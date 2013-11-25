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Kickstarter üzerinde destek arayan modüler yapılı donanım ara yüzü: Palette

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde destek arayan modüler yapılı donanım ara yüzü: Palette
İlginç ve bir o kadar faydalı içeriklerin destek aramaya devam ettiği popüler platformlardan Kickstarter üzerinde başlatılan Palette projesi, kişilere yazılım kontrol noktasında modüler yapılı fiziksel bir kullanıcı ara yüz sağlayabiliyor.
Site üzerinde Kanada merkezli olarak Calvin Chu tarafından başlatılan Palette, farklı malzeme seçenekleriyle üretilmiş bir çok amaçlı kontrol ünitesi. Üzerlerinde tuş, kaydırma tekerleği ve standart tekerlek kontrol birimi bulunan farklı bloklar halinde hazırlanan ve isteğe bağlı kombinasyonların kurulmasına imkan veren ürün, aynı zamanda dahili RGB LED ışık sistemiyle de karanlık ortamlarda ilgi çekici bir görüntü sergileyebiliyor. Örnek olarak fotoğrafçılara ya da grafik tasarımcılara kurulan özel uygulaması (Mac OSX uyumlu ancak Windows desteği gelecek) üzerinden yapılan atamalara göre ekstra tuş ve tekerlek desteği veren ya da DJ'lere ses kontrol ve düzenleme noktasında yardımcı olabilen Palette, isteğe bağlı olarak oyunlarda da kullanılabiliyor. Şimdilik sadece Adobe Lightroom, Photoshop ve Mixxx isimli yazılımlarına destek verdiği belirtilen kontrol ünitesi, ilerleyen zamanlarda bütün Adobe Creative Suite ailesi, Traktor ve Abelton gibi müzik ve Spotify ile Google Maps gibi yazılımlarla da aktif olarak kullanılabilecek.
Modüler yapısıyla dikkat çeken Palette, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin, bitimine 41 gün kala 332 bağış ile 48,416$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 99$ (Kanada dışı 20$ kargo) bağış ile 4 modüle sahip paketi 2014 Haziran ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kickstarter üzerinde destek arayan modüler yapılı donanım ara yüzü: Palette
Kickstarter üzerinde destek arayan modüler yapılı donanım ara yüzü: Palette

http://www.kickstarter.com/projects/cchu/palette-a-freeform-interface-that-controls-any-sof Yorum Yaz
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deadric 5 yıl
Güzel de bu işleri tabletler ile yapıyorlar artık. Evet fiziksel olarak ses kontrol mix işleri güzel olur ama tabletler ile pc ler entegre çalıştığında çok daha kullanışlı işler çıkarabiliyorlar.
Örnek:
www.youtube.com/watch?v=7akUpXOHZoQ?
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skylineGTR_34 5 yıl
Donanim eklemeleri cok sacma olmus is yazilimda bitiyor sonucta, ya da 100$'lik fiyat inandirici olsun istmisler. Ayni arayuzu cizip android uygulamasi yapip yayinlasan insanlar kendi cihazini kullanir. Arkadas bir dersin projesinde(3.5 ayda programlamayi falan ogrenme de dahil) android tabanli beatbox(su djlerin kullandigi cihazlardan) uygulamasi yapmisti. Bu kadar basit yani. 100$ cok fazla fiyat olarak.
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Nokia Specialist 5 yıl
Bu olmamış
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cceviz 5 yıl
bol tuşlu bir mouse daha pratik olur bence.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bu proje fazla ilgimi çekmese de
modüler cep telefonu projesinin geleceği açısından
bu projenin gelişme ve sonuç süreci bir çok açıdan
güzel bir referans çizergesi olacaktır ! :)
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