı ben de yaşıyorum cevap veren falan yok. böyle iş mi olur? rezalet valla gidip hakkımı sonuna kadar arayacağım. parayla hizmet satın alıyoruz ama ortada hizmet falan yok . böyle saçma bir zihniyeti ilk defa görüyorum. daha da kullanmam her yere yazacağım nasıl bir şirket olduklarını.
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Amedra 6 yıl
yukarıdaki mesajlardan sonra biraz korktum desem yeridir
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silent knight 6 yıl
rezalet bir müşteri hizmetleri var. lisansım durduk yere bloke oldu adamlara fatura ,cd , aktivasyon - referans kodu ne varsa yolladım hala adam akıllı bir cevap yok. bu nasıl hizmet arkadaşım. sonra millet niye korsana yöneliyor. adamlar haklı millet ben gibi keriz değil ki parasıyla rezil olsun.
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TechnoMobile 6 yıl
Kaspersky'in performansı mükemmel ama pcyi kasıyor.Ben McAfee kullanıyorum mükemmel bir virüs programı Eset'e gelince yeteri kadar iyi değil.
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akrep2693 6 yıl
Kullanıcılarada faydası olsaymış keşke 15. yılın
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ALBAY 6 yıl
Hayatımda kullandığım en iyi virüs programları.İyiden kötüye doğru sıraladım.

1-Arcavir
2-G-Data
3-KIS
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OverClocK1ng 6 yıl
G-Data zaten en iyisi...
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hlttmz 6 yıl
kutluyorda bana mı kutluyor?
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Bruschetta 6 yıl
Hiç antivirüs yazılımı kullanmadım, gereksiz bana göre.
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