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Kickstarter üzerinde destek arayan yeni bir üç boyutlu kontrol ünitesi: iMotion

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde destek arayan yeni bir üç boyutlu kontrol ünitesi: iMotion

Kickstarter üzerinde destek arayan yeni bir üç boyutlu kontrol ünitesi: iMotion
Popüler bağış sitesi Kickstarter, teknoloji tarafında birçok üç boyutlu kontrol ünitesine ev sahipliği yapıyor, destek arıyor ve çoğu zaman bu desteği bularak ürünleri son kullanıcılaya ulaştırıyor. Bu potansiyelin farkında olan firmalardan Intellect Motion, site üzerinde iMotion isimli yeni bir kablosuz kontrol cihazı için destek aramaya başlamış durumda.
Ele ya da gövdenin istenilen bölgesine takılabilen ve sunduğu özellikler bakımından Leap Motion benzeri bir kullanım yapısı sunan iMotion, PC, Mac, Linux, Android, iOS işletim sistemleri ve Kickstarter sayesinde hayat bulan Oculus Rift ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan üç adet LED ışık, jiroskop, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi (Adaptör olarak beraberinde geliyor) ve ivmeölçer ile standart bilgisayar kameralarının (640x480 piksel / 30 FPS çekim yapabilen) yardımıyla farklı eksenlerde algılama yapabilen ürün, geliştiricilerin söylediğine göre kullanıcılara 5 metre mesafe içerisinde sanal bir dokunmatik ekran oluşturuyor ve ayrıca bünyesinde yer alan titreşim motoruyla anlık olarak geri bildirim alınabiliyor. Farklı oyunların oynanması, uygulamaların ya da işletim sistemlerinin kontrol edilmesi gibi kullanım alanları sunabilen iMotion, son olarak HDMI ya da MHL bağlantılarını aktif olarak kullanıyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin, bitimine 27 gün kalan 380 bağış ile 33,903$'lık kısmını toplayan iMotion projesi, yapılacak 59$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/576456616/imotion-3d-motion-controller-with-haptic-feedback Yorum Yaz
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Moribito 5 yıl en beğenilen
Destek olmayi dusunseydim bile olmazdim. Isme bak "iMotion", olm biraz degisik, biraz kendine ozgu, bir orjinal isim bulun.
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aspirin_00 5 yıl
samsung televizyonda el hareketine duyarlı, aparata da gerek yok gerçi bunun kadar farklı hareket seçeneği yok ama ileride olma olasılığı fazla. 40es ile f serisinde ilerleme olduğunu görenler bilir.
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Akstrev 5 yıl
Beyler, Apple bu adamlara bir milyar dolarlık dava açar. Demedi demeyin?
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Ciginix 5 yıl
Moribito
Destek olmayi dusunseydim bile olmazdim. Isme bak iMotion, olm biraz degisik, biraz kendine ozgu, bir orjinal isim bulun.

Apple kullanıcısı değilim ben bile verdim artını, direk Apple'ı çağrıştırıyor.
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Ciddiyetsiz 5 yıl
iMotion olmaz. Apple amca kızar sonra tutarsa bu iş isim hakkı davası falan açar. aman diyim.
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Fear of the Dark 5 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz
iMotion olmaz. Apple amca kızar sonra tutarsa bu iş isim hakkı davası falan açar. aman diyim.

Haklı olarak
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akustikcandir 5 yıl
video açılmıyo
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DH Misafiri 5 yıl
24. saniyede aleti tehlikeli yere takmış
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SEO-Uzmanı 5 yıl
çok para !
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Steve Meade 5 yıl
Moribito
Destek olmayi dusunseydim bile olmazdim. Isme bak iMotion, olm biraz degisik, biraz kendine ozgu, bir orjinal isim bulun.

Duygularıma tercüman olmuşsun verdim artını
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Moribito 5 yıl en beğenilen
Destek olmayi dusunseydim bile olmazdim. Isme bak "iMotion", olm biraz degisik, biraz kendine ozgu, bir orjinal isim bulun.
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