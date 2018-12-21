Kendi gücünü sağlayan elektrikli bandaj, yaraları daha hızlı iyileştirebilir

Araştırmacıların geliştirdikleri bandajları kullanmak söylenene göre eski yöntemlerden farklı olmayacak. Gövdemize bağlanan elektrotlara güç veren nano jeneratörlerle çalışan bandajlar, nefes alıp vermemiz ile çalışıyor. Nefes aldığımızda şişen göğüs kafesimiz, yara bölgesine düşük yoğunluklu titreşimler gönderen bu jeneratörleri aktif hale getiriyor.
Titreşimlerin iyileşme sürecine etkileri tam anlaşılamasa da bilim insanları, titreşimlerin fibroblastların (bir tür derici hücresi) yaşama şanslarını artırdığını ve yaralı bölgeye toplanmalarını sağladığını fark etmişler. Bu hareketlenme iyileşme süreci için anahtar rolü görüyor.
Maliyet etkin çözüm
Laboratuvar ortamında yapılan testler çok olumlu sonuçlar vermiş. Kemirgenlerde bulunan ve iyileşmesi yaklaşık iki hafta alan yaralar, üç günde iyileşebilmiş. Maliyet etkinliği çok yüksek olan bandaj için sıradaki testlerin domuz derisi üzerinde (insan derisine yakınlığından dolayı) yapılmasını bekleyen araştırma ekibi, daha sonra insan denekler üzerinde teste başlayacak. Her şey yolunda giderse artık yaralarımız çok kısa süreler içinde iyileşecek.
https://www.engadget.com/2018/12/19/self-powered-electric-bandages-could-speed-up-healing/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle