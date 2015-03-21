Kaykay da modern çağa ayak uydurdu

Eğlence ve spor araçlarından birisi olan kaykayın oldukça uzun bir tarihi bulunuyor. Yıllarca standart tasarımından ödün vermeyen kaykay, son yıllarda ilginç tasarımlara imza atmaya başladı. Post Modern Skateboard ise gelinen son noktayı gösteriyor.

Kaykay iki adet 10 inçlik çemberden oluşuyor. Bu çemberlerin içerisinde ayak koymak için platformlar yer alıyor. Çemberlerin arasında ise uzatılabilir bir bağlantı çubuğu yer alıyor. Çubuk çemberleri bir arada tutuyor ve dengeyi sağlıyor.

Kaykayı öğrenebilmek için biraz çalışmak gerekiyor. Asıl zorluk ise çubuğu çıkardığınızda başlıyor. Bu konsept daha fazla serbestlik tanısa da sürmesi biraz daha zor. Kaykayın sürüşü biraz yılan kıvrılmasına benziyor. Kaykay tutkunlarının beğenisine sunulan Post Modern Skateboard 100$ fiyat etiketi ile satışta.









http://www.cnet.com/uk/news/post-modern-skateboard-has-no-board-just-two-wheels/