AMD, FSR 3.0 destekli ilk oyunları duyurdu: Yakında geliyor

FSR 3.0 destekli ilk oyunlar belli oldu
AMD, Gamescom 2023 ile eş zamanlı düzenlenen lansman etkinliğinde FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3) ve FSR 3.0 destekli oyunlara açıklık getirdi. Buna göre FSR 3.0, ''Fluid Motion Frames'' isimli yeni bir özellik sunacak. Bu özelliği Nivida DLSS 3.0 ile tanıtılan Frame Generation'a benzetebiliriz.
Bilmeyenler için Nvidia DLSS 3.0 ile birlikte tanıtılan kare oluşturma teknolojisi (Frame Generation), önceki karelerin görüntüsüne bakarak, yeni bir kare üretilmesini sağlıyor. Tabii ki tüm bu uygulama, tensör donanımı ve yapay zeka desteğiyle gerçekleşiyor. FSR 3.0 ise her gerçek kare için 4 adede kadar enterpolasyonlu kare üretebilecek.
AMD, FSR 3.0'ın kalite modları, Radeon sürücü ve hangi ekran kartlarına destek sunulacağı konusunda herhangi bir açıklama paylaşmadı. Ayrıca FSR'nin yakında geleceğini resmi olarak doğrulamış olsa da ne yazık ki henüz belirli bir çıkış tarihi bulunmuyor.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.