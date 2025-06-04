Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Büyük kazada TOGG T10X sağlamlığıyla öne çıktı

    Mayıs ayını en çok satan elektrikli araç olarak tamamlayan Togg T10X, bayram öncesinde karıştığı bir kazayla gündemde. 4 metreden takla atan T10X’in sağlamlığı ise kazada ön plana çıktı.

    Büyük kazada TOGG T10X sağlamlığıyla öne çıktı Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında bir kez daha en çok satılan elektrikli otomobil olan Togg T10X, Yalova’da kontrolden yaklaşık 4 metre yükseklikten uçarak takla attı. Kazadan iki kişinin yaralandığı bilgisi verilirken paylaşılan görsellerde ise Togg T10X’in bütünlüğünü büyük oranda koruduğu görülüyor.

    Togg sağlamlığıyla ön planda

    Büyük kazada TOGG T10X sağlamlığıyla öne çıktı Tam Boyutta Gör
    İHA’nın haberine göre Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dağ yolunda ilerleyen H.B (69) idaresindeki Togg T10X, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola uçtu. Henüz yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu karayoluna düşen T10X’in düştükten sonra takla attığı ve araç içindeki iki kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtiliyor.

    Elbette bu, Togg’un ilk kazası değil. Daha önceki kazalarda da aracın sağlamlığı dikkatleri çekmişti. Henüz geçen ay meydana gelen bir diğer kazada Togg T10X’e arkadan tır çarpmıştı. Kazada Togg’un arka tarafı içeri göçerken tırın ön kısmında da önemli bir hasar meydana gelmişti.

    Büyük kazada TOGG T10X sağlamlığıyla öne çıktı Tam Boyutta Gör
    Kaza sonrasında Togg sürücü yaptığı açıklamada "Çarpmanın ardından TOGG hemen 112'yi arayıp hem kazayı hem de konumu bildirmiş. Aracın şasi demirini görünce minnet ettim. Başka bir araç olsaydı, şu an defin işlemleri başlamıştı" ifadelerini kullanmıştı.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    wert1903 +89 fad32 +50 Şıh Hazretleri +48 LastStand +44 emrekaradag +34 mcaylak +33 V4LKyR +27 Cem300 +27 Surface Area +25 kayamtky +25
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    61 Kişi Okuyor (14 Üye, 47 Misafir) 19 Masaüstü 42 Mobil
    fatalrhymer54, sukru sarimsakci, KQUKSUT7YO ve 10 üye daha okuyor
    F
    S
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1985 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    TOGG, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha kaza togg t10x Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı360b
    TikTok Sayfası3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    astigmat gözlük kullanılmazsa ne olur 232 nerenin kodu vk film izle eczanelerde cesaret hapı varmı arabanın altını vurdum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P4
    Acer TravelMate P4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum