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Tam Boyutta Gör Mayıs ayında bir kez daha en çok satılan elektrikli otomobil olan Togg T10X, Yalova’da kontrolden yaklaşık 4 metre yükseklikten uçarak takla attı. Kazadan iki kişinin yaralandığı bilgisi verilirken paylaşılan görsellerde ise Togg T10X’in bütünlüğünü büyük oranda koruduğu görülüyor.

Togg sağlamlığıyla ön planda

Tam Boyutta Gör İHA’nın haberine göre Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dağ yolunda ilerleyen H.B (69) idaresindeki Togg T10X, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola uçtu. Henüz yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu karayoluna düşen T10X’in düştükten sonra takla attığı ve araç içindeki iki kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtiliyor.

Mayıs ayında en çok satılan elektrikli otomobiller 1 gün önce eklendi

Elbette bu, Togg’un ilk kazası değil. Daha önceki kazalarda da aracın sağlamlığı dikkatleri çekmişti. Henüz geçen ay meydana gelen bir diğer kazada Togg T10X’e arkadan tır çarpmıştı. Kazada Togg’un arka tarafı içeri göçerken tırın ön kısmında da önemli bir hasar meydana gelmişti.

Tam Boyutta Gör Kaza sonrasında Togg sürücü yaptığı açıklamada "Çarpmanın ardından TOGG hemen 112'yi arayıp hem kazayı hem de konumu bildirmiş. Aracın şasi demirini görünce minnet ettim. Başka bir araç olsaydı, şu an defin işlemleri başlamıştı" ifadelerini kullanmıştı.

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Büyük kazada TOGG T10X sağlamlığıyla öne çıktı

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