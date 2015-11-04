Kickstarter'ı ziyaret eden akıllı saat klavyesi

Batarya süreleri ve kısıtlı kullanım yapılarıyla henüz gündelik hayatımızın bir parçası haline gelemeyen akıllı saatler, özellikle içerik girişi konusunda bazı sorunlar yaşıyor. Ufak ekranlı bu elektronik ürünlerden yüksek verim almayı hedefleyen akıllı saat klavyesi TouchOne Keyboard ise Kickstarter'da bağış toplamayı hedefliyor.

Gelişim sürecinin bitirilmesi için 10,000 Avustralya Doları toplamayı hedefleyen ve şimdiye kadar 4,304 Avustralya Doları toplayan TouchOne Keyboard, hem yuvarlak hem de köşeli akıllı saatlerde aktif olarak kullanılabiliyor. Şimdilik Android Wear için geliştirilen daha sonra ise WatchOS ve Tizen için de geleceği söylenen klavye uygulaması, ekranın köşelerini sekiz parçaya ayırıyor ve otomatik tahmin özelliğiyle kişilerin ufak ekranlarda hızlı yazılar yazmasına imkan tanıyor.

Rakam ve emoji yani yüz ifadelerine ekran üzerindeki menülerden geçiş yapan uygulama, etkili bir otomatik tahmin sistemi üzerine kuruluyor ve silme için ekranda sola doğru kaydırma yeterli oluyor. Spesifik harf ya da rakamları tek tek kullanmak içinse hazırlanan sekiz bölümden birisine uzun basılması ve açılan ekrandan seçim yapılması gerekiyor.

İlginç bir kullanım yapısı ortaya koyan TouchOne Keyboard uygulaması, yapılacan en az 5$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Uygulamanın kullanımını gösteren tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor.

https://www.kickstarter.com/projects/790443497/touchone-keyboard-the-first-dedicated-smartwatch-k/