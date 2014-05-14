Kickstarter'da destek arayan hepsi bir arada sanal gerçeklik çözümü: ANTVR KIT

Farklı projelere ev sahipliği yapmaya devam eden Kickstarter üzerinden başlatılan güncel projelerden ANTVR KIT, Oculus Rift benzeri sanal gerçeklik deneyimini hepsi bir arada olarak sunuyor.

Çin merkezli bir şirket tarafından hazırlanan ANTVR KIT, görücüye çıktığı ilk andan itibaren büyük beğeni toplayan Oculus Rift gibi göze takılan bir ekrandan ve kablolu ile kablosuz olarak kullanılabilen kontrolcüden oluşuyor. Bu birimlerden kafaya takılan ekran bölümü Full HD çözünürlük sunuyor ve 9-eksenli dahili ölçüm sistemiyle kafa hareketlerini PC, Xbox, Android ve Playstation gibi platformlarda çalışan oyunlara aktarabiliyor. Tercih edilen optikleri sayesinde geometrik bozulmaları en düşük seviyede tutan bu birim, alt tarafında yer alan özel boşlukda da gerçek çevrenin görülmesine imkan tanıyabiliyor. Oyun yanında film için de kullanılabilen ANTVR KIT, üç boyut desteğine de sahip. Ürünün hem silah (Kablolu ya da 200$ ekstra ile kablosuz) hem de normal bir joystick (Kablosuz) şeklinde hazırlanan kontrolcüsü ise FPS / TPS / FLY / ACT / RAC türündeki oyunlarda aktif olarak kullanılabiliyor. Bağlı birimler ile HDMI kablosu üzerinden iletişim kuran ANTVR KIT, tek adım pozisyon takip sistemiyle de ileri, geri, sağa ya da sola doğru yapılan tek adımlarda sürekli ilerleme yapabiliyor.

Taşıma çantası gibi farklı aksesuarlar ile hazırlanan ANTVR KIT, koyduğu 200,000$ hedefin bitimine 39 gün kala 42,991$'lık kısmını toplayabilmiş durumda. Yapılacak en az 270$ bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebilen ürünün bol örnekli tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/805968217/antvr-kit-all-in-one-universal-virtual-reality-kit?ref=discovery