Roborock, yapay zekalı üst seviye robot süpürge G30S Pro'yu tanıttı

Tam Boyutta Gör Roborock, karmaşık yerleşim planlarına, halılara ve alçak mobilyalara sahip evler için tasarlanmış, kendi kendini temizleyen robot süpürge modelini tanıttı. Roborock G30S Pro, 35000Pa emiş gücü, Chassis Lift 3.0, sonic mopping, yapay zeka haritalama ve fazlasıyla geliyor.

Roborock G30S Pro akıllı robot süpürge özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Robotun en önemli yeniliklerinden biri; tekerleklerin uzatılabilir ayaklar üzerine monte edildiği ve hem basamakları hem de engebeli zeminleri (8.8 cm'ye kadar) aşmasına, alçak mobilyaların da altına (en az 7.95 cm) girmesine yardımcı olan Chassis Lift 3.0 sistemi. Roborock, bu tür çözümlere yabancı olmadığını belirterek robotun yüksekliğinin yapay zeka algoritmalarıyla gerçek zamanlı olarak ayarlandığını söylüyor. G30S Pro'nun emiş sistemi, önceki nesle göre %38'lik bir artışı temsil eden gücün yanı sıra tıkanma olmadan 40 cm uzunluğa kadar saçları yakalayan çift askılı fırçaya sahip DuoDivide dolaşmayı önleyici teknolojiyi içeriyor.

Yıkama işlemi, dakikada 4.000 titreşime kadar çıkabilen çift bölgeli titreşimli bir ped ile gerçekleştiriliyor. Makine, zemine 14 N'ye kadar basınç uyguluyor, yıkama sıcaklığı da 65°C'de tutuluyor. Roborock, bunun fayans, ahşap ve mermer dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerin derinlemesine temizlenmesini sağladığını söylüyor. Navigasyon, 280'den fazla engeli tanıma özelliğine sahip LiDAR sistemi, RGB görüş ve yardımcı aydınlatmayı birleştiriyor. Robot süpürge, doğal dilde sesle kontrol, görüntülü arama, fotoğraf çekme, SmartPlan 4.0 akıllı zamanlama dahil evcil hayvan dostu özelliklere sahip.

Robot, hızlı şarjı destekleyen 6400 mAh'lik bataryadan güç alıyor ve kendi kendini temizleme ve boşaltma istasyonu ile geliyor. İstasyon, paspası 100°C’de kaynar suyla yıkıyor, 55°C'de sıcak hava ile kurutuyor. Toz, deterjan, su ve koku giderme işlemleri de otomatik olarak yapılıyor, 60 güne kadar el değmeden temizlik sağlanıyor.

Roborock G30S Pro robot süpürge fiyatı ne kadar?

Roborock G30S Pro'nun su tanklı versiyonu 5.499 yuan (790 dolar) fiyatla satışa sunulurken, su bağlantılı versiyonu 5.999 yuan (862 dolar) fiyat etiketine sahip.

