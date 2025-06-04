Büyük kazada TOGG T10X sağlamlığıyla öne çıktı

Togg sağlamlığıyla ön planda
Elbette bu, Togg’un ilk kazası değil. Daha önceki kazalarda da aracın sağlamlığı dikkatleri çekmişti. Henüz geçen ay meydana gelen bir diğer kazada Togg T10X’e arkadan tır çarpmıştı. Kazada Togg’un arka tarafı içeri göçerken tırın ön kısmında da önemli bir hasar meydana gelmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor
D
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!
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