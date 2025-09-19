Giriş
    Scania, otobüslere şarj edilebilir hibrit sistem getiriyor

    Scania, kamyonlarda kullanılan güç aktarma sistemini otobüslere taşıyor. Yeni şarj edilebilir hibrit sistem, düşük maliyet ve 80 km elektrikli menzil ile şehir içi ve uzun yol için çözüm sunuyor.

    Scania, otobüslere şarj edilebilir hibrit sistem getiriyor Tam Boyutta Gör
    Scania, otobüsler için yeni bir şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemi tanıttı. Bu teknoloji, halihazırda markanın kamyonlarında kullanılan Scania Super motor üzerine geliştirildi.

    Scania’nın yakıt verimliliğiyle öne çıkan 13 litrelik Super motoru, 343 kW ile 418 kW arasında güç seçenekleri sunuyor. İlk etapta yalnızca kamyonlarda kullanılan bu motor, şimdi şehir içi ve yolcu otobüsleri için de geliyor. Ancak bu kez sadece içten yanmalı versiyon değil, aynı zamanda şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği de sunulacak.

    Tamamen elektrikli otobüslerin hala yüksek maliyetleri nedeniyle çekimser kalan şehir içi taşımacılık şirketleri için PHEV, cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar pazarda ağırlıklı olarak sadece tam elektrikli şehir otobüsleri bulunurken, yolcu otobüslerinde böyle bir seçenek yoktu.

    Scania, PHEV’nin bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağını vurguluyor. Çünkü hibrit bir otobüs, uzun mesafelerde şarj altyapısına bağımlı kalmadan çalışabilir. Üstelik sıfır emisyon bölgelerine giriş izni de elde edebilir.

    Scania’nın yeni PHEV otobüs konfigürasyonu, farklı müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Şarj edilebilir hibrit versiyon, maliyet ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken uzun yolculuklarda yüksek konfor sunmayı hedefliyor.

    Teknoloji tarafında, entegre elektrik motoru ve altı ileri otomatik Powershift şanzımanıyla gelen PHEV, dört farklı modda çalışabiliyor: elektrik, hibrit, şarj koruma ve zorunlu şarj. Araç, tek şarjla 80 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş sağlayabiliyor. Söz konusu sistemde elektrik motoru 290 kW güç üretiyor.

