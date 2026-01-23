A101 marketlerde Xiaomi ürün geçidi var

22 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri
22 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait gündelik yaşam cihazları yer alıyor. 5000Pa emiş gücü, 400ml toz haznesi, 270ml su haznesi gibi özellikleri olan Xiaomi S20 robot süpürge 10899TL.
2200W ısıtma gücüne sahip Mi Smart Space S akıllı ısıtıcı 5249TL iken 4 çekirdekli işlemciye sahip Mi Box S 4K akıllı televizyon 3699TL, Mi hareket sensörlü gece lambası 649TL, tek şarjda 12 kullanım sunan taşınabilir blender 1799TL, musluk tipi su arıtma cihazı 5999TL olarak satılacak.