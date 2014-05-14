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Kickstarter'da destek arayan hepsi bir arada sanal gerçeklik çözümü: ANTVR KIT

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter'da destek arayan hepsi bir arada sanal gerçeklik çözümü: ANTVR KIT
Farklı projelere ev sahipliği yapmaya devam eden Kickstarter üzerinden başlatılan güncel projelerden ANTVR KIT, Oculus Rift benzeri sanal gerçeklik deneyimini hepsi bir arada olarak sunuyor.
Çin merkezli bir şirket tarafından hazırlanan ANTVR KIT, görücüye çıktığı ilk andan itibaren büyük beğeni toplayan Oculus Rift gibi göze takılan bir ekrandan ve kablolu ile kablosuz olarak kullanılabilen kontrolcüden oluşuyor. Bu birimlerden kafaya takılan ekran bölümü Full HD çözünürlük sunuyor ve 9-eksenli dahili ölçüm sistemiyle kafa hareketlerini PC, Xbox, Android ve Playstation gibi platformlarda çalışan oyunlara aktarabiliyor. Tercih edilen optikleri sayesinde geometrik bozulmaları en düşük seviyede tutan bu birim, alt tarafında yer alan özel boşlukda da gerçek çevrenin görülmesine imkan tanıyabiliyor. Oyun yanında film için de kullanılabilen ANTVR KIT, üç boyut desteğine de sahip. Ürünün hem silah (Kablolu ya da 200$ ekstra ile kablosuz) hem de normal bir joystick (Kablosuz) şeklinde hazırlanan kontrolcüsü ise FPS / TPS / FLY / ACT / RAC türündeki oyunlarda aktif olarak kullanılabiliyor. Bağlı birimler ile HDMI kablosu üzerinden iletişim kuran ANTVR KIT, tek adım pozisyon takip sistemiyle de ileri, geri, sağa ya da sola doğru yapılan tek adımlarda sürekli ilerleme yapabiliyor.
Taşıma çantası gibi farklı aksesuarlar ile hazırlanan ANTVR KIT, koyduğu 200,000$ hedefin bitimine 39 gün kala 42,991$'lık kısmını toplayabilmiş durumda. Yapılacak en az 270$ bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebilen ürünün bol örnekli tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kickstarter'da destek arayan hepsi bir arada sanal gerçeklik çözümü: ANTVR KIT

https://www.kickstarter.com/projects/805968217/antvr-kit-all-in-one-universal-virtual-reality-kit?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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coldness 5 yıl
Teknolojinin bu kadar geliştiği bir zamanda böyle bir şey yap kablolu olsun :) ben oyun oynarken oturduğum koltuktan düştüğümü varsayarsak kablolar ile sanırım kendimi boğarım :D
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Hakimichi-kun 5 yıl
Yakınlarda elime para geçerse wirelessli olanından almak isterim, cidden hoş bir şey
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Gece772 5 yıl
ANTVR KIT ile multi player nasıl bir zevk verir.
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strathmorea 5 yıl
Evet yap bağışı sonra adamlar ürünü geliştirip ona buna satıp milyarder olsun.! Bunun güvencesini bağışcılar kendilerinden istemeli. Oculus rift de resmen destekcilere kazık atıldı facebook'a satılarak.
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byrd 5 yıl
bu cihazlardaki çözünürlük genelde çok düşük sanki.
retina screen tarzında kalite göz sağlığı açısından daha iyi olabilir.
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caglet 5 yıl
Resmen Sanal Cephanelik Üretmişler , şarjörler bile var , çantası bile var :D
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matmuhendisi 5 yıl
Sanalgerceklikte ilerlemeler devam ederken kullanıslı olması oyun destegi ve aparatların fiyatlari kaderini belirlicek hibi görünüyor :)
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