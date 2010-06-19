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Kesinleşti; iPhone 4'de 512MB bellek bulunuyor

8 yıl
20,8b
1
25
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Sizlere Apple'ın WWDC 2010'un oturum videolarını ve yansılarını iTunes üzerinden geliştiricilere yayınladığını duyurmuştuk. Ve bu yansılardan biri (Uygulama İskeleti-147) Apple'ın, iPhone 4'de kullandığı belleğin kapasitesinin ne olduğunu resmi ağızdan öğrenmemizi sağladı.

Firmanın kendi silikon çözümü A4'ü kullandığı iPhone 4'ün önceki nesil iPhone'lara göre daha güçlü olacağı zaten beklenen birşeydi. iOS 4.0'la gelen Multi-Tasking desteği ve 720p çözünürlüğündeki videoyu düzenleyebilmesi, bu beklentinin doğruluğunu gözler önüne koyuyor ancak Apple'ın iPad'de 256MB'lık bellek kullanmış olmasını iPhone 4'de aynı kapasitede bir bellek kullanacağını söyleyenler de bulunuyordu. Digitimes'da Mayıs ayı içersinde yayınlanan bir yazıda da Apple'ın iPhone 4'de 512MB'lık bellek kullanacağının altı çizilmişti.

Hem beklentiler hem de Digitimes'ın iddiası doğru çıktı ve Apple'ın WWDC 2010'da yaptığı sunumlardan 147 kodlu olanında iPhone 4'ün 512MB'lık belleğe sahip olduğu doğrulandı. iPhone 3Gs ve iPad'in 256MB'lık belleğine karşılık iPhone 4'de 512MB'lık belleğe yer verilmesi, AppStore'da önümüzdeki yerini alacak daha gelişmiş oyunların ve Multi-Tasking'in daha verimli çalışması gibi çeşitli alanlarda iPhone 4'e avantaj sağlayacak. Ayrıca Apple'ın iPhone 4'de 512MB'lık belleğe yer vermesini, 2.nesil iPad'de daha yüksek kapasiteli belleğe sahip olabileceğine bir işaret olarak da değerlendirmemiz mümkün.


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Tolgá 8 yıl
daha 2 sene önce 512 mb bellek kullanıyordum...
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sinuhe.s 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


dönüp dönüp rakiplerini tokatlııyor
ayfon
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Commander 8 yıl

Gennosuke

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


dönüp dönüp rakiplerini tokatlııyor
ayfon


Gif güzelmiş
Ama konuya pek bağlantısını kuramadım
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Fear Dot Com 8 yıl
DDR kaç bude işlemcisikaç çekirdek :D
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marikanwap 8 yıl
512mb yeterli bir deger oldugu halde ram miktari da tanitimda aciklanmadi. İslemcinin 1 ghz olma ihtimali yuksek. iPad tanitilirken zaten A4 islemcinin 1 ghz oldugu biliniyor diye iPhone tanitiminda bahsedilmemis olabilir. Eger 1 ghz olmaz ise en dusuk 800 mhz olur kanaatindayim. Ama yinede 1 ghz olmasinin kuvvetle muhtemel oldugunu dusunuyorum. Not: ingilizce karakterler icin ozur dilerim.
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napolyon94 8 yıl
Düşünsenize directx 9 iphone da xD,6600gt dengi bir kArt koyarlarsa sasmicam
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Batuist 8 yıl
eğer işlemci hızı 1GHz olsaydı bunu ta en başından gururla takdim ederlerdi.. bence satışları olumsuz yönde etkilememesi ve sürekli üzerinde olumsuz haberlerin ve yazılan çıkmaması vede bunun gibi gereksiz spakülasyonlarla başbaşa kalmaması için daha düşük olan işlemci saat hızı tüm bu nedenlerden dolayı bilinçli bir şekilde açıklanmamış olabilir.. Aksi halde insanlar ve tüm teknoloji medyası diğer tüm rakipleri karşısında iphone4teki işlemci hızının neden düşük tutulduğunun anlaşılamaması üzerinde ciddi olumsuz eleştiriler yapacaktı ... ve henüz piyasaya çıkmamış bir telefon için olumsuz etki yaratmaması için bu bilgi gizli tutuldu diye düşünüyorum.. aksi halde 1GHz olsaydı işlemci hızı apple'ın bunu söylememesi gibi bir durum söz konusu olabilirmiydi?? yada söylememek için ne gibi bir nedeni olabilirdi??
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mrykt 8 yıl
iphone 5 de nvidia mı ati mi tartışmaları başlayacak bu gidişle
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Chidori 8 yıl

Batuist
eğer işlemci hızı 1GHz olsaydı bunu ta en başından gururla takdim ederlerdi.. bence satışları olumsuz yönde etkilememesi ve sürekli üzerinde olumsuz haberlerin ve yazılan çıkmaması vede bunun gibi gereksiz spakülasyonlarla başbaşa kalmaması için daha düşük olan işlemci saat hızı tüm bu nedenlerden dolayı bilinçli bir şekilde açıklanmamış olabilir.. Aksi halde insanlar ve tüm teknoloji medyası diğer tüm rakipleri karşısında iphone4teki işlemci hızının neden düşük tutulduğunun anlaşılamaması üzerinde ciddi olumsuz eleştiriler yapacaktı ... ve henüz piyasaya çıkmamış bir telefon için olumsuz etki yaratmaması için bu bilgi gizli tutuldu diye düşünüyorum.. aksi halde 1GHz olsaydı işlemci hızı apple'ın bunu söylememesi gibi bir durum söz konusu olabilirmiydi?? yada söylememek için ne gibi bir nedeni olabilirdi??

1ghz oldugu duyurulmamismiydi?
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TRaMbLeN 8 yıl
benim pc de hala 512 ram var ve 2d- 3d çizim işlerimi görüyor :( sabretmeyi bu pc ile öğrendim :).
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FoxHound 8 yıl
Açıklama için teşekkürler...
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Guest-EE6EF2C69 8 yıl
bende çok merak ediyorum grafik yeteneklerini.
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DeepNote 8 yıl
İşlemci ile ilgili bir bilgi var mı kaç mhz'de çalıştığına dair?
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Erasmus78 8 yıl

farmakoloji

İşlemci ile ilgili bir bilgi var mı kaç mhz'de çalıştığına dair?


Artı olarak grafik ünitesi hakkında da bilgi istiyoruz artık.
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fatihcanery 8 yıl
zamanında bilgisayarımda 512 mb bellek var diye övünüyordum,simdi telefonlarda bile var :) teknoloji sınır tanımıyor,chiplerde nm lik küçülme oldukça daha neler görecez bakalım
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O.Beverly 8 yıl
fatihcanery

zamanında bilgisayarımda 512 mb bellek var diye övünüyordum,simdi telefonlarda bile var :) teknoloji sınır tanımıyor,chiplerde nm lik küçülme oldukça daha neler görecez bakalım


Aynen valla,bundan yaklaşık 15 sene önce ilk bilgisayarımda o bile yoktu

Haber için teşekkürler.
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