Kendi kendine dengede durabilen bisiklet





Kendi kendine pedal çeviren ve üzerinize doğru gelen sürücüsüz bisiklet düşüncesi biraz ürkütücü olsa da Çinli üniversite öğrencileri uzun çalışmaların sonucunda bu bisikleti geliştirdi. Tsinghua Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından geliştirilen bisiklet; kendi kendine dengede durabiliyor ve uzaktan kontrol vasıtasıyla hareket edebiliyor.





Basit nesneleri taşıyabiliyor

Projede öğrencilere liderlik eden Profesör Mingguo Zhao, ekip olarak insanların bisikleti nasıl dengede tuttuklarına odaklandıklarını belirtiyor. İnsanların gidona baskı uyguladığını dile getiren Zhao, kendi sistemlerinde de gidona benzer bir kuvvet uygulandığını ve bu sayede bisikletin dengesini koruyabildiğini belirtiyor.





Bisikletin bir sürücüyle birlikte dengesini koruyup koruyamacağı hakkında açıklama yapılmış değil ancak bisikletin; su ve kıyafet gibi basit nesneleri taşıyabileceği vurgulanıyor. Ekip bir GPS sistemi üzerinde çalıştıklarını ve bu GPS sistemini bisiklete dahil ettikten sonra bisikletin belirli rotalarda tamamen otonom olarak ilerleyebileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra bisiklet şu anda sahibini takip etme yeteneğine sahip. Bu da bisiklet hırsızlığının yaygın olduğu Çin'de bisiklet sahipleri için ciddi bir avantaj olabilir.









http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/18/c_137540774.htm