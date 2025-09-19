Giriş
    Türkiye’de elektrikli araç şarjlarının üçte ikisi yenilenebilir enerjiden şarj oldu

    EPDK ağustos ayına ait Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri raporunu yayınladı. Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 60'ından fazlası temiz enerjiyle şarj edildi.

    Türkiye’de elektrikli araç şarjının üçte ikisi temiz enerjiden Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ağustos ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, ağustos ayında önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 33 bin 592’ye ulaştı. Öte yandan, Türkiye’de elektrikli araç sayısı da ağustosta yüzde 6,5 artarak 310 bin 668’e ulaştı. Son bir ayda 18 bin 893 adet elektrikli araç satıldı.

    Elektrikli araçlarda yüzde 124, şarj istasyonun yüzde 49 artış

    Türkiye’de elektrikli araç şarjının üçte ikisi temiz enerjiden Tam Boyutta Gör
    Yıllık artışlara baktığımızda elektrikli araçlarda yüzde 124,4, şarj istasyonu sayısında ise yüzde 49 yükseliş yaşandı. EPDK verilerine göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de önceki aya göre yüzde 3,7, önceki yıla göre yüzde 77 artışla 2 bin 461 megavata yükseldi.

    Ağustos ayında şarj istasyonlarının toplam elektrik tüketimi 55 milyon 309 bin 381 kilovatsaat olarak kaydedildi. Tüketim, sadece bir ay öncesine göre neredeyse 10 milyon kWh yükseldi. Ağustos ayındaki toplam tüketimin yüzde 87,8’i DC soketlerden karşılandı.

    Araçların yüzde 60’ı temiz enerjiye şarj oldu

    Türkiye’de elektrikli araç şarjının üçte ikisi temiz enerjiden Tam Boyutta Gör
    Bunun yüzde 63,8’ine denk gelen 35 milyon 302 bin 764 kilovatsaatlik enerji, yeşil şarj istasyonlarından karşılandı. Kalan 20 milyon 6 bin 617 kilovatsaatlik tüketim ise diğer istasyonlar üzerinden gerçekleşti.

    Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) sahibi istasyonlar olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla ağustos ayında her üç elektrikli araçtan ikisinin şarjı temiz enerjiyle karşılandı.

    Elektrik tüketiminde liderlik ise İstanbul’un oldu. Ağustos ayında İstanbul 12 bin 285 megavatsaat ile en fazla elektrik tüketen şehir olurken, Ankara 5 bin 732 megavatsaat, İzmir ise 3 bin 599 megavatsaat ile sıralamada ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

    Soket türlerine bakıldığında, ağustos ayında AC şarj soket sayısı yüzde 2,1 artışla 19 bin 284’e, DC şarj soket sayısı ise yüzde 3,7 artışla 14 bin 308’e yükseldi. Temmuz ayı verileri, AC soket sayısının 18 bin 888, DC soket sayısının ise 13 bin 794 olduğunu gösteriyordu.

    Şarj ağı altyapısında son durum

    Türkiye’de elektrikli araç şarjının üçte ikisi temiz enerjiden Tam Boyutta Gör
    Şarj ağında markalara geçtiğimizde en yaygın ağın 4 bin 795 soket ile Zes’e ait olduğu görülüyor. Zes, kendi ağında bin 794 adet DC ve 3 bin 1 adet de AC soket barındırıyor. Ancak Zes, DC soket bakımından Trugo ve Eşarj’ın gerisinde. Trugo, bin 873 adet ile bu alanda liderken onu bin 913 DC soket ile Eşarj takip ediyor.
    Türkiye’de elektrikli araç şarjının üçte ikisi temiz enerjiden Tam Boyutta Gör
    Şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimine baktığımızda ise Trugo, 13 bin 486 megavat ile en çok tüketimin yapıldığı, dolayısıyla da en çok tercih edilen ağ oldu. Bunda ağırlıklı olarak DC istasyonlara sahip olmasının etkisi büyük. Öte yandan Zes, 11 bin 491 megavat ile ikinci oldu. Temmuz ayı ile kıyaslandığında Zes’in tüketiminde yüzde 45 gibi keskin bir artış yaşanmış. Zes, bu dönemde istasyon sayılarında ciddi bir artış yapmadı, dolayısıyla bu artışın tam olarak nereden kaynaklandığı belirsiz.

    Ek olarak Tesla’nın Supercharger ağı geçtiğimiz ay en çok tüketim yapan 8. ağ ile ağustos ayında yüzde 97’lik artışla 4. sıraya sıçradı.

    Şarj istasyonlarındaki elektrik tüketiminin yüzde 24,38’ini Trugo, yüzde 20,78’ini Zes ve yüzde 8,08’ini Eşarj karşıladı.

    Kurulu gücün elektrikli araç sayısına oranı ise düşmeye devam ediyor. Bu oran, her bir elektrikli araca düşen ortalama şarj gücünü ifade ediyor. Yani bu, altyapı yeterliliği olarak da okunabilir. Ağustos ayında bu oranda 7,92 kW’a düştü.

    Bu düşüş ana nedeni altyapı yatırımlarının elektrikli araç satışlarına yetişememesi. Aylardır bu oranda düşüş yaşanıyor olsa da Türkiye halen, araç başına düşen güç açısından küresel ortalamanın çok üstünde. Küresel ortalamada araç başına şarj kapasitesinde bir elektrikli araca yaklaşık 2,8 kW, Avrupa Birliği’nde ise 2,6 kW şarj kapasitesi düşüyor.

    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

