Kesinleşti; iPhone 4'de 512MB bellek bulunuyor

Sizlere Apple'ın WWDC 2010'un oturum videolarını ve yansılarını iTunes üzerinden geliştiricilere yayınladığını duyurmuştuk. Ve bu yansılardan biri (Uygulama İskeleti-147) Apple'ın, iPhone 4'de kullandığı belleğin kapasitesinin ne olduğunu resmi ağızdan öğrenmemizi sağladı.

Firmanın kendi silikon çözümü A4'ü kullandığı iPhone 4'ün önceki nesil iPhone'lara göre daha güçlü olacağı zaten beklenen birşeydi. iOS 4.0'la gelen Multi-Tasking desteği ve 720p çözünürlüğündeki videoyu düzenleyebilmesi, bu beklentinin doğruluğunu gözler önüne koyuyor ancak Apple'ın iPad'de 256MB'lık bellek kullanmış olmasını iPhone 4'de aynı kapasitede bir bellek kullanacağını söyleyenler de bulunuyordu. Digitimes'da Mayıs ayı içersinde yayınlanan bir yazıda da Apple'ın iPhone 4'de 512MB'lık bellek kullanacağının altı çizilmişti.

Hem beklentiler hem de Digitimes'ın iddiası doğru çıktı ve Apple'ın WWDC 2010'da yaptığı sunumlardan 147 kodlu olanında iPhone 4'ün 512MB'lık belleğe sahip olduğu doğrulandı. iPhone 3Gs ve iPad'in 256MB'lık belleğine karşılık iPhone 4'de 512MB'lık belleğe yer verilmesi, AppStore'da önümüzdeki yerini alacak daha gelişmiş oyunların ve Multi-Tasking'in daha verimli çalışması gibi çeşitli alanlarda iPhone 4'e avantaj sağlayacak. Ayrıca Apple'ın iPhone 4'de 512MB'lık belleğe yer vermesini, 2.nesil iPad'de daha yüksek kapasiteli belleğe sahip olabileceğine bir işaret olarak da değerlendirmemiz mümkün.