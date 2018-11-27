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Kimlik avı sitelerinin yarısı insanları güvenlik kilidi ile kandırıyor

KrebsOnSecurity tarafından yapılan bir araştırmaya göre kimlik avı sitelerinin çoğunda, adres satırında asma kilit ikonu çıkıyor ve kullanıcıların yanılmasına neden oluyor.
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çoğumuz herhangi bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken ilk olarak güvenli olup olmadığını anlamaya çalışırız. Bunun birinci yolu da adres satırındaki asma kilit şeklindeki ikondur. Sitenin güvenlik sertifikasının olup olmadığını gösteren bu kilit ikonu ne yazık ki kimlik avı sitelerinin yarısı tarafından kullanılıyor.

Asma kilit yanıltıyor

Yapılan yeni bir araştırma kimlik avı dolandırıcılığında kullanılan sitelerin yarısının SSL sertifikalı ve https:// ile başlayan web sitelerinde barındırıldığını ortaya koydu. PhishLabs'ın son verileri, 2018'in üçüncü çeyreğinde tüm kimlik avı sitelerinin yüzde 49'unun, tarayıcı adres çubuğundaki kimlik avı sitesi etki alanı adının yanında asma kilit güvenlik simgesi taşıdığını gösteriyor.
Bu oldukça endişe verici bir sayı. Zira istatistikler gösteriyor ki internet kullanıcılarının yüzde 80'i adres çubuğunda bu kilit simgesini gördükleri zaman o sitenin güvenli olduğu kanısına varıyorlar. Ancak asma kilidin varlığı maalesef ki sitenin güvenli olduğu anlamı taşımıyor. Bu bağlamda size gönderilen ve güvenmediğiniz bağlantılara tıklamamanız, tıklasanız bile işlem yapmadan önce web sitesinin adresini kontrol etmeniz öneriliyor.

https://www.engadget.com/2018/11/26/half-of-phishing-sites-now-show-as-secure/ Yorum Yaz
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