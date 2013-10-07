Kickstarter'da aradığı desteği bulan yüksek hızlı video kamera: Edgertronic

Bağımsız geliştiriciler ya da ufak bütçeli şirketlerin hazırladıkları faydalı ve çoğu zaman ilginç ürünlere ev sahipliği yapan Kickstarter'da aradığı desteği bulan güncel projelerden Edgertronic, kişilere yüksek hızlı videoların keyfine varma şansı veriyor.

Yüksek hızlı video çekimi yapabilen kameraların oldukça yüksek fiyatlara satılması ve boyutlarının nispeten büyük olması gibi nedenler ile geliştirilen Edgertronic, bünyesinde taşıdığı özel CMOS sensörü ile 1280 x 1024 piksel çözünürlükte 494 FPS, 1280 x 720 piksel çözünürlükte 701 FPS, 866 x 720 piksel çözünürlükte 1,000 FPS, 640 x 480 piksel çözünürlükte 1,849 FPS, 1024 x 128 piksel çözünürlükte 4,658 FPS, 320 x 240 piksel çözünürlükte 5,712 FPS, 208 x 160 piksel çözünürlükte 9,836 FPS ve son olarak 192 x 96 piksel çözünürlükte 17,791 FPS gibi oldukça yüksek hızlarda renkli çekim yapabiliyor. 111 x 108 x 79 mm boyut ve 862 gram ağırlık değerleriyle hazırlanan ürün, Nikon F-mount lensler (Beraberinde Nikon 50mm F1.8 D geliyor) ile kullanılabiliyor, soğutma işlemleri için dahili bir fan, bağlantı işlemleri içinse 2 adet USB ve 10/100 Ethernet portlarını bünyesinde barındırıyor. Renkli modunda 100 - 400, siyah beyaz modunda ise 400 - 1600 ISO değeri sunabilen Edgertronic, çekimlerini H.264 formatında yaparak SD hafıza kartları üzerine aktarıyor. Kamera, bağlı bilgisayar modelleri üzerine yüklenen standart internet tarayıcıları ile birçok ayar seçeneğiyle kontrol edilebiliyor.

Yapılacak 4,895$ bağış ile şimdilik Amerika merkezli olarak elde edilebilen yüksek hızlı video kamera modeli Edgertronic, site üzerinde başlanırken konan 97,900$ hedefi 98 bağış ile 139,941$ seviyesine taşımış ve projeyi bitimine 15 saat kala başarıyla tamamlamış durumda. Kamera hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1521768569/edgertronictm-the-first-affordable-high-speed-vide