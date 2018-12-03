Kaza sonrası yardım çağıran bisiklet kaskı üretildi

Bisiklet kullanıyorsanız kazanın nereden geleceğini bilemeyebilirsiniz. Şehir içinde açık bir araba kapısına çarpıp savrulabilir ya da dağ bisikletinizle arazide turlarken, kötü niyetli bir kayaya denk gelip kafanızı taşa vurabilirsiniz.

Specialized firması tam da burada yardımınıza koşmaya hazırlanıyor. ANGI adlı sensör, bisiklet kullanırken yaşayabileceğinizi öngördüğü 3 tip kaza için yardım çağrısı gönderebiliyor. Bu kaza tiplerini; lineer (kaskınızın üstüne doğrudan bir cisim düşmesi gibi), rotasyonel (bisikletten düştüğünüzde kafanızın bir yere çarpması gibi) ve kaza sonrası gerçekleşen sarsıntı olarak gruplandırmak mümkün.

Firmanın ürettiği cihaz kabaca 2,5 cm x 3,8 cm boyutlarında ve yaklaşık 28 gr ağırlığında. Cihazı kullanabilmek için Bluetooth ara yüzünü kullanarak telefonunuz ile eşleştirmeniz ve telefon uygulamasını indirmeniz şart.

İhtiyaç anında yanınızda

Specialized Dijitalin yöneticisi Chris Zenthoefer, güvenlik hususunun bisiklet kullananlar için bir “tabu” olduğunu, bu yüzden ürettikleri teknolojinin en az sayıda yanlış alarm verecek şekilde dizayn edildiğini vurguluyor. Zenthoefer’e göre insanlar, kaza yapma ihtimalleri üzerine kafa yormak istemiyorlar.

Söz konusu sensör, yine aynı firma üretimi kasklarla birlikte alınabilecek. Kask fiyatları değişkenlik göstermekle birlikte, akıllı telefon uygulaması ilk yılın ardından 30$ üyelik ücreti talep ediyor.

https://www.popsci.com/bike-helmet-crash-detection#page-3