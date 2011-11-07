Kaspersky, Türkiye çevrimiçi mağazasını yeniledi

Dünyanın en büyük güvenlik yazılımı firmalarından Rusya kaynaklı Kaspersky Lab, Türkiye çevrimiçi alışveriş mağazasında yeniliğe giderken kısa bir süre için tüketicilere sürpriz indirimler sunmaya başladı.





Firmanın çevrimiçi mazağasına www.kaspersky.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. Kaspersky Lab mağazasını yenilediğini bir kampanya ile duyurdu ve 15 Kasım tarihine kadar Kaspersky Internet Security 2012, Kaspersky Anti Virus 2012 ve Kaspersky PURE ürünlerinde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.





Kasperksy Lab online mağazasında kullanıcılarına hem bireysel güvenlik ürünlerini hem de kurumsal güvenlik ürünlerini sunarak kullanıcıların güvenlik konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Mağaza raflarında yer alan ürünlerden çok daha fazla çeşite sahip olan Kaspersky Lab online mağazasından kullanıcılar düzenlenen özel kampanyalardan ve promosyonlardan da yararlanma fırsatı bulabilecekler.

Kaspersky Lab Türkiye Pazarlama Müdürü Pınar Uylum Terzioğlu "Türkiye'deki kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için online mağazamızı yeniledik. Online mağazamız üzerinden kullanıcılarımız artık istedikleri ürünleri online olarak satın alabilecekler. Böyle bir yenilemeyi bir kampanya ile taçlandırmaktan da ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımız online mağazamızda ürünlerimizin hepsi hakkında her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilecekler. Online mağazamızla Türkiye'deki erişim ağımızı daha da genişleterek sunduğumuz hizmeti her geçen gün daha da artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaspersky Anti Virus 2012 kullanıcıları her türlü virüs, zararlı yazılım, trojan, arka kapı, spam ve phishing sitelere karşı sürekli güncel olarak koruyor ve anlık anti-virüs veritabanlarını güncelliyor.





Kaspersky Internet Security 2012 internet kullanıcılarını, hileli, kötü amaçlı ve spam içeren web sitelerine yönlendirecek bağlantılara karşı uyarıyor. Şiddet içeren, kötü içerikli ve yetişkinlere yönelik web siteleri dahil olmak üzere birçok istenmeyen internet kaynakları hakkında en güncel bilgilere buluttan yararlanarak sahip olan Kaspersky Internet Security 2012 bunun yanısıra anti-virüs uygulamaları da sunuyor.





Kaspersky PURE ise ev ve ofis ağlarının korunmasına yönelik olarak geliştirilmesinin yanı sıra, bilgisayar her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın güvenli ve üretken bir dijital ortam sağlıyor. KIS ve KAV 2012'nin bilinen tüm özelliklerine sahip olan Kaspersky PURE, içinde barındırdığı modül ile tüm bilgileri kripto ederek başkaları tarafından okunmasını tamamen engelleyebiliyor. Ayrıca proaktif zararlı saptama uygulama kontrolü, şüpheli programların şifre, giriş, kişisel bilgi ve işletim sistemine sızmalarını engelliyor.



