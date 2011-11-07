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Kaspersky, Türkiye çevrimiçi mağazasını yeniledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük güvenlik yazılımı firmalarından Rusya kaynaklı Kaspersky Lab, Türkiye çevrimiçi alışveriş mağazasında yeniliğe giderken kısa bir süre için tüketicilere sürpriz indirimler sunmaya başladı.

Firmanın çevrimiçi mazağasına www.kaspersky.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. Kaspersky Lab mağazasını yenilediğini bir kampanya ile duyurdu ve 15 Kasım tarihine kadar Kaspersky Internet Security 2012, Kaspersky Anti Virus 2012 ve Kaspersky PURE ürünlerinde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.

Kasperksy Lab online mağazasında kullanıcılarına hem bireysel güvenlik ürünlerini hem de kurumsal güvenlik ürünlerini sunarak kullanıcıların güvenlik konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Mağaza raflarında yer alan ürünlerden çok daha fazla çeşite sahip olan Kaspersky Lab online mağazasından kullanıcılar düzenlenen özel kampanyalardan ve promosyonlardan da yararlanma fırsatı bulabilecekler.
Kaspersky Lab Türkiye Pazarlama Müdürü Pınar Uylum Terzioğlu "Türkiye'deki kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için online mağazamızı yeniledik. Online mağazamız üzerinden kullanıcılarımız artık istedikleri ürünleri online olarak satın alabilecekler. Böyle bir yenilemeyi bir kampanya ile taçlandırmaktan da ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımız online mağazamızda ürünlerimizin hepsi hakkında her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilecekler. Online mağazamızla Türkiye'deki erişim ağımızı daha da genişleterek sunduğumuz hizmeti her geçen gün  daha da artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Kaspersky Anti Virus 2012 kullanıcıları her türlü virüs, zararlı yazılım, trojan, arka kapı, spam ve phishing sitelere karşı sürekli güncel olarak koruyor ve anlık anti-virüs veritabanlarını güncelliyor.

Kaspersky Internet Security 2012 internet kullanıcılarını, hileli, kötü amaçlı ve spam içeren web sitelerine yönlendirecek bağlantılara karşı uyarıyor. Şiddet içeren, kötü içerikli ve yetişkinlere yönelik web siteleri dahil olmak üzere birçok istenmeyen internet kaynakları hakkında en güncel bilgilere buluttan yararlanarak sahip olan Kaspersky Internet Security 2012 bunun yanısıra  anti-virüs uygulamaları da sunuyor. 

Kaspersky PURE ise ev ve ofis ağlarının korunmasına yönelik olarak geliştirilmesinin yanı sıra, bilgisayar her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın güvenli ve üretken bir dijital ortam sağlıyor. KIS ve KAV 2012'nin bilinen tüm özelliklerine sahip olan Kaspersky PURE, içinde barındırdığı modül ile tüm bilgileri kripto ederek başkaları tarafından okunmasını tamamen engelleyebiliyor. Ayrıca proaktif zararlı saptama uygulama kontrolü, şüpheli programların şifre, giriş, kişisel bilgi ve işletim sistemine sızmalarını engelliyor.


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DH Misafiri 2 yıl
Karspersky ürünü internet üzerinden aldım. Kod gönderildi aktive ettim çalışıyor.Ancak bir ay sonra makinama format attırdım ve şokkk Karspersky farklı bölge ürünü olduğundan çalışmıyor. Karspersky iletişime geçtim sordum farklı bölge ürününü almışsınız çalışmaz diyorlar. Soruyorum peki neden ilk aldığımda aktivasyonu kabul etti bölgesel fark var demedi de şimdimi diyor. Acaba karspersky satış hilesimi yapıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
sizi 2 gündür belki 40 defa aradım bir lütuf edip telefonuma bakmadınız...en az 10 dakika telefonda bekletiyorsunuz..bu nasıl bir şirkettir anlamadım.benim virüs programında sorun var..lütfen bu maili kaile alırsanız sevinirim..rauf Ahmet civan erim...
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Guest-72D8D0F2D 4 yıl
Arkadaşlar yıllardır TrustPort Antivirüs kullanıyorum. Ne kadar virüs varsa temizliyor. Yıllık lisans fiyatlarında ciddi kampanya yapmışlar. Aşağıdaki linkten satın alma yapabilirsiniz.

sanalpazar.com/...

sanalpazar.com/...
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niuchiamaoui 7 yıl
Ondan sonra bir daha bu ucube programi alir mi bilmem.
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xLmNt13 7 yıl
Bu arada electroworld te norton 360 5.0 sürüm 50 lire hemde 3 kullanıcılı kacrmayın derim
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speedman 7 yıl xLmNt13
xlmnt13

Bu arada electroworld te norton 360 5.0 sürüm 50 lire hemde 3 kullanıcılı kacrmayın derim


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xLmNt13 7 yıl
2 yıldır kaspersky kullanıyorum. kaspersky int. sec 2010 ve 2011 i kampanyalardan 30 ve 34 liraya internetten satın aldım. Çok memnunum pc me 5000 liraya yakın para harcadım bence 30-40 lira senelik virüs programına para vermek çok önemli bişey değil. Biraz neti araştırın kampanyaları takip edin alın 1 senelik lisanslı 1yıl boyunca rahat edin. 2 3 ay önce 20 liraya kaspersky 2011 1 yıllık lisanlı satılıyordu. Bedava virüs programları sizi koruyamaz. fiyat/performans kaspersky.
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Tensi 8 yıl
Gecen gun gelen bir musterim KAV 2010 kullanicisi. 2011 ortalarinda suresi doldugu icin yeni key satin almis ve girmis. Su an isletim sisteminin yeniden kurulmasi gerekti. Elindeki 2010 CD'sinden yapilan kuruluma yeni key 'i giremiyoruz. Sitesinden ise 2012 surumunden baskasi indirilmiyor. Key o surume de uymuyor. Basa gelen cekilir deyip lisans sonuna kadar trial resetter ile idare ettirecegiz adami. Ondan sonra bir daha bu ucube programi alir mi bilmem.
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delimavi1982 8 yıl
Kusura bakma kaspersky bikere kazıklanırım sadece.Bana kullanılmış cd key verdiğinizi hiçbir zaman unutmayacağım.Artık norton zamanı...
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Batuist 8 yıl
kaspersky satış sonrası hizmette gördüğüm kadarı ile tam bir fiyasko.. herşey ürünü size satana kadar.. 10PC için 2 yıllık internet güvenlik paketi satın aldık. kısa bir süre sonra aktivasyon kodunu kaybettik. olabilir insanlık hali.. Nereye müracat etsekde şifreyi bizim kayıt sırasında verdiğimiz mail adresine tekrardan yollamayı bile reddettiler.. her türlü bilgiyi satın aldığımız kredi kartı numarasına kadar vesaire karşılamamıza rağmen ne yurt içinde nede yurt dışından kimse yardımcı olmadı..
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EFIRSAT 7 yıl
Selamlar;

Aşağıdaki adresden yasal olarak lisans satın alabilirsiniz. Ürünler türkiye kaspersky lab distributor garantili olup faturalıdır.
Teknik desteğinizi türkiyeden alailirsiniz.

urun.gittigidiyor.com/...

Saygılar
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SystemApps 8 yıl
mikrosoftun kendi bedava antivirüsü var zaten.Hem kasmıyor pcyi...
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candeniz_1991 8 yıl
reklam.... biz reklamın sağ tarafta veya sitenin en üstünde olmasına alışığız. Teknoloji haberlerine reklam sıkıştırmanız hiç iyi değil...
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