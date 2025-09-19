Türkiye’de elektrikli araç şarjlarının üçte ikisi yenilenebilir enerjiden şarj oldu

Elektrikli araçlarda yüzde 124, şarj istasyonun yüzde 49 artış
Ağustos ayında şarj istasyonlarının toplam elektrik tüketimi 55 milyon 309 bin 381 kilovatsaat olarak kaydedildi. Tüketim, sadece bir ay öncesine göre neredeyse 10 milyon kWh yükseldi. Ağustos ayındaki toplam tüketimin yüzde 87,8’i DC soketlerden karşılandı.
Araçların yüzde 60’ı temiz enerjiye şarj oldu
Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) sahibi istasyonlar olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla ağustos ayında her üç elektrikli araçtan ikisinin şarjı temiz enerjiyle karşılandı.
Elektrik tüketiminde liderlik ise İstanbul’un oldu. Ağustos ayında İstanbul 12 bin 285 megavatsaat ile en fazla elektrik tüketen şehir olurken, Ankara 5 bin 732 megavatsaat, İzmir ise 3 bin 599 megavatsaat ile sıralamada ikinci ve üçüncü sırayı aldı.
Soket türlerine bakıldığında, ağustos ayında AC şarj soket sayısı yüzde 2,1 artışla 19 bin 284’e, DC şarj soket sayısı ise yüzde 3,7 artışla 14 bin 308’e yükseldi. Temmuz ayı verileri, AC soket sayısının 18 bin 888, DC soket sayısının ise 13 bin 794 olduğunu gösteriyordu.
Şarj ağı altyapısında son durum
Ek olarak Tesla’nın Supercharger ağı geçtiğimiz ay en çok tüketim yapan 8. ağ ile ağustos ayında yüzde 97’lik artışla 4. sıraya sıçradı.
Şarj istasyonlarındaki elektrik tüketiminin yüzde 24,38’ini Trugo, yüzde 20,78’ini Zes ve yüzde 8,08’ini Eşarj karşıladı.
Kurulu gücün elektrikli araç sayısına oranı ise düşmeye devam ediyor. Bu oran, her bir elektrikli araca düşen ortalama şarj gücünü ifade ediyor. Yani bu, altyapı yeterliliği olarak da okunabilir. Ağustos ayında bu oranda 7,92 kW’a düştü.
Bu düşüş ana nedeni altyapı yatırımlarının elektrikli araç satışlarına yetişememesi. Aylardır bu oranda düşüş yaşanıyor olsa da Türkiye halen, araç başına düşen güç açısından küresel ortalamanın çok üstünde. Küresel ortalamada araç başına şarj kapasitesinde bir elektrikli araca yaklaşık 2,8 kW, Avrupa Birliği'nde ise 2,6 kW şarj kapasitesi düşüyor.
