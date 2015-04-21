Kayıtlı Google arama geçmişinizi artık bilgisayarınıza indirebilirsiniz

Dünya arama devi Google, "Google Operating System" bloğu tarafında keşfedilen yeni bir özelliği sayesinde kayıtlı arama geçmişini sistemlere kaydedebiliyor.

Kendi bünyesinde yapılan aramaları kayıt altına alan ve bunlara göz atılmasına izin veren Google, artık bu içeriğin ".json" formatında sistemlere indirilmesine de imkan tanıyor. Bu işlem aşağıdaki adımlar doğrultusunda kolay bir şekilde yerine getirilebiliyor;

Web ve Uygulama Etkinliği sayfanızı ziyaret edin. Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan çark simgesinden indir'i tıklayın. Arşiv Oluştur'u tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında verilerin bağlantısını içeren bir e-posta (Zip formatında Google Drive bağlantısı) yollayan Google, ilginç ancak bazı kişilerin işine yarayabilecek güzel bir özellik ortaya koyuyor. Şirketin hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/google/2015/04/20/definitely-not-pron/