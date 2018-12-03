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Kaza sonrası yardım çağıran bisiklet kaskı üretildi

Bisiklet kullananlar kaza riskinin her an karşılarına çıkabileceğini bilirler. Specialized firmasının amacı da bisiklet kullanıcılarını bir nebze olsun rahatlatabilmek.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Bisiklet kullanıyorsanız kazanın nereden geleceğini bilemeyebilirsiniz. Şehir içinde açık bir araba kapısına çarpıp savrulabilir ya da dağ bisikletinizle arazide turlarken, kötü niyetli bir kayaya denk gelip kafanızı taşa vurabilirsiniz.

Specialized firması tam da burada yardımınıza koşmaya hazırlanıyor. ANGI adlı sensör, bisiklet kullanırken yaşayabileceğinizi öngördüğü 3 tip kaza için yardım çağrısı gönderebiliyor. Bu kaza tiplerini; lineer (kaskınızın üstüne doğrudan bir cisim düşmesi gibi), rotasyonel (bisikletten düştüğünüzde kafanızın bir yere çarpması gibi) ve kaza sonrası gerçekleşen sarsıntı olarak gruplandırmak mümkün.

Firmanın ürettiği cihaz kabaca 2,5 cm x 3,8 cm boyutlarında ve yaklaşık 28 gr ağırlığında. Cihazı kullanabilmek için Bluetooth ara yüzünü kullanarak telefonunuz ile eşleştirmeniz ve telefon uygulamasını indirmeniz şart.

İhtiyaç anında yanınızda

Specialized Dijitalin yöneticisi Chris Zenthoefer, güvenlik hususunun bisiklet kullananlar için bir “tabu” olduğunu, bu yüzden ürettikleri teknolojinin en az sayıda yanlış alarm verecek şekilde dizayn edildiğini vurguluyor. Zenthoefer’e göre insanlar, kaza yapma ihtimalleri üzerine kafa yormak istemiyorlar.

Söz konusu sensör, yine aynı firma üretimi kasklarla birlikte alınabilecek. Kask fiyatları değişkenlik göstermekle birlikte, akıllı telefon uygulaması ilk yılın ardından 30$ üyelik ücreti talep ediyor.


https://www.popsci.com/bike-helmet-crash-detection#page-3 Yorum Yaz
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erkanberk 5 ay
Böyle kasklarda da lazım elbet. Ama önce insanlık lazım anlayış lazım. Nitekim ülkemizde bisiklet ile trafikte seyretmek o kadar ama o kadar zor ki. Beni ancak bisikletçi kardeşlerim anlar. Ne kask fayda eder ne miğfer nede zırh. Bisikleti görünce üstüne kıran veya sıkıştıran öküzler var benim güzel ülkemde. Yarım saat yazsam da kesmez beni.
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DH Misafiri 5 ay
Türkiye'de bir start-up da yaptı bu kaskı. Neden onun haberi yapılmıyor?
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deniz_sea 5 ay
Kafa atıncada çağırması lazım sonuçta karşı tarafa lazım olacak o zaman da:) :)
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grafiker 5 ay
Bu arada garmin bunu bedava veriyor :)
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grafiker 5 ay
Evet güzel bir gelişme fakat Garmin bisiklet yol bilgisayarları zaten bunu yapabiliyor. Fakat telefonunuz hep yanınızda olmalı maalesef. bunların sim kartlı modeli de olmalı.
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