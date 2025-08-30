Mortal Kombat 2 filminin vizyon tarihi 2026'ya ertelendi

Şirketin aldığı kararın temel nedeni, sonbahar takvimindeki yoğun vizyon programı. Ayrıca, son yıllarda Cadılar Bayramı döneminin gişe açısından çok kazançlı olmadığına dikkat çekiliyor. Buna karşılık mayıs ayı, yapımcıların gişe için daha uygun bir zaman olarak gördüğü bir dönem. Örneğin bu yıl aynı tarihlerde vizyona giren "Final Destination: Bloodlines" büyük başarı elde ederek serinin en yüksek açılış rakamlarına ulaştı.
Mortal Kombat 2'nin Konusu ve Oyuncu Kadrosu
Devam filminde, hikâyeye ikonik karakter Johnny Cage dahil oluyor. Kahramanlar, bu kez Shao Kahn'ın ordusuna karşı Dünya'yı korumak için mücadele edecek. Filmin oyuncu kadrosunda ise güçlü isimler yer alıyor: Karl Urban, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim ve Hiroyuki Sanada.