Kickstarter üzerinde destek arayan modüler yapılı donanım ara yüzü: Palette

İlginç ve bir o kadar faydalı içeriklerin destek aramaya devam ettiği popüler platformlardan Kickstarter üzerinde başlatılan Palette projesi, kişilere yazılım kontrol noktasında modüler yapılı fiziksel bir kullanıcı ara yüz sağlayabiliyor.

Site üzerinde Kanada merkezli olarak Calvin Chu tarafından başlatılan Palette, farklı malzeme seçenekleriyle üretilmiş bir çok amaçlı kontrol ünitesi. Üzerlerinde tuş, kaydırma tekerleği ve standart tekerlek kontrol birimi bulunan farklı bloklar halinde hazırlanan ve isteğe bağlı kombinasyonların kurulmasına imkan veren ürün, aynı zamanda dahili RGB LED ışık sistemiyle de karanlık ortamlarda ilgi çekici bir görüntü sergileyebiliyor. Örnek olarak fotoğrafçılara ya da grafik tasarımcılara kurulan özel uygulaması (Mac OSX uyumlu ancak Windows desteği gelecek) üzerinden yapılan atamalara göre ekstra tuş ve tekerlek desteği veren ya da DJ'lere ses kontrol ve düzenleme noktasında yardımcı olabilen Palette, isteğe bağlı olarak oyunlarda da kullanılabiliyor. Şimdilik sadece Adobe Lightroom, Photoshop ve Mixxx isimli yazılımlarına destek verdiği belirtilen kontrol ünitesi, ilerleyen zamanlarda bütün Adobe Creative Suite ailesi, Traktor ve Abelton gibi müzik ve Spotify ile Google Maps gibi yazılımlarla da aktif olarak kullanılabilecek.

Modüler yapısıyla dikkat çeken Palette, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin, bitimine 41 gün kala 332 bağış ile 48,416$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 99$ (Kanada dışı 20$ kargo) bağış ile 4 modüle sahip paketi 2014 Haziran ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/cchu/palette-a-freeform-interface-that-controls-any-sof