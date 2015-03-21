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Kaykay da modern çağa ayak uydurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Kaykay da modern çağa ayak uydurdu

Eğlence ve spor araçlarından birisi olan kaykayın oldukça uzun bir tarihi bulunuyor. Yıllarca standart tasarımından ödün vermeyen kaykay, son yıllarda ilginç tasarımlara imza atmaya başladı. Post Modern Skateboard ise gelinen son noktayı gösteriyor.
Kaykay iki adet 10 inçlik çemberden oluşuyor. Bu çemberlerin içerisinde ayak koymak için platformlar yer alıyor. Çemberlerin arasında ise uzatılabilir bir bağlantı çubuğu yer alıyor. Çubuk çemberleri bir arada tutuyor ve dengeyi sağlıyor.
Kaykayı öğrenebilmek için biraz çalışmak gerekiyor. Asıl zorluk ise çubuğu çıkardığınızda başlıyor. Bu konsept daha fazla serbestlik tanısa da sürmesi biraz daha zor. Kaykayın sürüşü biraz yılan kıvrılmasına benziyor. Kaykay tutkunlarının beğenisine sunulan Post Modern Skateboard 100$ fiyat etiketi ile satışta.



http://www.cnet.com/uk/news/post-modern-skateboard-has-no-board-just-two-wheels/ Yorum Yaz
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meridyen41 4 yıl
Post modern skateboard Yazarsanız bulursunuz
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surfcasting 4 yıl
Bence bu sistem biraz riskli gibi.
Herhangi bir düşme anında çemberi ayağınızdan atamazsanız olası bir ters durumda ayak kırma ihtimali olabilir.
Ama eski kaykaylarda böyle bir sorun yok, denge kaybında kişi kendini çabucak yere atabiliyor.
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mehmednaim 4 yıl
Galiba sürebilen olmadığından videosu da yok ama yine de haberin içerisinde bahsedilen ve de olmayan fotoğraflar var. Örneğin iki parçanın birbirine bağlı olduğu görseller gibi. Biraz daha görselle daha anlaşılabilir hale gelebilirdi.
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Snac Twingum 4 yıl
Kullanıcının çember içinde oturduğu ilk araç icatı gibi bi şey vardı. Ona benzemiş.
Ayakları yandan çember içine sokarsın da ne denli hakimiyet sağlanır işte o kısım tam bi muamma..
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thestell 4 yıl
Türkiyeye gelse anında alırım harika
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gurkanse 4 yıl
bir video olsaydıda baksaydım.eski bir kaykay kullanıcısı olarak merak ettim açıkcası
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