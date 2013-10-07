Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kickstarter'da aradığı desteği bulan yüksek hızlı video kamera: Edgertronic

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
600
1
8
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kickstarter'da aradığı desteği bulan yüksek hızlı video kamera: Edgertronic
Kickstarter'da aradığı desteği bulan yüksek hızlı video kamera: Edgertronic
Bağımsız geliştiriciler ya da ufak bütçeli şirketlerin hazırladıkları faydalı ve çoğu zaman ilginç ürünlere ev sahipliği yapan Kickstarter'da aradığı desteği bulan güncel projelerden Edgertronic, kişilere yüksek hızlı videoların keyfine varma şansı veriyor.
Yüksek hızlı video çekimi yapabilen kameraların oldukça yüksek fiyatlara satılması ve boyutlarının nispeten büyük olması gibi nedenler ile geliştirilen Edgertronic, bünyesinde taşıdığı özel CMOS sensörü ile 1280 x 1024 piksel çözünürlükte 494 FPS, 1280 x 720 piksel çözünürlükte 701 FPS, 866 x 720 piksel çözünürlükte 1,000 FPS, 640 x 480 piksel çözünürlükte 1,849 FPS, 1024 x 128 piksel çözünürlükte 4,658 FPS, 320 x 240 piksel çözünürlükte 5,712 FPS, 208 x 160 piksel çözünürlükte 9,836 FPS ve son olarak 192 x 96 piksel çözünürlükte 17,791 FPS gibi oldukça yüksek hızlarda renkli çekim yapabiliyor.  111 x 108 x 79 mm boyut ve 862 gram ağırlık değerleriyle hazırlanan ürün, Nikon F-mount lensler (Beraberinde Nikon 50mm F1.8 D geliyor) ile kullanılabiliyor, soğutma işlemleri için dahili bir fan, bağlantı işlemleri içinse 2 adet USB ve 10/100 Ethernet portlarını bünyesinde barındırıyor. Renkli modunda 100 - 400, siyah beyaz modunda ise 400 - 1600 ISO değeri sunabilen Edgertronic, çekimlerini H.264 formatında yaparak SD hafıza kartları üzerine aktarıyor. Kamera, bağlı bilgisayar modelleri üzerine yüklenen standart internet tarayıcıları ile birçok ayar seçeneğiyle kontrol edilebiliyor.
Yapılacak 4,895$ bağış ile şimdilik Amerika merkezli olarak elde edilebilen yüksek hızlı video kamera modeli Edgertronic, site üzerinde başlanırken konan 97,900$ hedefi 98 bağış ile 139,941$ seviyesine taşımış ve projeyi bitimine 15 saat kala başarıyla tamamlamış durumda. Kamera hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1521768569/edgertronictm-the-first-affordable-high-speed-vide Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cepni27 6 yıl en beğenilen
Moribito
Neden bu KS projelerinde tanitim videolarindaki adamlar 6 aydir gun isigi gormemis gibi tipler oluyor hep.

disko cafe bardan cikmayan adam olsaydi bu teknoljiyi bulamazdi.
MoribitoNeden bu KS projelerinde tanitim videolarindaki adamlar 6 aydir gun isigi gormemis gibi tipler oluyor hep.disko cafe bardan ...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
Videoda gösterilen ağır çekimler maksimum 500 FPS gibi geldi bana. Kaldı ki, cihaz 17000 FPS de çekebiliyor. Bunu görmek isterdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 6 yıl
Ürün güzel (şimdi FullHD olsun diyen de olacaktır)
Videolu tanıtım da güzel.
Adamın tipine de lafım yok, 20 yaşındayken de aynıymış.
Ama şu lafları ezberleseydi keşke, kameranın arkasında yazılı olan yerden okuyor, robot gibi olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 6 yıl
Fiyat kısmına gelene kadar herşey çok iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 6 yıl
amca baya gerginmiş, iyi toparlamışlar projeyi :
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 6 yıl
Güzel girişim, güzel ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepni27 6 yıl en beğenilen
Moribito
Neden bu KS projelerinde tanitim videolarindaki adamlar 6 aydir gun isigi gormemis gibi tipler oluyor hep.

disko cafe bardan cikmayan adam olsaydi bu teknoljiyi bulamazdi.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moribito 6 yıl
Neden bu KS projelerinde tanitim videolarindaki adamlar 6 aydir gun isigi gormemis gibi tipler oluyor hep.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ikiodayediduvar 6 yıl
Çok çalıştıklarından olsa gerek :D Ayrıca adama helal olsun gözünü oynatmadan konuştu video boyunca :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD başkan yardımcısı Donanım Haber'de: Yeni nesil ekran kartlarını konuştuk 6 yıl Avea ve Pirelli ortaklığı ile CyberFleet Türkiyede! 6 yıl Nokia, 41MP kameralı yeni akıllı telefonu Lumia 1020'yi anlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim