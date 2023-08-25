Tam Boyutta Gör AMD ve Nvidia arasında yaşanan rekabet, yerini ölçeklendirme ve yapay zeka teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda AMD'nin bu yıl piyasaya süreceği en önemli teknolojilerden biri olan FSR 3.0 için geri sayım başlamış durumda. Bugünse yonga devi, FSR 3.0 hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

FSR 3.0 destekli ilk oyunlar belli oldu

AMD, Gamescom 2023 ile eş zamanlı düzenlenen lansman etkinliğinde FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3) ve FSR 3.0 destekli oyunlara açıklık getirdi. Buna göre FSR 3.0, ''Fluid Motion Frames'' isimli yeni bir özellik sunacak. Bu özelliği Nivida DLSS 3.0 ile tanıtılan Frame Generation'a benzetebiliriz.

Bilmeyenler için Nvidia DLSS 3.0 ile birlikte tanıtılan kare oluşturma teknolojisi (Frame Generation), önceki karelerin görüntüsüne bakarak, yeni bir kare üretilmesini sağlıyor. Tabii ki tüm bu uygulama, tensör donanımı ve yapay zeka desteğiyle gerçekleşiyor. FSR 3.0 ise her gerçek kare için 4 adede kadar enterpolasyonlu kare üretebilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca AMD, FSR 3.0'ın çok yakında Forspoken ve Immortals of Aveum kullanıma sunulacağını duyurdu ve ilk performans sonuçlarını paylaştı. Buna göre 4K Ultra Yüksek RT ön ayarında Forspoken'da test edilen FSR 3.0, performans modunda kare hızını 36'dan 122 FPS'e kadar artırmayı başarıyor. Bu da neredeyse 3,4 katlık bir artışı temsil ediyor diyebiliriz.

AMD Ryzen 9 7945HX3D test edildi: AMD yeniden lider 2 gün önce eklendi

AMD, FSR 3.0'ın kalite modları, Radeon sürücü ve hangi ekran kartlarına destek sunulacağı konusunda herhangi bir açıklama paylaşmadı. Ayrıca FSR'nin yakında geleceğini resmi olarak doğrulamış olsa da ne yazık ki henüz belirli bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Haber Güncelleniyor...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD, FSR 3.0 destekli ilk oyunları duyurdu: Yakında geliyor