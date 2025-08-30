Giriş
    Mortal Kombat 2 filminin vizyon tarihi 2026'ya ertelendi

    Warner Bros ve New Line/Atomic Monster, "Mortal Kombat 2" filminin vizyon tarihini erteledi. Film, bu sonbaharda değil, 15 Mayıs 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

    Mortal Kombat 2 filminin vizyon tarihi 2026'ya ertelendi Tam Boyutta Gör
    Warner Bros ve New Line/Atomic Monster, merakla beklenen "Mortal Kombat 2" filminin vizyon tarihini değiştirdi. İlk olarak bu sonbaharda vizyona girmesi planlanan yapım, yeni kararla birlikte 15 Mayıs 2026'da sinemalarda gösterime girecek.

    Şirketin aldığı kararın temel nedeni, sonbahar takvimindeki yoğun vizyon programı. Ayrıca, son yıllarda Cadılar Bayramı döneminin gişe açısından çok kazançlı olmadığına dikkat çekiliyor. Buna karşılık mayıs ayı, yapımcıların gişe için daha uygun bir zaman olarak gördüğü bir dönem. Örneğin bu yıl aynı tarihlerde vizyona giren "Final Destination: Bloodlines" büyük başarı elde ederek serinin en yüksek açılış rakamlarına ulaştı.

    Mortal Kombat 2 filminin vizyon tarihi 2026'ya ertelendi Tam Boyutta Gör

    Mortal Kombat 2'nin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

    Devam filminde, hikâyeye ikonik karakter Johnny Cage dahil oluyor. Kahramanlar, bu kez Shao Kahn'ın ordusuna karşı Dünya'yı korumak için mücadele edecek. Filmin oyuncu kadrosunda ise güçlü isimler yer alıyor: Karl Urban, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim ve Hiroyuki Sanada.

