Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Roborock, yapay zekalı üst seviye robot süpürge G30S Pro'yu tanıttı

    Roborock, yeni robot süpürgesini tanıttı. Roborock G30S Pro, özellikle çok katlı, pürüzlü zeminli ve alçak mobilyaların bulunduğu zorlu ortamlarda ideal çözüm sunan birçok gelişmiş özelliğe sahip.

    Roborock G30S Pro akıllı robot süpürge Tam Boyutta Gör
    Roborock, karmaşık yerleşim planlarına, halılara ve alçak mobilyalara sahip evler için tasarlanmış, kendi kendini temizleyen robot süpürge modelini tanıttı. Roborock G30S Pro, 35000Pa emiş gücü, Chassis Lift 3.0, sonic mopping, yapay zeka haritalama ve fazlasıyla geliyor.

    Roborock G30S Pro akıllı robot süpürge özellikleri ile neler sunuyor?

    Roborock robot süpürge modeli G30S Pro Tam Boyutta Gör
    Robotun en önemli yeniliklerinden biri; tekerleklerin uzatılabilir ayaklar üzerine monte edildiği ve hem basamakları hem de engebeli zeminleri (8.8 cm'ye kadar) aşmasına, alçak mobilyaların da altına (en az 7.95 cm) girmesine yardımcı olan Chassis Lift 3.0 sistemi. Roborock, bu tür çözümlere yabancı olmadığını belirterek robotun yüksekliğinin yapay zeka algoritmalarıyla gerçek zamanlı olarak ayarlandığını söylüyor. G30S Pro'nun emiş sistemi, önceki nesle göre %38'lik bir artışı temsil eden gücün yanı sıra tıkanma olmadan 40 cm uzunluğa kadar saçları yakalayan çift askılı fırçaya sahip DuoDivide dolaşmayı önleyici teknolojiyi içeriyor.

    Yıkama işlemi, dakikada 4.000 titreşime kadar çıkabilen çift bölgeli titreşimli bir ped ile gerçekleştiriliyor. Makine, zemine 14 N'ye kadar basınç uyguluyor, yıkama sıcaklığı da 65°C'de tutuluyor. Roborock, bunun fayans, ahşap ve mermer dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerin derinlemesine temizlenmesini sağladığını söylüyor. Navigasyon, 280'den fazla engeli tanıma özelliğine sahip LiDAR sistemi, RGB görüş ve yardımcı aydınlatmayı birleştiriyor. Robot süpürge, doğal dilde sesle kontrol, görüntülü arama, fotoğraf çekme, SmartPlan 4.0 akıllı zamanlama dahil evcil hayvan dostu özelliklere sahip.

    Robot, hızlı şarjı destekleyen 6400 mAh'lik bataryadan güç alıyor ve kendi kendini temizleme ve boşaltma istasyonu ile geliyor. İstasyon, paspası 100°C’de kaynar suyla yıkıyor, 55°C'de sıcak hava ile kurutuyor. Toz, deterjan, su ve koku giderme işlemleri de otomatik olarak yapılıyor, 60 güne kadar el değmeden temizlik sağlanıyor.

    Roborock G30S Pro robot süpürge fiyatı ne kadar?

    Roborock G30S Pro'nun su tanklı versiyonu 5.499 yuan (790 dolar) fiyatla satışa sunulurken, su bağlantılı versiyonu 5.999 yuan (862 dolar) fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bireysel umreye gidenlerin yorumları tüketici hakem heyeti kararı sonrası yapılacaklar 1.9 alh motor hangi araçlarda var arabanın yağına ne zaman bakılır prozac reçetesiz alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Ulefone Armor 24
    Ulefone Armor 24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana
    CASPER Nirvana
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum