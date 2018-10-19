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Kendi kendine dengede durabilen bisiklet

Çin'in Tsinghua Üniversitesi'ndeki öğrenciler kendi kendi dengede durabilen ve uzaktan kontrol edilebilen bisiklet geliştirdi. Bisiklet eşya taşımak ya da sahibini takip etmek için kullanılabilir.
7 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kendi kendine dengede durabilen bisiklet

Kendi kendine pedal çeviren ve üzerinize doğru gelen sürücüsüz bisiklet düşüncesi biraz ürkütücü olsa da Çinli üniversite öğrencileri uzun çalışmaların sonucunda bu bisikleti geliştirdi. Tsinghua Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından geliştirilen bisiklet; kendi kendine dengede durabiliyor ve uzaktan kontrol vasıtasıyla hareket edebiliyor. 


Basit nesneleri taşıyabiliyor 

Projede öğrencilere liderlik eden Profesör Mingguo Zhao, ekip olarak insanların bisikleti nasıl dengede tuttuklarına odaklandıklarını belirtiyor. İnsanların gidona baskı uyguladığını dile getiren Zhao, kendi sistemlerinde de gidona benzer bir kuvvet uygulandığını ve bu sayede bisikletin dengesini koruyabildiğini belirtiyor.


Bisikletin bir sürücüyle birlikte dengesini koruyup koruyamacağı hakkında açıklama yapılmış değil ancak bisikletin; su ve kıyafet gibi basit nesneleri taşıyabileceği vurgulanıyor. Ekip bir GPS sistemi üzerinde çalıştıklarını ve bu GPS sistemini bisiklete dahil ettikten sonra bisikletin belirli rotalarda tamamen otonom olarak ilerleyebileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra bisiklet şu anda sahibini takip etme yeteneğine sahip. Bu da bisiklet hırsızlığının yaygın olduğu Çin'de bisiklet sahipleri için ciddi bir avantaj olabilir. 




http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/18/c_137540774.htm Yorum Yaz
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grafman09 7 ay en beğenilen
Kendi kendine giden araba, tır, kamyon, motor, bisiklet. Ulen insanda sürüş keyfi bırakmayacaklar :))
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mavizaman 7 ay
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BlueDay_86 7 ay
Bizimkiler daha yerli otomobil yapamadı adamlar kendi kendine dengede duran bisiklet bile yaptı 😂
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gun 7 ay
Bunu hırsız çalacak sonra eve gel diyeceksin boşluk bulup kaçacak eve dönecek güzel olur
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fthkn 7 ay
Çalışıyorlar ve çok da kaynak harcıyorlar. Onlar için önemi yok. Harcanan kaynağın para hesabını yapmıyorlar. Para olarak düşündüğünüzde herşey zarar gibi geliyor ve hiç gelişme olmuyor. ABD Çin gibi ülkelerde kaynaklar geliştiricilerin önüne seriliyor. Bunlar büyük şirketler tarafından çoğunlukla bütçe dışından hibe ediliyor. Dediğim gibi para olarak düşünüldüğünde gelişme olmaz. Çoğu kaynak da boşa gidiyor ama sonucunda elde ettikleri veriler çok değerli oluyor.
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ozgurrdunya 7 ay
Herşeyi bir kenara bıraktım. Kendi kendine dengede duran bisikletin ne faydası olacak? Ne anlamı kalıyor bu şekilde elektronik sistemle donatılmış bisikletleri kullanmanın? Bisiklet bu otomobil veya motorlu bir taşıt değil.
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KYMELRIA 7 ay
iyice araştırdınız mı gerçek mi diye? atv nin durumuna düşmeyin sonra. ip mip vardır belki
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grafman09 7 ay en beğenilen
Kendi kendine giden araba, tır, kamyon, motor, bisiklet. Ulen insanda sürüş keyfi bırakmayacaklar :))
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HIGHER 7 ay grafman09
Daha iyi olur bence.
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