    Xiaomi SU7 sürüş asistanında güvenlik riski: Araçlar geri çağrılıyor

    Xiaomi, yaklaşık altı ay önce yaşanan ölümcül kazadan sonra sürücü destek yazılımındaki hatalar nedeniyle Çin'deki yüz binlerce SU7 elektrikli aracı geri çağırıyor.

    xiaomi su7 geri çağrılıyor
    Xiaomi, bugüne kadar ürettiği tüm elektrikli SU7'lerin üçte birini geri çağırdı. Sorun, belirli sürüş senaryolarında başarısız olabilen sürücü destek yazılımında yatıyor.

    116,887 SU7 geri çağrıldı

    Geri çağırma, 6 Şubat 2024 - 30 Ağustos 2025 tarihleri ​​arasında üretilen "Standart Edition” modelini kapsıyor. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'ne (SAMR) göre, gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) devreye alındığında bazı araçlar olağanüstü yol senaryolarını yeterince algılayamayabiliyor, uyaramayabiliyor ya da hatalı tepki gösterebiliyor. Sürücü yeterince hızlı davranmazsa, bu durum kazaya sebebiyet verebiliyor.

    Kablosuz güncellemeyle sorun çözülecek

    Xiaomi, sorunu uzaktan ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle çözeceğini söylüyor. Ancak şirket, sosyal medyada SU7 ve YU7 SUV'nin en yeni Xiaomi HyperOS 1.10.0 sistemine yükseltileceğini duyurdu.

    Xiaomi SU7, Mart 2024’te çıkışından bu yana yaklaşık 340.000 adet satarak Çin pazarında popülerliğini sürdürüyor. Sedan, Standart, Pro ve Max olmak üzere üç donanım seviyesinde sunuluyor.

    Xiaomi'nin otonom sürüş sisteminin güvenliği, Mart ayında Standart SU7'nin otoyol bariyerine çarpmasıyla gündeme geldi. Bu kazada üç kişi hayatının kaybettiği bildirildi.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 8 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

