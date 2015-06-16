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Kickstarter'da büyük destek gören ilginç klavye: The Model 01

3 yıl
3,9b
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5
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter'da büyük destek gören ilginç klavye: The Model 01
 
Detaylarına burada yer verdiğimiz üzere bazı yasal düzenleme konularıyla gündeme gelen popüler bağış platformu Kickstarter, ilginç ürünlere destek bulmaya hız kesmeden devam ediyor. Site üzerinde konan 120,000$'lık hedefi 205,504$' seviyesine getiren The Model 01 isimli klavye modeli de bu ürünlerin başında yer alıyor.
Kickstarter'da Keyboardio tarafından başlatılan The Model 01 klavye modeli, yukarıda yer alan görselden de görülebileceği üzere "kelebek" olarak adlandırılan farklı bir tasarım taşıyor. Gövdesi ahşaptan üretilen, mekanik anahtarlar üzerine kurulan ve LED aydınlatma sistemiyle kişiselleştirilebilen ürün, açık kaynak koldu yapısıyla isteğe bağlı olarak farklı amaçlar için programlanabiliyor ve kişiden kişiye değişen bir durum olmasına rağmen belirtildiği kadarıyla ergonomik bir yazı deneyimi ortaya koyuyor.
İnsan parmaklarına en uygun dizilimi taşıdığı iddia edilen The Model 01, fonksiyon tuşlarıyla farklı görevleri de direkt olarak üzerine alabiliyor, yüksekliği ayarlanabiliyor ve birbirinden ayrılarak da aktif olarak kullanılabiliyor. Yapılacak en az 300$ gibi yüksek bir bağış ile elde edilebilen The Model 01 hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/keyboardio/the-model-01-an-heirloom-grade-keyboard-for-seriou?ref=category_newest Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonacoDoom 3 yıl en beğenilen
300 $ nedir arkadaş 150 $'ya rgb + cherry mx switchli corsair k70 alırsın 150 dolarda cebinde kalır.
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mocobain 3 yıl
Aynen yakında Çin'de üretilir ve burada 15-20$'a satılır.
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lecagot 3 yıl
apple'ın benzer şekilli bir klavyesi vardı yıllar önce, ona benzemiş. Başarılı olacağını hiç sanmıyorum.
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doctor_bey 3 yıl
Çinli abilerimiz ucuzunu yapar yakında, 300$ fazla yahu
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MonacoDoom 3 yıl
300 $ nedir arkadaş 150 $'ya rgb + cherry mx switchli corsair k70 alırsın 150 dolarda cebinde kalır.
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innformatics 3 yıl
Başlıktaki hatayı düzeltiniz, iyi çalışmalar.
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