Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Warner Bros ve New Line/Atomic Monster, merakla beklenen "Mortal Kombat 2" filminin vizyon tarihini değiştirdi. İlk olarak bu sonbaharda vizyona girmesi planlanan yapım, yeni kararla birlikte 15 Mayıs 2026'da sinemalarda gösterime girecek.

Sinemada bu hafta: 29 Ağustos 2025 16 sa. önce eklendi

Şirketin aldığı kararın temel nedeni, sonbahar takvimindeki yoğun vizyon programı. Ayrıca, son yıllarda Cadılar Bayramı döneminin gişe açısından çok kazançlı olmadığına dikkat çekiliyor. Buna karşılık mayıs ayı, yapımcıların gişe için daha uygun bir zaman olarak gördüğü bir dönem. Örneğin bu yıl aynı tarihlerde vizyona giren "Final Destination: Bloodlines" büyük başarı elde ederek serinin en yüksek açılış rakamlarına ulaştı.

Tam Boyutta Gör

Mortal Kombat 2'nin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Devam filminde, hikâyeye ikonik karakter Johnny Cage dahil oluyor. Kahramanlar, bu kez Shao Kahn'ın ordusuna karşı Dünya'yı korumak için mücadele edecek. Filmin oyuncu kadrosunda ise güçlü isimler yer alıyor: Karl Urban, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim ve Hiroyuki Sanada.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Mortal Kombat 2 filminin vizyon tarihi 2026'ya ertelendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: