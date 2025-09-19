Xiaomi SU7 sürüş asistanında güvenlik riski: Araçlar geri çağrılıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bugüne kadar ürettiği tüm elektrikli SU7'lerin üçte birini geri çağırdı. Sorun, belirli sürüş senaryolarında başarısız olabilen sürücü destek yazılımında yatıyor.

Mijia Outdoor el feneri tanıtıldı 11 sa. önce eklendi

116,887 SU7 geri çağrıldı

Geri çağırma, 6 Şubat 2024 - 30 Ağustos 2025 tarihleri ​​arasında üretilen "Standart Edition” modelini kapsıyor. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'ne (SAMR) göre, gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) devreye alındığında bazı araçlar olağanüstü yol senaryolarını yeterince algılayamayabiliyor, uyaramayabiliyor ya da hatalı tepki gösterebiliyor. Sürücü yeterince hızlı davranmazsa, bu durum kazaya sebebiyet verebiliyor.

Kablosuz güncellemeyle sorun çözülecek

Xiaomi, sorunu uzaktan ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle çözeceğini söylüyor. Ancak şirket, sosyal medyada SU7 ve YU7 SUV'nin en yeni Xiaomi HyperOS 1.10.0 sistemine yükseltileceğini duyurdu.

Xiaomi SU7, Mart 2024’te çıkışından bu yana yaklaşık 340.000 adet satarak Çin pazarında popülerliğini sürdürüyor. Sedan, Standart, Pro ve Max olmak üzere üç donanım seviyesinde sunuluyor.

Xiaomi'nin otonom sürüş sisteminin güvenliği, Mart ayında Standart SU7'nin otoyol bariyerine çarpmasıyla gündeme geldi. Bu kazada üç kişi hayatının kaybettiği bildirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi SU7'de güvenlik riski: Araçlar geri çağrılıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: